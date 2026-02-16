VİDEO: Mikel Arteta, ailesiyle birlikte Emirates Stadyumu'ndan ayrılırken imza isteyen bir Arsenal taraftarıyla garip bir karşılaşma yaşadı

Arteta, gazetecilere Arsenal'in Wigan'ı minimum çabayla kolayca geçtiğini söyledi: "Harikaydı. Her şeyin yolunda gittiği hemen anlaşılıyordu. Oyuncular gerçekten canlı ve keskinlerdi. Evet, onlara çok zarar verdik.

“Bir sonraki tura yükseldiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimiz buydu ve bence bunu, birçok değişiklik yaparak da başardık. Ama takım her şeyden önce gerçek bir istek gösterdi, ki bu tür takımlarla oynarken en önemli şey budur.

“Sonra da uyum, ki bu normalde yaptığınız değişikliklerin çokluğu nedeniyle başlangıçta olmaz. Ama takım, bence, çok yoğun oynadı, ileriye oynamak, rakibi sürekli tehdit etmek için büyük bir istek gösterdi ve ilk yarıda inanılmaz goller attık. Bu fark yarattı.”

FA Cup beşinci turunda, Carabao Cup finalinde ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yer alan Arsenal, Çarşamba günü Premier League'e geri dönecek ve ligin son sırasındaki Wolves'a konuk olacak. Takım, bu maça ligin zirvesinde dört puan farkla girecek.