VİDEO: Man City'nin unutulmuş oyuncusu Kalvin Phillips, Steel City derbisinde şok edici bir faul nedeniyle kırmızı kart gördü
Phillips, Sheffield United'a şok transfer yaptı
Phillips, bu kış Manchester City'den Championship takımı Sheffield United'a transfer olarak dikkatleri üzerine çekti. Orta saha oyuncusu, Pep Guardiola'nın takımında forma şansı bulmakta zorlanmasının ardından düzenli olarak forma giyebilmek için bu transferi gerçekleştirdi. Phillips, yeni kulübünde ilk kez Portsmouth maçında ilk 11'de yer aldı ve Steel City derbisinde de yine ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak City'den kiralık olarak gelen oyuncu, kötü bir faul nedeniyle direkt kırmızı kart görerek sadece 49 dakika sahada kalabildi.
Derbi maçında Phillips'in kırmızı kart görmesini izleyin
Phillips neden Sheffield United'a katıldı?
Maç öncesinde konuşan Phillips, kariyerini yeniden rayına oturtmak için ne kadar istekli olduğunu açıkça belirtmişti. Sky Sports'a verdiği demeçte, "Mümkün olduğunca çok maç oynamak istiyorum. Premier Lig takımına gitseydim, takıma girmek daha uzun sürebilirdi ve onların maç sayısı da daha az. Yavaş yavaş ilerlemek yerine, zorlu bir ortama girmeyi tercih ederim. Chris (Wilder) bana karşı çok iyi davrandı, nasıl hissettiğimi sordu ve fiziksel olarak rahatsız olduğum bir şey olup olmadığını sordu. Buraya geldiğimden beri çok keyif alıyorum.
"Komik bir şekilde, kiralanmayı düşündüğüm zaman Aralık ayı başlarıydı. Pat bana mesaj attı ve Chris'in ona, buraya gelip birkaç maç oynamak konusunda ne düşündüğümü sormasını istediğini söyledi. İlk başta emin değildim, ama düşündükçe, neden olmasın diye düşündüm. Pat ile konuştum ve dürüst olmak gerekirse, Chris ile neredeyse hiç konuşmadım. Kararımı verdim, menajerimle konuştum ve başka bir yere gitmektense Sheffield United'a gitmeyi tercih ettiğimi söyledim. Chris'in yönetim tarzını ve onun hakkında duyduğum hikayeleri her zaman takdir etmişimdir. Bu benim için mükemmel bir seçim gibi geldi."
Sırada ne var?
Phillips, Sheffield Wednesday maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle daha fazla süre kenarda kalacak ve bu, orta saha oyuncusu için bir başka darbe olacak. 30 yaşındaki oyuncu, sezonun geri kalanını Blades'te geçirecek ve ardından 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Manchester City'ye geri dönecek.