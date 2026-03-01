VİDEO: Manchester United'da başarısız olan Antony, Sevilla ile oynanan derbi maçında Real Betis formasıyla muhteşem bir ters vuruşla gol attı

Old Trafford'da zorlu üç yıl geçirdikten sonra İspanya'ya gelen Antony, Seville'nin güneşi altında gelişmek için mükemmel bir ortam buldu. Derbide attığı gol sadece şans eseri bir vuruş değildi; Los Verdiblancos'un tartışmasız teknik lideri haline geldiği, sürekli mükemmelliğin doruk noktasıydı. En zorlu maçlarda muhteşem performanslar sergileme yeteneği, onu Betis taraftarlarının gözünde sevilen bir oyuncu haline getirdi.

Ancak bu, Betis'i Pazar günü zafere taşımaya yetmedi. Alvaro Fidalgo, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı, ancak Sevilla, Alexis Sanchez (bir başka United flop'u) ve Isaac Romero'nun golleriyle ikinci yarıda 2-2'lik beraberliği yakaladı. Sanchez'in Sevilla'yı maça geri döndüren dalış kafası, onu 36 yaş 72 gün ile 21. yüzyılda Sevilla ve Betis arasındaki La Liga derbisinde gol atan en yaşlı oyuncu yaptı ve Joaquín Sánchez'in önceki rekorunu geçti.