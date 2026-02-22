VİDEO: Man City'nin unutulmuş oyuncusu Kalvin Phillips, Steel City derbisinde şok edici bir faul nedeniyle kırmızı kart gördü

Maç öncesinde konuşan Phillips, kariyerini yeniden rayına oturtmak için ne kadar istekli olduğunu açıkça belirtmişti. Sky Sports'a verdiği demeçte, "Mümkün olduğunca çok maç oynamak istiyorum. Premier Lig takımına gitseydim, takıma girmek daha uzun sürebilirdi ve onların maç sayısı da daha az. Yavaş yavaş ilerlemek yerine, zorlu bir ortama girmeyi tercih ederim. Chris (Wilder) bana karşı çok iyi davrandı, nasıl hissettiğimi sordu ve fiziksel olarak rahatsız olduğum bir şey olup olmadığını sordu. Buraya geldiğimden beri çok keyif alıyorum.

"Komik bir şekilde, kiralanmayı düşündüğüm zaman Aralık ayı başlarıydı. Pat bana mesaj attı ve Chris'in ona, buraya gelip birkaç maç oynamak konusunda ne düşündüğümü sormasını istediğini söyledi. İlk başta emin değildim, ama düşündükçe, neden olmasın diye düşündüm. Pat ile konuştum ve dürüst olmak gerekirse, Chris ile neredeyse hiç konuşmadım. Kararımı verdim, menajerimle konuştum ve başka bir yere gitmektense Sheffield United'a gitmeyi tercih ettiğimi söyledim. Chris'in yönetim tarzını ve onun hakkında duyduğum hikayeleri her zaman takdir etmişimdir. Bu benim için mükemmel bir seçim gibi geldi."