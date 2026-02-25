VİDEO: Manchester United'ın yıldızı Amad Diallo, şu anda dünyanın en iyi üç oyuncusunu seçti ve Premier League'in en iyi oyuncularını belirledi

ESPN tarafından şu anda dünyanın en iyi üç oyuncusunu seçmesi istendiğinde, Amad'ın seçimleri La Liga'nın yeteneği ve teknik mükemmelliğine olan derin takdirini yansıtıyordu. United'ın genç yıldızı, Lamine Yamal, Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele'yi en iyi üçlü olarak seçti ve Premier League'in tanınmış isimlerini göz ardı ederek, şu anda İspanya ve Fransa'da hakim olan patlayıcı yetenekleri tercih etti.

İspanya ve Fransa'nın yaratıcı merkezlerine olan bu tercih, Amad'ın özellikle bire bir durumlarda başarılı olan "saf" dribbling ustalarına ilgi duyduğunu gösteriyor. Erling Haaland veya Manchester City'nin orta saha ustaları gibi ağır topları göz ardı ederek, oyunun estetik ve değişken doğasına yönelik kişisel eğilimini vurguladı.