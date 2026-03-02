Goal.com
Lionel Messi Inter Miami 2026 Orlando City MLSGetty
Chris Burton

Çeviri:

VİDEO: Lionel Messi, Orlando City karşısında Inter Miami'nin MLS'de inanılmaz bir geri dönüş galibiyetine imza atan iki gol attı. Bu gollerden biri, onun alametifarikası olan uzun mesafeli serbest vuruş golüydü

Lionel Messi, Inter Miami için muhteşem bir çift gol attı ve Herons, 2026'nın ilk resmi galibiyetini elde ederek MLS Kupası şampiyonluğunu savunmaya başladı. Arjantinli GOAT, Florida'nın komşusu Orlando City'yi 4-2 mağlup eden derbide ilham kaynağı oldu. Javier Mascherano'nun takımı, iki gol geriden gelerek Inter & Co Stadyumu'nda üç değerli puanı aldı.

  • Inter Miami, 2026'nın ilk MLS galibiyetini aldı

    Inter Miami, Porto Riko'da Independiente del Valle ile oynadığı hazırlık maçından döndükten sonra ilk paslanma belirtilerini gösterdi. Bu maçta, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, bir ara sahaya giren bir taraftar tarafından yere indirildi.

    Takım, 24 dakika içinde Marco Pasalic ve Martin Ojeda'nın golleriyle 2-0 geriye düştü. Mateo Silvetti, devre arasında oyuna girdi ve hemen etkisini gösterdi. Arjantinli oyuncu, ikinci yarının başlamasından dört dakika sonra Mascherano'nun takımını maça geri döndürdü. Messi, saat dolmadan önce maçtaki ilk golünü attı ve 90. dakikada etkileyici bir geri dönüş galibiyetini tamamladı. Telasco Segovia, Inter Miami'nin üçüncü golünü atarak takımını öne geçirdi.

    Messi, Inter Miami'nin ona en çok ihtiyaç duyduğu anda kontrolü ele aldı. 2026 MLS gol hesabını, ceza sahası kenarında topu ele geçirerek açtı. Önünde çok sayıda oyuncu olmasına rağmen, 38 yaşındaki efsane oyuncu, ikonik sol ayağıyla bir metre boşluk yarattı ve durdurulamaz bir 18 metrelik şutla topu üst köşeye gönderdi.

    İkinci golü de aynı derecede etkileyiciydi. 30 metreden serbest vuruş pozisyonunda kaleye şutunu çekti. Messi, duvarın üzerinden atmak yerine etrafından dolaşmayı tercih etti ve Maxime Crepeau'nun ellerinin altından seken şutu, alt köşeye gitti. Orlando, Colin Guske'nin oyundan atılmasıyla 10 kişi kalmıştı. ABD U19 milli takım oyuncusu, 88. dakikada Messi'ye yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Tarih yazan Messi, üst üste üçüncü kez MVP ödülünü kazanmayı hedefliyor

    Inter Miami'nin sembol kaptanı, akşamın büyük bir bölümünde Messi aleyhine tezahürat yapan Orlando taraftarlarının önünde, "The Wall" olarak bilinen tribünde geç attığı golü kutladı.

    Messi, geçen sezon bu ortamda 4-1'lik bir yenilgiye uğradıktan sonra Orlando'da ilk maçına çıktı. 2026'da üçüncü kez üst üste MVP ödülünü kovalarken şimdiden vites yükseltmeye başladı ve Albiceleste'nin Kuzey Amerika topraklarında dünya şampiyonluğunu savunmaya çalışacağı bu yaz, Arjantin'in Dünya Kupası kadrosunda yer almasınısağlayacak form ve kondisyona ulaşmayı umuyor.

