VİDEO: Mikel Arteta, ailesiyle birlikte Emirates Stadyumu'ndan ayrılırken imza isteyen bir Arsenal taraftarıyla garip bir karşılaşma yaşadı
Arsenal, FA Cup maçında Wigan'ı rahat geçti.
Arsenal, son kupa maçında League One rakibini 4-0'lık bir skorla mağlup ederek beşinci tura yükseldi. Noni Madueke, Gabriel Martinelli ve Gabriel Jesus ilk 27 dakika içinde gol attı, Jack Hunt ise kendi kalesine gol attı.
Premier League lideri, maçın bitmesine bir saat kala tempoyu düşürdü ve Arteta, tarihi dörtlü kupayı kovalayan takımının rutin işlerini yapmasını izledi.
Arteta'nın garip bir tartışmanın içine çekilmesini izleyin
Arteta, Arsenal taraftarının imza isteğini görmezden geldi.
Saha kenarında nispeten stressiz bir akşam geçirirken, Arteta Emirates Stadyumu'ndan çıkarken biraz telaşlandı. Aracına ulaşıp ikonik stadyumun çevresindeki caddelere çıktı, ancak kısa sürede trafiğe takıldı.
Bu durum, hala etrafta dolaşan taraftarların ona yaklaşmasına neden oldu. Taraftarlardan biri Arteta'nın arabasına yaklaşarak İspanyol teknik adamdan formasını imzalamasını rica etti. İmzanın oğlu için olduğunu söyledi.
Ancak bu istek kulak ardı edildi ve Arsenal'in teknik direktörü camını açıp kalemi almayı tercih etmedi. Arteta yavaş ilerleyen trafikte ilerlerken taraftar pes etmedi, ancak tek taraflı görüşme sona erdiğinde eli boş kaldı.
Arsenal 2025-26 fikstürü: Premier Lig şampiyonluğu yolunda bir sonraki maç
Arteta, gazetecilere Arsenal'in Wigan'ı minimum çabayla kolayca geçtiğini söyledi: "Harikaydı. Her şeyin yolunda gittiği hemen anlaşılıyordu. Oyuncular gerçekten canlı ve keskinlerdi. Evet, onlara çok zarar verdik.
“Bir sonraki tura yükseldiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimiz buydu ve bence bunu, birçok değişiklik yaparak da başardık. Ama takım her şeyden önce gerçek bir istek gösterdi, ki bu tür takımlarla oynarken en önemli şey budur.
“Sonra da uyum, ki bu normalde yaptığınız değişikliklerin çokluğu nedeniyle başlangıçta olmaz. Ama takım, bence, çok yoğun oynadı, ileriye oynamak, rakibi sürekli tehdit etmek için büyük bir istek gösterdi ve ilk yarıda inanılmaz goller attık. Bu fark yarattı.”
FA Cup beşinci turunda, Carabao Cup finalinde ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yer alan Arsenal, Çarşamba günü Premier League'e geri dönecek ve ligin son sırasındaki Wolves'a konuk olacak. Takım, bu maça ligin zirvesinde dört puan farkla girecek.