VİDEO: Lionel Messi, Inter Miami'nin Porto Riko'da oynanan kaotik dostluk maçını kazanırken saha içinden gelen bir taraftar tarafından yere indirildi

Herons, sezon öncesi turu için Güney Amerika'ya gitti ve çeşitli ülkelerde birçok maç oynadı. Independiente del Valle ile karşılaşma sözünü yerine getirdi. Messi'nin hamstringinde rahatsızlık hissetmesi ve oyundan çıkması nedeniyle ilk maç ertelendi.

Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu Bayamon'da sahaya çıkabildi, ancak şans eseri bir başka talihsiz sakatlıktan kurtuldu. Bir noktada, hayranlık dolu gözlerle izleyen birçok taraftarın reklam panosunu atlayıp sahaya koşması üzerine yere düşürüldü.