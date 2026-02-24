Bodo, Cuma günü UEFA merkezinde yapılacak kura çekiminde Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı rakibini öğrenecek. Bir sonraki turda Sporting CP veya Manchester City ile karşılaşacak.

City, Ocak ayında lig aşamasında Bodo ile oynamıştı ve Inter gibi, Kuzey Kutup Dairesi'nde 3-1'lik bir yenilgiye uğramıştı. Hogh ilk yarıda iki gol attı, Hauge ise 60. dakikada golünü attı. Rayan Cherki'nin birkaç saniye sonra attığı gol, Rodri'nin golü attıktan hemen sonra gördüğü kırmızı kartla gölgelendi.

Bu mağlubiyet, City'nin zorlu bir dönemden geçtiği bir dönemde geldi. City, o maçtan sonra sekiz maçta yenilmedi ve bunlardan yedisini kazandı. Norveç'teki mağlubiyetin ardından Pep Guardiola, "Şu anda neden zorlandığımızı biliyorum. Takımda neler olduğunu yüzde 100 biliyorum. O yüzden biraz daha zaman tanıyalım. Yeterli olacak mı? Bilmiyorum. Kırılganlık - bunun nasıl çözüleceğini biliyorum ve oyuncular da biliyor. Kırılganlık sadece bir oyuncuyla ilgili değil. Kırılganlığı ortadan kaldırmanın çözümünü biliyorum. Dinamiği değiştirmeli ve yarın ve önümüzdeki Çarşamba günü maçları kazanmalıyız. Eğer sekizinci sırada bitiremezsek, Şubat ayında daha fazla maç oynamak için maçlara çıkacağız."

City veya Sporting'den Bodo ile eşleşmeyen taraf, Real Madrid veya Benfica ile karşılaşacak. Real, Çarşamba günü Bernabeu'da oynanacak rövanş maçına 1-0 önde giriyor.