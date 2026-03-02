VİDEO: Lionel Messi, Orlando City karşısında Inter Miami'nin MLS'de inanılmaz bir geri dönüş galibiyetine imza atan iki gol attı. Bu gollerden biri, onun alametifarikası olan uzun mesafeli serbest vuruş golüydü

Inter Miami, Porto Riko'da Independiente del Valle ile oynadığı hazırlık maçından döndükten sonra ilk paslanma belirtilerini gösterdi. Bu maçta, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, bir ara sahaya giren bir taraftar tarafından yere indirildi.

Takım, 24 dakika içinde Marco Pasalic ve Martin Ojeda'nın golleriyle 2-0 geriye düştü. Mateo Silvetti, devre arasında oyuna girdi ve hemen etkisini gösterdi. Arjantinli oyuncu, ikinci yarının başlamasından dört dakika sonra Mascherano'nun takımını maça geri döndürdü. Messi, saat dolmadan önce maçtaki ilk golünü attı ve 90. dakikada etkileyici bir geri dönüş galibiyetini tamamladı. Telasco Segovia, Inter Miami'nin üçüncü golünü atarak takımını öne geçirdi.