Inter, pazar akşamı İtalya Serie A'nın ikinci haftasında deplasmanda Cagliari'yi 1-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet aldı.

Karşılaşmanın tek golünü 9. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Bu sonuçla şampiyon Inter puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükselirken, Cagliari 3 puanla 13. sırada kaldı.

Football Italia sitesi maçın öne çıkan anlarını aktardı. Buna göre Inter, kilidi açmak için yalnızca 9 dakikaya ihtiyaç duydu: Nicolo Barella sağ kanattan içeri doğru sızdıktan sonra topu Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi. Çalhanoğlu, ceza sahası dışından sağ ayağıyla tek dokunuşla vurdu ve top isabetli bir şekilde kalenin alt köşesine yöneldi.

Lautaro Martinez iyi bir dönüşün ardından yaptığı vuruşta topu direğin yanından auta gönderirken, Manuel Akanji, Federico Dimarco'nun kullandığı serbest vuruşta topa yükseldi ancak kafayla topu uzak direğin dışına yolladı.

Elia Caprile, önce Barella'nın füze gibi şutunu çıkararak, ardından Dimarco'nun sert vuruşunu üst direğin üzerinden uzaklaştırarak yeniden harika bir müdahaleyle maçın skorunu korudu.

İkinci yarının başında Caprile, Barella'nın bir başka pasının ardından Esposito'nun vuruşunu hızlıca inip çizgi üzerinden uzaklaştırmak zorunda kaldı. Ancak maç 60. dakikaya gelirken Cagliari inisiyatifi yeniden ele almaya başladı.

Curtis Jones, Inter formasıyla ilk kez sahaya çıktı; John Stones da yedek kulübesinden oyuna dahil oldu. Alessandro Bastoni ise Dimarco'dan gelen ortanın ardından vuruşunu kalenin içinde tutmayı başaramadı.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz