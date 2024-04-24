Odegard havertz ArsenalGetty Images/@tolami-benson Instagram/GOAL
Can Özer

VİDEO: Martin Odegaard'ın kız arkadaşı Helene Spilling, Emirates'te Chelsea'yi 5-0 mağlup eden Arsenal taraftarlarının Kai Havertz için yaptığı 'Waka Waka' tezahüratına komik bir şekilde eşlik ediyor

ArsenalMartin OedegaardKai HavertzChelseaArsenal - ChelseaPremier Lig

Odegaard'ın kız arkadaşı, Chelsea karşısında alınan galibiyet sırasında Arsenallilerin Havertz için söylediği “Waka Waka” şarkısı eşliğinde dans etti.

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  • Emirates'te tek yönlü maç
  • Odegaard orta sahada şov yaptı
  • Biri Havertz'e olmak üzere iki asist yaptı

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