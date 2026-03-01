AFP
VİDEO: Manchester United'da başarısız olan Antony, Sevilla ile oynanan derbi maçında Real Betis formasıyla muhteşem bir ters vuruşla gol attı
Antony, Seville derbisini aydınlatıyor
Maçın başlamasından sadece 15 dakika sonra gol geldi. Ceza sahası içinde tehlikeli bir şekilde seken topun ardından Antony içgüdüsel bir hassasiyetle tepki verdi. Kendini mükemmel bir şekilde yeniden konumlandıran Antony, havaya sıçrayarak muhteşem bir ters vuruşla topu ağlara gönderdi ve Sevilla kalecisine hiçbir şans tanımadı.
Antony'nin muhteşem golünü izleyin
Derbi kahramanlıkları ve yenilenen kıvılcım
Old Trafford'da zorlu üç yıl geçirdikten sonra İspanya'ya gelen Antony, Seville'nin güneşi altında gelişmek için mükemmel bir ortam buldu. Derbide attığı gol sadece şans eseri bir vuruş değildi; Los Verdiblancos'un tartışmasız teknik lideri haline geldiği, sürekli mükemmelliğin doruk noktasıydı. En zorlu maçlarda muhteşem performanslar sergileme yeteneği, onu Betis taraftarlarının gözünde sevilen bir oyuncu haline getirdi.
Ancak bu, Betis'i Pazar günü zafere taşımaya yetmedi. Alvaro Fidalgo, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı, ancak Sevilla, Alexis Sanchez (bir başka United flop'u) ve Isaac Romero'nun golleriyle ikinci yarıda 2-2'lik beraberliği yakaladı. Sanchez'in Sevilla'yı maça geri döndüren dalış kafası, onu 36 yaş 72 gün ile 21. yüzyılda Sevilla ve Betis arasındaki La Liga derbisinde gol atan en yaşlı oyuncu yaptı ve Joaquín Sánchez'in önceki rekorunu geçti.
Brezilyalı için şaşırtıcı rakamlar
Bu son katkısıyla Antony, Betis formasıyla oynadığı 57 maçta 20 gol ve 14 asist kaydetti. Bu rakamlar, Manchester'da oynadığı dönemde nadiren ulaştığı bir istikrar seviyesini yansıtıyor ve İspanyol oyun stili ile Betis'te kendisine tanınan taktiksel özgürlüğün, onun gerçek potansiyelini ortaya çıkardığını gösteriyor.
Mevcut sezonunun daha ayrıntılı analizi, takımın hücum gücünde ne kadar önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Bu sezon La Liga'da 12 golle doğrudan katkı sağladı ve bu sayı, diğer takım arkadaşlarının hepsinden fazla. Bu istatistiksel üstünlük, takımın yaratıcı merkezi olarak rolünü vurguluyor ve onun sadece önemli anların yaratıcısı değil, kulübün Avrupa kupalarına katılma yolunda itici güç olduğunu kanıtlıyor.
Dünya Kupası'na odaklanın
Uluslararası takvim ilerledikçe, bu büyüklükteki performanslar Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin dikkatini çekecektir. Antony, FIFA ile yaptığı son röportajda uluslararası hedefleri hakkında şunları söyledi: "Gelecek yılki Dünya Kupası'nda oynamak bir hayalin gerçekleşmesi ve kariyerimin en büyük hedeflerinden biri olacaktır. Brezilya milli takımında yerimi geri kazanmak istiyorsam, Betis'te en iyi performansımı göstermem gerektiğini biliyorum. Brezilya'ya yardım edebilmek için her gün çok çalışmak istiyorum."
Yeniden formuna kavuşan kanat oyuncusu, 8 Mart'ta Real Betis'in Getafe ile oynayacağı La Liga maçında sahalara dönecek.
