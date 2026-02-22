VİDEO: Inter Miami'nin LAFC'ye yenilmesinin ardından öfkeli Lionel Messi, Luis Suarez tarafından maç hakemlerinden uzaklaştırıldı

Messi, LAFC ile oynanan maçta sakatlığından sonra sahalara geri döndü, ancak Inter Miami'nin yeni sezonu 3-0'lık bir mağlubiyetle başlaması nedeniyle etkili olamadı. Herons için şampiyonluk savunması kötü bir başlangıç oldu ve maçın ardından sinirler gerildi. TyC Sports'a göre, gözle görülür şekilde öfkeli olan Messi, maçın hakemlerini takip etmeye çalışırken görüldü ve Suarez tarafından geri çekilmek zorunda kaldı. Şimdi bu olayın Messi'yi zor durumda bırakabileceğinden korkuluyor. Inter Miami muhabiri Franco Panizo, X'te şöyle yazdı: "Matt Miazga, 2023'te benzer bir olay nedeniyle üç maç ceza almıştı. Lionel Messi, dün geceki maç sonrası davranışları nedeniyle disiplin cezası alma riskiyle karşı karşıya."