İkinci yarının başlamasıyla birlikte Al Nassr tamamen farklı bir görüntü sergiledi; ilk yarıyı bitirdiği hücum ruhundan da faydalanarak beraberlik golü peşinde büyük bir güçle ve sert bir baskıyla oyuna başladı.
Buna karşılık Al Ittihad, oyuncularının Al Nassr baskısı karşısında gösterdiği büyük mücadeleyle öne geçtiği skoru korumak için geri çekildi; bu dakikalarda en büyük yükü ise takımın savunması ve Sırp kaleci Predrag Rajković omuzladı.
Ayrıca oku: Video: En-Nesyri'nin yerine giren oyuncu klasikoyu alevlendirdi ve Al Ittihad teknik direktörünü ödüllendirdi
Al Nassr, 55. dakikada beraberliği yakalamaya çok yaklaştı. Cristiano Ronaldo'nun Al Ittihad kalesine gönderdiği sert şutta Rajković randevuya sadık kaldı ve topu ustalıkla uzaklaştırarak takımının önde kalmasını sağladı.
Al Nassr'ın baskısı durmadı ve Rajković 60. dakikada bir kez daha parladı; Mohamed Simakan'ın sert kafa vuruşunu kurtaran Sırp kaleci, ardı ardına gelen Al Nassr denemeleri karşısında Al Ittihad kalesini korumayı sürdürdü.
Rajković'in ikinci yarıda büyük bir konsantrasyonla sahaya çıkması ve Al Ittihad kalesini büyük bir ustalıkla koruması takdire değerdi; birden fazla tehlikeli fırsatı önledi ve Al Nassr'ın güçlü hücum baskısına rağmen takımının önde kalmasına katkı sağladı.