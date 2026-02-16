Goal.com
Mason Greenwood Marseille 2025-26
Chris Burton

Çeviri:

VİDEO: Mason Greenwood, Roberto De Zerbi'nin ayrılmasından sonra Marsilya'da oynadığı ilk maçta muhteşem bir bireysel performans sergiledi, ancak OM iki gol üstünlüğünü kaybetti

Marsilya, kulüp için zor bir dönem haline gelen bu süreçte, Strasbourg ile 2-2 berabere kaldığı maçta iki gol üstünlüğünü koruyamayınca daha da fazla hayal kırıklığı yaşadı. Bu maç, Roberto De Zerbi'nin teknik direktörlük görevinden alınmasından sonra oynadıkları ilk maçtı. OM istikrarı yeniden sağlamaya çalışırken, bir yerlerden ilham alması gerekiyor ve Mason Greenwood bunu sağlamak için elinden geleni yapıyor.

  • Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Greenwood yine gol attı

    Eski Manchester United forveti, 2024 yazında 27 milyon sterlin (37 milyon dolar) transfer ücretiyle Marsilya'ya transfer olduktan sonra takımın talismanı haline geldi. Fransız futbolundaki ilk sezonunda, Ballon d'Or ödüllü Paris Saint-Germain süperstarı Ousmane Dembele ile Altın Ayakkabı ödülünü paylaştı.

    Greenwood, 2024-25 sezonunda attığı 22 golü, bu sezon tüm turnuvalarda attığı 23 golle şimdiden aştı. Stade Velodrome'da Strasbourg ile oynanan maçta da gol attı.

  • Greenwood'un Marsilya'yı harekete geçirmek için elinden geleni yapmasını izleyin

  • Hayal kırıklığına uğramış taraftarlar, Marsilya yönetimine duygularını dile getiriyorlar.

    Greenwood, Strasbourg ile oynanan ve onun hücumda kıvılcım yaratmasını gerektiren maç boyunca canlı bir varlık gösterdi. 14. dakikada skoru açtı ve 90 dakika boyunca göz alıcı bir performansla rakip takımın oyuncularını zorladı.

    Ancak 24 yaşındaki oyuncu, Marsilya'nın daha değerli puanları kaçırmasına engel olamadı. İtalyan teknik direktör De Zerbi, istikrarlı performans gösteremediği için bedelini ödedi ve Le Classique'de ezeli rakibi PSG'ye 5-0 yenilgi, onun için bardağı taşıran son damla oldu.

    De Zerbi'nin, oyuncularının yurt içinde ve yurt dışında pahalıya mal olan mağlubiyetler karşısında gösterdiği çaba eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradığı söyleniyor. Şampiyonlar Ligi'nden erken elenmeleri de buna katkıda bulundu. Hoşnutsuz taraftarlar, şikayetlerini hemen dile getirdiler.

    Strasbourg ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından, bazı öfkeli taraftarların Stade Velodrome'daki başkanlık süitlerine baskın yapmaya çalıştığı ve kulüp yönetimine karşı daha önce de protestolar düzenlediği bildirildi.

    Transfer dedikoduları: Greenwood bu yaz transfer olacak mı?

    Greenwood, etkileyici bireysel standartlarını korurken sahada işleri yoluna koymaya çalışıyor, ancak yanındaki oyuncuların desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu yaz daha fazla transfer söylentisinin konusu olacağı öne sürülüyor. İngiliz futboluna geri dönüşü gündeme gelirken, İspanya'nın önde gelen takımlarının eski Getafe kiralık oyuncusuna ilgi duymaya devam ettiği söyleniyor.

    Greenwood, 2029 yılına kadar güney Fransa'da bir sözleşmeye bağlı ve bu şartlar, onun fiyatını yüksek tutmaya yardımcı oluyor. Onu kadrosuna katmak isteyen herhangi bir kulüp, anlaşmayı tamamlamak için derin bir ceplere el atması gerekecek.

