VİDEO: Martin Odegaard'ın kız arkadaşı Helene Spilling, Emirates'te Chelsea'yi 5-0 mağlup eden Arsenal taraftarlarının Kai Havertz için yaptığı 'Waka Waka' tezahüratına komik bir şekilde eşlik ediyor
Odegaard'ın kız arkadaşı, Chelsea karşısında alınan galibiyet sırasında Arsenallilerin Havertz için söylediği “Waka Waka” şarkısı eşliğinde dans etti.
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- Emirates'te tek yönlü maç
- Odegaard orta sahada şov yaptı
- Biri Havertz'e olmak üzere iki asist yaptı