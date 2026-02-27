Goal.com
VİDEO: Lionel Messi, Inter Miami'nin Porto Riko'da oynanan kaotik dostluk maçını kazanırken saha içinden gelen bir taraftar tarafından yere indirildi

Lionel Messi, Inter Miami'nin Independiente del Valle ile oynadığı kaotik dostluk maçında sahaya giren bir taraftar tarafından çimlere düşürüldü. MLS Kupası şampiyonu, 13 Şubat'ta Ekvadorlu rakibiyle karşılaşacaktı, ancak maçın tarihi değiştirilmek zorunda kaldı. Maç sonunda 26 Şubat'ta Porto Riko'da oynandı ve Arjantinli GOAT Messi de sahaya çıkan yıldızlar arasındaydı.

  • Messi, yeniden düzenlenen dostluk maçında yere indirildi.

    Herons, sezon öncesi turu için Güney Amerika'ya gitti ve çeşitli ülkelerde birçok maç oynadı. Independiente del Valle ile karşılaşma sözünü yerine getirdi. Messi'nin hamstringinde rahatsızlık hissetmesi ve oyundan çıkması nedeniyle ilk maç ertelendi.

    Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu Bayamon'da sahaya çıkabildi, ancak şans eseri bir başka talihsiz sakatlıktan kurtuldu. Bir noktada, hayranlık dolu gözlerle izleyen birçok taraftarın reklam panosunu atlayıp sahaya koşması üzerine yere düşürüldü.

  • Porto Riko'daki gösteri sırasında kaos yaşanıyor

    Messi ve arkadaşları, 2026 MLS sezonunu Heung-min Son ve LAFC'ye 3-0 yenilerek açtıktan beş gün sonra Florida'dan ayrıldı. Puerto Rico gezisinden 72 saatten az bir süre sonra, Pazar günü yerel rakibi Orlando City ile karşılaşacaklar.

    Inter Miami, Independiente del Valle ile oynadığı ilginç maçın ardından eve dönmekten memnun olacak. Maçın başlangıcı, her iki takımın da siyah forma giymesi nedeniyle forma çakışması sorunu nedeniyle bir saat ertelendi. Sonunda maça devam edilmesi kararı alındı.

    Javier Mascherano, LAFC maçında ilk 11'de yer almayan oyunculardan oluşan bir kadroyla sahaya çıktı. Dünya Kupası şampiyonu Messi, devre arasında oyuna girdi ve Herons'un 2-1 galibiyetinde bir penaltı golü attı.

  • Independiente Del Valle v Inter MiamiGetty Images Sport

    Messi, Dünya Kupası öncesinde MLS görevlerine güvenle devam edecek

    Arjantinli ikonik futbolcuyu görmek için stadyumu dolduran taraftarlar, bazıları bu ünlü futbolcuyla selfie çekmek için sahaya indi. 88. dakikada taraftarlar sahaya akın etti ve doğrudan Messi'ye yöneldi. Güvenlik görevlileri sahaya girenleri durduramadı ve bir taraftar Messi'yi belinden yakalayıp yere düşürdü.

    38 yaşındaki oyuncu, hızla ayağa kalkarak olaydan yara almadan kurtuldu. Görevliler, daha fazla taraftarın sahaya girdiğini görünce düzeni yeniden sağlayabildi. Messi artık tekrar MLS'ye odaklanabilirken, bu yaz Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğunu savunmak için gün saymaya başladı.

