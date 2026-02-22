Getty
Çeviri:
VİDEO: Inter Miami'nin LAFC'ye yenilmesinin ardından öfkeli Lionel Messi, Luis Suarez tarafından maç hakemlerinden uzaklaştırıldı
Inter Miami, LAFC tarafından mağlup edildi
Messi, LAFC ile oynanan maçta sakatlığından sonra sahalara geri döndü, ancak Inter Miami'nin yeni sezonu 3-0'lık bir mağlubiyetle başlaması nedeniyle etkili olamadı. Herons için şampiyonluk savunması kötü bir başlangıç oldu ve maçın ardından sinirler gerildi. TyC Sports'a göre, gözle görülür şekilde öfkeli olan Messi, maçın hakemlerini takip etmeye çalışırken görüldü ve Suarez tarafından geri çekilmek zorunda kaldı. Şimdi bu olayın Messi'yi zor durumda bırakabileceğinden korkuluyor. Inter Miami muhabiri Franco Panizo, X'te şöyle yazdı: "Matt Miazga, 2023'te benzer bir olay nedeniyle üç maç ceza almıştı. Lionel Messi, dün geceki maç sonrası davranışları nedeniyle disiplin cezası alma riskiyle karşı karşıya."
Suarez'in öfkeli Messi'yi uzaklaştırmasını izleyin
Mascherano, Miami'nin yenilgisine tepki gösterdi
Inter Miami teknik direktörü Javier Mascherano, maçın ardından yenilgiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Gazetecilere şunları söyledi: "Bizi adil bir şekilde yendiler, gerçek bu. İlk analizime göre, bu sonuç biraz yanıltıcı; maçın kendisi bu farkı göstermedi. Açıkçası, Los Angeles geçişlerde fark yarattı; bize çok zarar verdiler. Bunu bir trajedi haline getirmeyeceğiz; gelişmemiz gerektiğini, yaptığımız olumlu şeyleri vurgulamaya devam etmemiz gerektiğini biliyoruz."
- Getty Images Sport
Inter Miami için bundan sonra ne olacak?
Inter Miami, Arjantinli oyuncunun maç sonrası davranışları nedeniyle herhangi bir disiplin cezasına çarptırılıp çarptırılmayacağını beklemek zorunda kalacak. Bu arada Inter Miami ve Messi, Orlando City ile oynayacakları bir sonraki maçta yeni sezonun ilk galibiyetini arayacaklar.
Reklam