Çeviri:
VİDEO: Manchester United yıldızı Bryan Mbeumo, 91. dakikada yapılan sprint yarışında Adama Traore'yi geride bıraktı
Mbeumo'nun motoru günü kurtardı
Olay, Londra Stadyumu'nda United'ın West Ham ile 1-1 berabere kaldığı maçın uzatma dakikalarında meydana geldi. 91. dakikada Hammers, United'a karşı kontra atak yapmaya çalışırken, top Callum Wilson'a geldi ve o da kararlı bir şekilde ileriye doğru koştu. Premier Lig tarihinin en hızlı oyuncularından biri olarak kabul edilen Adama Traore, United savunmasından uzaklaşmak için hızını artırarak kontraya destek verdi.
Ancak Mbeumo'nun başka planları vardı. 90 dakika boyunca oynayan United forveti, inanılmaz bir dayanıklılık ve hızla 70 metre geri koşarak kendi kalesine doğru sprint yaptı. Aşağıdaki videoda da görüldüğü gibi, Mbeumo sadece oyuna sonradan giren ve dinç bacakları olan Traore'ye ayak uydurmakla kalmadı, onu geçerek pas yolunu kesti ve tehlikeyi etkili bir şekilde ortadan kaldırdı. Bu savunma çabası, Brentford'dan transfer olduktan sonra Mbeumo'nun özverili oyun stiline hızla ısınan deplasman taraftarlarının tezahüratlarıyla karşılandı.
Klip izle
Carrick'in adamları için çok önemli bir nokta
Sprint, son düdüğe kadar dengede kalan maçta hayati bir müdahale oldu. West Ham, 50. dakikada Tomas Soucek'in golüyle öne geçmişti ve üç puanı almaya hazır görünüyordu. Ancak, United'ın ısrarı sonuç verdi ve 96. dakikada oyuna giren Benjamin Sesko, Michael Carrick'in takımına bir puan kazandırmak için dramatik bir beraberlik golü attı.
Mbeumo'nun savunma disiplinli oyunu, forvet hattından daha fazla yoğunluk isteyen Carrick'i memnun edecek. Eşitleyici golün asistini Kamerunlu oyuncu yaptı, ancak uzmanların ve taraftarların dikkatini çeken, diğer tarafta kirli işi yapmaya istekli olmasıydı.
- AFP
Manchester United için bundan sonra ne olacak?
Bu beraberlik, United'ı Şampiyonlar Ligi sıralaması için yarışta tutuyor, ancak son dakikalardaki dramatik olaylardan önce son üçte daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini düşüneceklerdir. Bu sezon Premier Lig'de dokuz gol ve iki asist kaydeden Mbeumo, geçiş dönemindeki kampanyada birkaç parlak yıldızdan biri olmaya devam ediyor.
United, bu hafta FA Cup maçları nedeniyle bir hafta boyunca resmi maç oynamayacak. Kırmızı Şeytanlar, önceki turda Brighton'a elenmişti, bu nedenle bir sonraki maçları 23 Şubat'ta Merseyside'a gidip Everton ile karşılaşacakları maç olacak, bir hafta sonra ise Crystal Palace ile evlerinde oynayacaklar.
Traore ve West Ham ise hala turnuvada ve şu anda League One'da küme düşme hattında mücadele eden Burton ile karşılaşacak.