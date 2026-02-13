VİDEO: Manchester United yıldızı Bryan Mbeumo, 91. dakikada yapılan sprint yarışında Adama Traore'yi geride bıraktı

Olay, Londra Stadyumu'nda United'ın West Ham ile 1-1 berabere kaldığı maçın uzatma dakikalarında meydana geldi. 91. dakikada Hammers, United'a karşı kontra atak yapmaya çalışırken, top Callum Wilson'a geldi ve o da kararlı bir şekilde ileriye doğru koştu. Premier Lig tarihinin en hızlı oyuncularından biri olarak kabul edilen Adama Traore, United savunmasından uzaklaşmak için hızını artırarak kontraya destek verdi.

Ancak Mbeumo'nun başka planları vardı. 90 dakika boyunca oynayan United forveti, inanılmaz bir dayanıklılık ve hızla 70 metre geri koşarak kendi kalesine doğru sprint yaptı. Aşağıdaki videoda da görüldüğü gibi, Mbeumo sadece oyuna sonradan giren ve dinç bacakları olan Traore'ye ayak uydurmakla kalmadı, onu geçerek pas yolunu kesti ve tehlikeyi etkili bir şekilde ortadan kaldırdı. Bu savunma çabası, Brentford'dan transfer olduktan sonra Mbeumo'nun özverili oyun stiline hızla ısınan deplasman taraftarlarının tezahüratlarıyla karşılandı.