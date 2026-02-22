VİDEO: Inter Miami'nin LAFC'ye yenilmesinin ardından öfkeli Lionel Messi, Luis Suarez tarafından tünelde sakinleştirildi

Inter Miami teknik direktörü Javier Mascherano, olayla ilgili sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Hayır, hayır, hayır, ben hiçbir şey görmedim. Gerçek şu ki, maç bitti ve ben soyunma odasına girdim."

Mascherano, takımının hayal kırıklığı yaratan performansı hakkında şunları ekledi: "Bizi adil bir şekilde yendiler, gerçek bu. İlk analizime göre, bu sonuç biraz yanıltıcı; maçın kendisi bu farkı göstermedi. Açıkçası, Los Angeles geçişlerde fark yarattı; bize çok zarar verdiler. Bunu bir trajediye dönüştürmeyeceğiz; gelişmemiz gerektiğini biliyoruz, yaptığımız olumlu şeyleri vurgulamaya devam etmeliyiz."