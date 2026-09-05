İttihad, maça büyük bir hücum sertliğiyle başladı ve Nasr üzerinde sahanın her bölgesinden yoğun bir baskı kurdu. Bu durum, "El-Alemi" oyuncularını, özellikle topu kendi bölgelerinden çıkarma çabaları sırasında sürekli baskı altında bıraktı.

Nasr, İttihad'ın yoğun baskısı karşısında oyun kurma ve topu çıkarma sürecinde açık bir şekilde zorlandı. Bu da klasikonun ilk dakikalarında İttihad oyuncularına belirgin bir üstünlük sağladı.

İttihad'ın üstünlüğünü ilk gole çevirmesi için yalnızca 4 dakika yetti. Nijeryalı George Ilenikhena, Nasr'ın filelerini havalandırmayı başararak takımına zirve mücadelesinde mükemmel bir başlangıç armağan etti.