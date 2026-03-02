VİDEO: Hull City'nin forvet oyuncusu Oli McBurnie, kafein jellerinin etkisiyle sahada KUSUYOR

Yıldız forvetinin fiziksel olarak zorlanmasına rağmen, Hull City zorlu deplasman maçını 1-0'lık önemli bir galibiyetle tamamlamayı başardı. Matt Crooks ikinci yarıda belirleyici golü attı ve McBurnie'nin zorlu mücadelesinin boşa gitmemesini sağladı. Hull City, bu sezon çirkin galibiyetler elde etme becerisi gösterdi. Bu özellik, İngiliz ikinci liginin zorlu 46 maçlık fikstürünü tamamlamak için genellikle gerekli olan bir özellik. Bu sonuç, Tigers'ın on yıllık üst lig sürgünü sona erdirip play-off'lara kalma hedefine ulaşma yolunda Premier League'e dönüş mücadelesini sürdürmesini sağladı.

BBC Radio Humberside'a konuşan teknik direktör Sergej Jakirovic, maç boyunca takımının eksiklikleri hakkında açık sözlüydü ve şunları söyledi: "İyi oynamadık, performansımız ortalama seviyedeydi. Topa sahipken çok fazla hata yaptık, oynayabilirsin ama kontrolün yok – (biz) zorlanmadan hatalar yaptık, topu kaybettik. Devre arasında çok daha fazla özgüvenle oynayabileceğimiz konusunda anlaştık – daha dikey olmalıyız ve oyuncu değişiklikleriyle enerjimizi artırdık – (biz) ilk yarıda yüzde 100 performans gösteremedik. Kızgındım – bu bizim yüzümüz, performansımız değildi. Artık izlenimler umurumda değil ama çok daha iyi oynamamızı istiyorum. Çoğunlukla kendi sahamızda olduğumuz için tek bir şansımız olduğunu hissettim. En önemlisi, üç puanı aldık."