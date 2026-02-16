VİDEO: Mason Greenwood, Roberto De Zerbi'nin ayrılmasından sonra Marsilya'da oynadığı ilk maçta muhteşem bir bireysel performans sergiledi, ancak OM iki gol üstünlüğünü kaybetti

Greenwood, Strasbourg ile oynanan ve onun hücumda kıvılcım yaratmasını gerektiren maç boyunca canlı bir varlık gösterdi. 14. dakikada skoru açtı ve 90 dakika boyunca göz alıcı bir performansla rakip takımın oyuncularını zorladı.

Ancak 24 yaşındaki oyuncu, Marsilya'nın daha değerli puanları kaçırmasına engel olamadı. İtalyan teknik direktör De Zerbi, istikrarlı performans gösteremediği için bedelini ödedi ve Le Classique'de ezeli rakibi PSG'ye 5-0 yenilgi, onun için bardağı taşıran son damla oldu.

De Zerbi'nin, oyuncularının yurt içinde ve yurt dışında pahalıya mal olan mağlubiyetler karşısında gösterdiği çaba eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradığı söyleniyor. Şampiyonlar Ligi'nden erken elenmeleri de buna katkıda bulundu. Hoşnutsuz taraftarlar, şikayetlerini hemen dile getirdiler.

Strasbourg ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından, bazı öfkeli taraftarların Stade Velodrome'daki başkanlık süitlerine baskın yapmaya çalıştığı ve kulüp yönetimine karşı daha önce de protestolar düzenlediği bildirildi.