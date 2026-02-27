Goal.com
VİDEO: Martin O'Neill, Roy Keane'in utandırıcı kulübüne katıldı! Celtic teknik direktörü, basın toplantısında yaptığı utanç verici gafın ardından özür dilemek zorunda kaldı

Martin O'Neill, Cuma günü Old Firm öncesi basın toplantısı sırasında telefonu çaldığı için özür dilemek zorunda kaldı. Celtic teknik direktörü, Pazar günü lig lideri Hearts'ın peşinden gitmeye çalışan iki rakip takımın karşılaşacağı Scottish Premiership'in kritik maçı öncesinde konuşuyordu. Ancak 73 yaşındaki teknik adam, ceketinin cebinde çalan telefonu nedeniyle konuşmasını kesmek zorunda kaldı.

    'Gerçekten özür dilerim'

    O'Neill ne olduğunu hemen fark etti ve telefonunu çıkarıp aramayı iptal etti. Bu olay, Pazar günü Ibrox'ta rakip Rangers ile oynanacak lig maçı öncesinde soru soran bir gazetecinin sözünü kesti.

    Telefon görüşmesini hızla iptal eden O'Neill, söz konusu muhabire dönerek "Gerçekten özür dilerim, bu çok kabalık oldu. Üzgünüm" dedi.

    Bu an, Bhoys patronunu hazırlıksız yakaladı ve o da dönüp "Bana sorunuzu sormak ister misiniz?" dedi.

    'Disiplinsizlik!'

    Bu an, Roy Keane'in yakın zamanda yaptığıbir gafı hatırlattı. The Overlap programının bir bölümünde Keane'in telefonu çalmış ve Ashley Cole'un konuşmasını kesen bu olay Wayne Rooney, Gary Neville ve Jamie Carragher'ı kahkahalara boğmuştu.

    "Disiplinsizlik!" diye haykırdı Neville, ardından Carragher, taviz vermeyen Keane'i kimin aradığını öğrenmek için çaresizce uğraştı.

    Eski Manchester United orta saha oyuncusu bu hataya çok kızdı ve daha sonra bunu açıkça dile getirdi. Keane özür dilercesine "Telefonum her zaman kapalıdır" dedi. "Bu duruma çok kızgınım. Telefonum her zaman sessiz moddadır."

    Rooney ise "Ve o [Cole] daha yaşlı oyuncuların öğrenmek için çok önemli olduğunu söylüyordu!" diye ekledi.

    Neville daha sonra Keane'e, İrlandalı'nın Ipswich'in teknik direktörü olduğu dönemde yaşanan benzer bir olayı hatırlattı. Eski defans oyuncusu suçlunun kim olduğunu öğrenmek istedi ve Keane, basın toplantısında bir muhabire telefon eden kişinin kim olduğunu çok sonra öğrendiğini açıkladı.

    "Geçen yıl Sky için Ipswich maçını yaptım," diye açıkladı. "Telefonu çalan adam gelip özür diledi. Bir muhabir beni aramaya geldi ve ona sordum. 'Neden kapatmadın? O kadar yıl önce?' dedim. 'Gergindim. Ne yapacağımı bilemedim' dedi. Ama bunun için özür diledi ve ben de özür diliyorum."

  • Celtic, Perşembe günkü galibiyetin ardından Old Firm maçında da başarıya ulaşmak istiyor.

    O'Neill ise Celtic'in Perşembe günü VfB Stuttgart'ı 1-0 yenerek şampiyonluk umutlarını artıracağını umuyor. Celtic, geçen hafta sonu Hibs'e 2-1 yenilerek lig lideri Hearts'ın altı puan gerisinde kaldı, ancak Jam Tarts'a göre bir maç eksiği var.

    O'Neill, Avrupa Ligi'nden toplamda 4-1'lik skorla elenmesine rağmen, Alman ekibini zorlu bir maçta mağlup eden oyuncularını övdü. "Takımdan çok memnunum, kesinlikle çok memnunum. Dördüncü gol geçen hafta bizi gerçekten moralman çökertti, ama bu gece mücadele edebilirsek ve belki erken bir gol atabilirsek, ya da en azından erken bir gol yemezsek," dedi O'Neill.

    "Ne yapacağız? Luke maçın başlamasından bir iki dakika sonra bizim için harika bir gol attı ve sonra bir hedefimiz oldu. Tabii ki maçta zaman zaman baskı altında kalacaktık, onlar evlerinde oynuyorlar, çok iyi bir takım, benim görüşüm bu turnuvayı kazanabilecek kapasitede oldukları, bunu başarabilirler ya da başaramayabilirler, ama kazanabilecek kapasitedeler.

    "Ama oyuncular büyük bir kararlılık gösterdi. Bazen gerçekten çok güzel futbol da oynadık. "Genel olarak, harika bir çabaydı, çocuklar maçın sonuna doğru çok yorgun düştüler ve baskı yapmak için yeterince topu ele geçiremedik, ama genel olarak daha fazla memnun olamazdım.

    "Kalp ve arzu, genel olarak hala önemli olan şeylerdir. Kalp ve arzu her futbol maçını kazanmanızı sağlamaz, bunu başarabilmek için yetenekli olmanız, baskı altında oynayabilmeniz ve tüm bu şeyleri yapabilmeniz gerekir, ama işler zorlaştığında bu özellikler yardımcı olur."

