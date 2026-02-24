Getty Images
VİDEO: Manchester City'den kiralık olarak oynayan Manuel Akanji büyük bir hata yaptı ve Bodo/Glimt, Serie A lideri Inter'i Şampiyonlar Ligi'nden eledi
Inter, ilk maçı test ettikten sonra yapması gereken işler vardı.
Bodo, geçen hafta Aspmyra Stadion'da 3-1'lik sürpriz bir galibiyet elde etti. Sondre Brunstad Fet'in açılış golü, Francesco Pio Esposito'nun ilk yarı bitmeden attığı golle dengelendi, ancak Jens Petter Hauge (eski AC Milan oyuncusu) ve Kaspar Hogh'un arka arkaya attığı iki gol, Kjetil Knutsen'in takımının San Siro'ya üstünlükle gitmesini sağladı.
Inter kendi sahasında top hakimiyetini elinde tuttu, ancak neredeyse bir saat boyunca golü bulamadı. Bodo, Akanji'nin kendi ceza sahası kenarında topu kaptırması ve Hauge'nin gol atmasına izin vermesi sayesinde toplamda üstünlüğünü artırdı.
Akanji'nin hatasını izleyin
Evjen'in güzel golünün ardından Bastoni teselli golünü attı.
Inter, hızla uzaklaşan beraberlikte bir gol daha atmak için bastırırken, Bodo diğer uçta Hakon Evjen'in gecenin ikinci golünü atmasıyla son 16'ya kalmayı kesinleştirdi. Alessandro Bastoni, gol çizgisi teknolojisinin yardımıyla ev sahibi takım için bir gol geri aldı, ancak Bodo, Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirirken, bu gol maçın genelinde pek bir önemi olmadı.
Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kimlerle oynayabilir?
Bodo, Cuma günü UEFA merkezinde yapılacak kura çekiminde Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı rakibini öğrenecek. Bir sonraki turda Sporting CP veya Manchester City ile karşılaşacak.
City, Ocak ayında lig aşamasında Bodo ile oynamıştı ve Inter gibi, Kuzey Kutup Dairesi'nde 3-1'lik bir yenilgiye uğramıştı. Hogh ilk yarıda iki gol attı, Hauge ise 60. dakikada golünü attı. Rayan Cherki'nin birkaç saniye sonra attığı gol, Rodri'nin golü attıktan hemen sonra gördüğü kırmızı kartla gölgelendi.
Bu mağlubiyet, City'nin zorlu bir dönemden geçtiği bir dönemde geldi. City, o maçtan sonra sekiz maçta yenilmedi ve bunlardan yedisini kazandı. Norveç'teki mağlubiyetin ardından Pep Guardiola, "Şu anda neden zorlandığımızı biliyorum. Takımda neler olduğunu yüzde 100 biliyorum. O yüzden biraz daha zaman tanıyalım. Yeterli olacak mı? Bilmiyorum. Kırılganlık - bunun nasıl çözüleceğini biliyorum ve oyuncular da biliyor. Kırılganlık sadece bir oyuncuyla ilgili değil. Kırılganlığı ortadan kaldırmanın çözümünü biliyorum. Dinamiği değiştirmeli ve yarın ve önümüzdeki Çarşamba günü maçları kazanmalıyız. Eğer sekizinci sırada bitiremezsek, Şubat ayında daha fazla maç oynamak için maçlara çıkacağız."
City veya Sporting'den Bodo ile eşleşmeyen taraf, Real Madrid veya Benfica ile karşılaşacak. Real, Çarşamba günü Bernabeu'da oynanacak rövanş maçına 1-0 önde giriyor.
