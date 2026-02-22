Getty
Çeviri:
VİDEO: Inter Miami'nin LAFC'ye yenilmesinin ardından öfkeli Lionel Messi, Luis Suarez tarafından tünelde sakinleştirildi
Inter Miami, LAFC tarafından mağlup edildi
Messi, LAFC ile oynanan maçta sakatlığından sonra sahalara geri döndü, ancak Inter Miami'nin yeni sezonu 3-0'lık bir mağlubiyetle başlaması nedeniyle etkili olamadı. Herons için şampiyonluk savunması kötü bir başlangıç oldu ve maçtan sonra sinirler gerildi. TyC Sports'a göre, Suarez onu geri çekmeye çalışırken, gözle görülür şekilde öfkeli olan Messi bir kapıdan fırlayarak içeri girdi. MLS, Messi'nin hakemlerin odasına girmiş gibi göründüğü için olaydan haberdar oldu, ancak Arjantinli forvet aslında yasak bölgeye girmedi.
Suarez'in öfkeli Messi'yi uzaklaştırmasını izleyin
Profesyonel hakem organizasyonu iletişim direktörü Chris Rivett, ESPN'ye Messi'nin hakemlerin alanına yasadışı bir şekilde girmediğini doğruladı. Rivett, "Maç yetkilileriyle görüştükten sonra, onun bu alana girmediğini doğrulayabiliriz" dedi.
Mascherano, Miami'nin yenilgisine tepki gösterdi
Inter Miami teknik direktörü Javier Mascherano, olayla ilgili sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Hayır, hayır, hayır, ben hiçbir şey görmedim. Gerçek şu ki, maç bitti ve ben soyunma odasına girdim."
Mascherano, takımının hayal kırıklığı yaratan performansı hakkında şunları ekledi: "Bizi adil bir şekilde yendiler, gerçek bu. İlk analizime göre, bu sonuç biraz yanıltıcı; maçın kendisi bu farkı göstermedi. Açıkçası, Los Angeles geçişlerde fark yarattı; bize çok zarar verdiler. Bunu bir trajediye dönüştürmeyeceğiz; gelişmemiz gerektiğini biliyoruz, yaptığımız olumlu şeyleri vurgulamaya devam etmeliyiz."
Inter Miami için bundan sonra ne olacak?
Messi lig kurallarını ihlal etmediğinden MLS Disiplin Kurulu tarafından herhangi bir ceza almayacaktır. Inter Miami ve Messi, Orlando City ile oynayacakları bir sonraki maçta yeni sezonun ilk galibiyetini arayacaklar.
