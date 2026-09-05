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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

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Video: İttihad, Nasr derbisini kazanarak Hilal'e değerli bir hediye sundu

Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
Suudi Arabistan

Ateşli klasik

İttihat, Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin beşinci hafta klasiğinde konuk ettiği Nasr'ı 2-1 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyet aldı. İlk yarıda İttihat'ın belirgin üstünlüğüne sahne olan karşılaşmada, ikinci yarıda "el-Alemi" geri dönüş peşinde silkinse de beraberliği yakalamayı başaramadı.

Bu sonuçla Nasr, Roshn Ligi puan tablosunda 12 puanda kalarak, lider Hilal'in 3 puan gerisinde ikinci sırada donup kaldı. "Zaim" puanını 15'e yükseltirken, İttihat 11 puana ulaşarak dördüncü sıraya yükseldi. Böylece bu klasiğin sonucundan en büyük kârı Hilal elde etmiş oldu.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ittihad'dan alev alev bir başlangıç

    İttihad, maça büyük bir hücum sertliğiyle başladı ve Nasr üzerinde sahanın her bölgesinden yoğun bir baskı kurdu. Bu durum, "El-Alemi" oyuncularını, özellikle topu kendi bölgelerinden çıkarma çabaları sırasında sürekli baskı altında bıraktı.

    Nasr, İttihad'ın yoğun baskısı karşısında oyun kurma ve topu çıkarma sürecinde açık bir şekilde zorlandı. Bu da klasikonun ilk dakikalarında İttihad oyuncularına belirgin bir üstünlük sağladı.

    İttihad'ın üstünlüğünü ilk gole çevirmesi için yalnızca 4 dakika yetti. Nijeryalı George Ilenikhena, Nasr'ın filelerini havalandırmayı başararak takımına zirve mücadelesinde mükemmel bir başlangıç armağan etti.

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  • Ilyenykhina parlamaya devam ediyor

    İttihad, ilk golün ardından hücum baskısını güçlü ve sert bir şekilde sürdürdü ve öne geçtiği skoru artırmak için arayışını devam ettirdi; nihayet Elienihina 15. dakikada ikinci golü kaydetmeyi başardı.

    Ancak İttihad'ın sevinci tamamlanmadı; hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti ve İttihad'ın açık üstünlüğü sürmesine rağmen Nasr bir golle geride kalmaya devam etti.

    Birkaç dakika sonra Elienihina bir kez daha denedi ve bu sefer 22. dakikada ikinci golü kurallara uygun şekilde kaydetmeyi başardı; böylece İttihad'a yeni bir üstünlük kazandırdı ve klasiko boyunca sergilediği dikkat çekici performansı teyit etti.

  • Al-Nassr dengesini yeniden buluyor ve farkı azaltıyor

    Maçın başlamasından yarım saat geçmesiyle birlikte Al Nassr, başlangıçta ortaya çıkan hataları toparlamaya başladı ve kademeli olarak Al Ittihad'ın baskısından kurtulmayı, hücum bölgelerine daha iyi ulaşmayı başardı.

    Al Nassr, maçın havasına geri dönmek için mücadele etti ve 36. dakikada Angelo aracılığıyla farkı azaltmayı başardı. Angelo, Al Ittihad'ın filelerine yerleşen sert bir şut attı ve böylece Al Nassr'ı ilk yarı sona ermeden maça geri döndürdü.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nassr'ın baskısı, Ittihad'ın direnişi

    İkinci yarının başlamasıyla birlikte Al Nassr tamamen farklı bir görüntü sergiledi; ilk yarıyı bitirdiği hücum ruhundan da faydalanarak beraberlik golü peşinde büyük bir güçle ve sert bir baskıyla oyuna başladı.

    Buna karşılık Al Ittihad, oyuncularının Al Nassr baskısı karşısında gösterdiği büyük mücadeleyle öne geçtiği skoru korumak için geri çekildi; bu dakikalarda en büyük yükü ise takımın savunması ve Sırp kaleci Predrag Rajković omuzladı.

    Ayrıca oku: Video: En-Nesyri'nin yerine giren oyuncu klasikoyu alevlendirdi ve Al Ittihad teknik direktörünü ödüllendirdi

    Al Nassr, 55. dakikada beraberliği yakalamaya çok yaklaştı. Cristiano Ronaldo'nun Al Ittihad kalesine gönderdiği sert şutta Rajković randevuya sadık kaldı ve topu ustalıkla uzaklaştırarak takımının önde kalmasını sağladı.

    Al Nassr'ın baskısı durmadı ve Rajković 60. dakikada bir kez daha parladı; Mohamed Simakan'ın sert kafa vuruşunu kurtaran Sırp kaleci, ardı ardına gelen Al Nassr denemeleri karşısında Al Ittihad kalesini korumayı sürdürdü.

    Rajković'in ikinci yarıda büyük bir konsantrasyonla sahaya çıkması ve Al Ittihad kalesini büyük bir ustalıkla koruması takdire değerdi; birden fazla tehlikeli fırsatı önledi ve Al Nassr'ın güçlü hücum baskısına rağmen takımının önde kalmasına katkı sağladı.

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