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Video: Inter, Cagliari tuzağını aştı; Napoli acı bir mağlubiyet aldı

Cagliari - Inter
Cagliari
Inter
Serie A
SSC Napoli - Como
SSC Napoli
Como
Lazio - Genoa
Lazio
Genoa
İtalya

Inter, pazar akşamı İtalya Serie A'nın ikinci haftasında deplasmanda Cagliari'yi 1-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet aldı.

Karşılaşmanın tek golünü 9. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Bu sonuçla şampiyon Inter puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükselirken, Cagliari 3 puanla 13. sırada kaldı.

Football Italia sitesi maçın öne çıkan anlarını aktardı. Buna göre Inter, kilidi açmak için yalnızca 9 dakikaya ihtiyaç duydu: Nicolo Barella sağ kanattan içeri doğru sızdıktan sonra topu Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi. Çalhanoğlu, ceza sahası dışından sağ ayağıyla tek dokunuşla vurdu ve top isabetli bir şekilde kalenin alt köşesine yöneldi.

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Lautaro Martinez iyi bir dönüşün ardından yaptığı vuruşta topu direğin yanından auta gönderirken, Manuel Akanji, Federico Dimarco'nun kullandığı serbest vuruşta topa yükseldi ancak kafayla topu uzak direğin dışına yolladı.

Elia Caprile, önce Barella'nın füze gibi şutunu çıkararak, ardından Dimarco'nun sert vuruşunu üst direğin üzerinden uzaklaştırarak yeniden harika bir müdahaleyle maçın skorunu korudu.

İkinci yarının başında Caprile, Barella'nın bir başka pasının ardından Esposito'nun vuruşunu hızlıca inip çizgi üzerinden uzaklaştırmak zorunda kaldı. Ancak maç 60. dakikaya gelirken Cagliari inisiyatifi yeniden ele almaya başladı.

Curtis Jones, Inter formasıyla ilk kez sahaya çıktı; John Stones da yedek kulübesinden oyuna dahil oldu. Alessandro Bastoni ise Dimarco'dan gelen ortanın ardından vuruşunu kalenin içinde tutmayı başaramadı.

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  • SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Napoli, kendi sahasında Como'ya yenildi

    Aynı hafta kapsamında Napoli, kendi sahasında ve taraftarı önünde konuğu Como'ya 2-1 mağlup oldu.

    Konuk ekip, 17. dakikada Martin Baturina'nın golüyle ağları sarstı, ancak Rasmus Højlund 30. dakikada Napoli için beraberlik golünü kaydetti.

    4 dakika sonra Como, Anastasios Douvikas'ın golüyle yeniden öne geçmeyi başardı.

    Bu sonuçla Como puanını 4'e yükselterek altıncı sıraya çıkarken, teknik direktörlüğünü Massimiliano Allegri'nin yaptığı Napoli 3 puanda kalarak onuncu sırada yer aldı.

    Aynı haftada Lazio, sahasında konuk ettiği Genoa'yı 25. dakikada Davide Frattesi'nin golüyle mağlup etti.

    Lazio puanını 6'ya yükselterek dördüncü sıraya yerleşirken, Genoa 16. sırada puansız kaldı.

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