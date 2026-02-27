O'Neill ise Celtic'in Perşembe günü VfB Stuttgart'ı 1-0 yenerek şampiyonluk umutlarını artıracağını umuyor. Celtic, geçen hafta sonu Hibs'e 2-1 yenilerek lig lideri Hearts'ın altı puan gerisinde kaldı, ancak Jam Tarts'a göre bir maç eksiği var.
O'Neill, Avrupa Ligi'nden toplamda 4-1'lik skorla elenmesine rağmen, Alman ekibini zorlu bir maçta mağlup eden oyuncularını övdü. "Takımdan çok memnunum, kesinlikle çok memnunum. Dördüncü gol geçen hafta bizi gerçekten moralman çökertti, ama bu gece mücadele edebilirsek ve belki erken bir gol atabilirsek, ya da en azından erken bir gol yemezsek," dedi O'Neill.
"Ne yapacağız? Luke maçın başlamasından bir iki dakika sonra bizim için harika bir gol attı ve sonra bir hedefimiz oldu. Tabii ki maçta zaman zaman baskı altında kalacaktık, onlar evlerinde oynuyorlar, çok iyi bir takım, benim görüşüm bu turnuvayı kazanabilecek kapasitede oldukları, bunu başarabilirler ya da başaramayabilirler, ama kazanabilecek kapasitedeler.
"Ama oyuncular büyük bir kararlılık gösterdi. Bazen gerçekten çok güzel futbol da oynadık. "Genel olarak, harika bir çabaydı, çocuklar maçın sonuna doğru çok yorgun düştüler ve baskı yapmak için yeterince topu ele geçiremedik, ama genel olarak daha fazla memnun olamazdım.
"Kalp ve arzu, genel olarak hala önemli olan şeylerdir. Kalp ve arzu her futbol maçını kazanmanızı sağlamaz, bunu başarabilmek için yetenekli olmanız, baskı altında oynayabilmeniz ve tüm bu şeyleri yapabilmeniz gerekir, ama işler zorlaştığında bu özellikler yardımcı olur."