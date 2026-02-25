Getty Images Sport
Çeviri:
VİDEO: Manchester United'ın yıldızı Amad Diallo, şu anda dünyanın en iyi üç oyuncusunu seçti ve Premier League'in en iyi oyuncularını belirledi
Dünya futbolunun elit grubu
ESPN tarafından şu anda dünyanın en iyi üç oyuncusunu seçmesi istendiğinde, Amad'ın seçimleri La Liga'nın yeteneği ve teknik mükemmelliğine olan derin takdirini yansıtıyordu. United'ın genç yıldızı, Lamine Yamal, Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele'yi en iyi üçlü olarak seçti ve Premier League'in tanınmış isimlerini göz ardı ederek, şu anda İspanya ve Fransa'da hakim olan patlayıcı yetenekleri tercih etti.
İspanya ve Fransa'nın yaratıcı merkezlerine olan bu tercih, Amad'ın özellikle bire bir durumlarda başarılı olan "saf" dribbling ustalarına ilgi duyduğunu gösteriyor. Erling Haaland veya Manchester City'nin orta saha ustaları gibi ağır topları göz ardı ederek, oyunun estetik ve değişken doğasına yönelik kişisel eğilimini vurguladı.
"Elektrikli" Üçlü: Amad'ın en sevdiği kanat oyuncuları
United'ın genç yıldızının seçimleri, yetenek ve doğrudanlığa olan derin takdirini yansıtıyor. Bu özellikleri, Theatre of Dreams'in parlak ışıkları altında kendi oyununda da sık sık yansıtmaya çalışıyor. Diallo, izlemesi en sevdiği üç kanat oyuncusu arasında Bayern Münih'ten Luis Diaz'ı, Lamine Yamal ve Vinicius Jr. ile birlikte sıraladı. Eski Liverpool oyuncusunun, Real Madrid'in Vinicius'un yerleşik hakimiyeti ve Barcelona'nın genç yıldızı Yamal'ın hızlı yükselişi ile birlikte listeye dahil edilmesi, Kolombiyalı oyuncunun profesyonel meslektaşları tarafından ne kadar takdir edildiğini gösteriyor.
Efsaneleri ve Afrika ikonlarını onurlandırmak
Konuşma daha sonra Premier Lig bağlamında tüm zamanların en iyisi tartışmasına kaydı. Ligin itibarını inşa eden efsanelere bakıldığında, Amad Thierry Henry, Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo'yu lig tarihinin en iyi üç oyuncusu olarak belirledi. Bu seçim, United'ın altın dönemleri ile Arsenal'in "Yenilmezler" dönemini birbirine bağlayan ve ligin mirasına duyduğu saygıyı yansıtan bir seçimdir.
Gururlu bir Fildişi Sahilli olan Amad, Afrika futbolunun öncülerine de saygılarını sundu. Tüm zamanların en iyi üç Afrikalı futbolcusu listesinde, efsanevi vatandaşı Didier Drogba'nın yanı sıra Samuel Eto'o ve Yaya Toure yer aldı. Bu seçim, bu ikonların şu anda Avrupa'da iz bırakmakta olan genç nesil Afrikalı yetenekler üzerinde sahip oldukları muazzam etkiyi vurgulamaktadır.
- AFP
Carrington'da yaşam: Amad'ın yakın çevresi
Küresel zevklerinin ötesinde, Amad Manchester United'ın soyunma odasındaki dinamiklere dair bir fikir verdi. Kulüpteki en yakın arkadaşları sorulduğunda, Leny Yoro, Bryan Mbeumo ve Ayden Heaven'ın isimlerini verdi.
Amad, Old Trafford'da kendi gelişimini sürdürürken, ilham almak için açıkça sektörün en iyilerine bakıyor. Bu sezon tüm turnuvalarda 22 maçta 2 gol ve 3 asist kaydeden genç kanat oyuncusu, bu ilhamı sahada somut sonuçlara dönüştürmeye başlıyor. Hayran olduğu oyuncuların yıkıcı etkisini tam olarak taklit edip edemeyeceği henüz belli değil, ancak Henry'nin mirasından Díaz'ın modern parlaklığına kadar yetenek zevki, bu sporun zirvesine ulaşmak için neyin gerekli olduğunu tam olarak bildiğini gösteriyor.
Reklam