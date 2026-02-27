Bu an, Roy Keane'in yakın zamanda yaptığıbir gafı hatırlattı. The Overlap programının bir bölümünde Keane'in telefonu çalmış ve Ashley Cole'un konuşmasını kesen bu olay Wayne Rooney, Gary Neville ve Jamie Carragher'ı kahkahalara boğmuştu.

"Disiplinsizlik!" diye haykırdı Neville, ardından Carragher, taviz vermeyen Keane'i kimin aradığını öğrenmek için çaresizce uğraştı.

Eski Manchester United orta saha oyuncusu bu hataya çok kızdı ve daha sonra bunu açıkça dile getirdi. Keane özür dilercesine "Telefonum her zaman kapalıdır" dedi. "Bu duruma çok kızgınım. Telefonum her zaman sessiz moddadır."

Rooney ise "Ve o [Cole] daha yaşlı oyuncuların öğrenmek için çok önemli olduğunu söylüyordu!" diye ekledi.

Neville daha sonra Keane'e, İrlandalı'nın Ipswich'in teknik direktörü olduğu dönemde yaşanan benzer bir olayı hatırlattı. Eski defans oyuncusu suçlunun kim olduğunu öğrenmek istedi ve Keane, basın toplantısında bir muhabire telefon eden kişinin kim olduğunu çok sonra öğrendiğini açıkladı.

"Geçen yıl Sky için Ipswich maçını yaptım," diye açıkladı. "Telefonu çalan adam gelip özür diledi. Bir muhabir beni aramaya geldi ve ona sordum. 'Neden kapatmadın? O kadar yıl önce?' dedim. 'Gergindim. Ne yapacağımı bilemedim' dedi. Ama bunun için özür diledi ve ben de özür diliyorum."