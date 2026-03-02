Görüntülerde, İskoçya milli takım oyuncusu, takımlar 0-0'lık skorla maçı yeniden başlatmaya hazırlanırken, kambur durmuş ve gözle görülür şekilde zorlanıyor. Birkaç dakika sonra, 29 yaşındaki oyuncu devre arasında yediğini tutamadı ve çimlere kusmaya başladı. Bu endişe verici sahnelere rağmen, McBurnie toparlanmayı başardı ve Hull'un yükselişini sürdürürken 90 dakika boyunca sahada kalmayı başardı. Maçın bitiş düdüğünün ardından, eski Sheffield United oyuncusu sosyal medyaya giderek, hayranlarının sağlığı için endişelenmesine neden olan videoya değindi. McBurnie, sağlıklı bir dozda alaycı mizahla, maç ortasında rahatsızlanmasının nedenini açıkladı. X'e gülen ve kusma emojileriyle birlikte bir paylaşım yapan forvet, "Devre arasında kafeinli jelleri azaltmam gerekebilir" diye espri yaptı. Bu neşeli yanıt, sorunun kalıcı bir virüs değil, enerji takviyelerine geçici bir tepki olduğunu doğruladı.
VİDEO: Hull City'nin forvet oyuncusu Oli McBurnie, kafein jellerinin etkisiyle sahada KUSUYOR
McBurnie maç ortasında yaşadığı rahatsızlığı açıklıyor
Hull City, yükseliş ivmesini sürdürüyor
Yıldız forvetinin fiziksel olarak zorlanmasına rağmen, Hull City zorlu deplasman maçını 1-0'lık önemli bir galibiyetle tamamlamayı başardı. Matt Crooks ikinci yarıda belirleyici golü attı ve McBurnie'nin zorlu mücadelesinin boşa gitmemesini sağladı. Hull City, bu sezon çirkin galibiyetler elde etme becerisi gösterdi. Bu özellik, İngiliz ikinci liginin zorlu 46 maçlık fikstürünü tamamlamak için genellikle gerekli olan bir özellik. Bu sonuç, Tigers'ın on yıllık üst lig sürgünü sona erdirip play-off'lara kalma hedefine ulaşma yolunda Premier League'e dönüş mücadelesini sürdürmesini sağladı.BBC Radio Humberside'a konuşan teknik direktör Sergej Jakirovic, maç boyunca takımının eksiklikleri hakkında açık sözlüydü ve şunları söyledi: "İyi oynamadık, performansımız ortalama seviyedeydi. Topa sahipken çok fazla hata yaptık, oynayabilirsin ama kontrolün yok – (biz) zorlanmadan hatalar yaptık, topu kaybettik. Devre arasında çok daha fazla özgüvenle oynayabileceğimiz konusunda anlaştık – daha dikey olmalıyız ve oyuncu değişiklikleriyle enerjimizi artırdık – (biz) ilk yarıda yüzde 100 performans gösteremedik. Kızgındım – bu bizim yüzümüz, performansımız değildi. Artık izlenimler umurumda değil ama çok daha iyi oynamamızı istiyorum. Çoğunlukla kendi sahamızda olduğumuz için tek bir şansımız olduğunu hissettim. En önemlisi, üç puanı aldık."
McBurnie ve Hull City için bundan sonra ne olacak?
Yükselme mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, McBurnie'nin varlığı kampanyanın geri kalanında hayati önem taşıyacak, ancak gelecek maçlar için beslenme yaklaşımını yeniden gözden geçirmesi muhtemel. Geçen yaz transferinden bu yana MKM Stadyumu'nda kült bir kahraman haline gelen McBurnie, Fratton Park'ta fiziksel rahatsızlığına rağmen maçı sonuna kadar oynamayı başarmasıyla Jakirovic'in görmek istediği azmi somutlaştırıyor. Premier Lig yarışı kızışırken, Hull City'nin play-off'ları başarıyla geçmesi için en skorer oyuncusunun soğukkanlılığını ve devre arası takviyelerini kontrol altında tutması gerekecek. Hull City, bu Salı günü Portman Road'da yükseliş yarışındaki rakibi Ipswich Town ile karşılaşacak.