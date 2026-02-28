VİDEO: Hollywood süperstarı Sydney Sweeney, Portekiz'de "Ronaldo'dan daha iyi top sürme becerisi" ile futbol yeteneğini sergiliyor

Taraftarlar Sweeney'nin coşkusunu alkışlarken, kısa süreli görünüşü sosyal medyada hızla viral oldu. Amerikalı oyuncuya ayrıca arkasında 'SYDNEY' yazan özel bir Sporting CP forması hediye edildi.

Euphoria ve White Lotus yıldızı şu anda çeşitli projeler için Portekiz'de bulunuyor ve Cristiano Ronaldo'yu yetiştiren ünlü kulübün maçını izlemeyi çok istedi. Sporting ise resmi Instagram hesabında 28 yaşındaki oyuncuyu, meslektaşları Leo Woodall ve Matthew Goode ile birlikte gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Bir başka fotoğrafta ise Sporting'in Estoril'i rahat bir şekilde geçmesinin ardından kulübün maskotu Sweeney'i kucağına alıyordu. Ancak lig zaferinin ardından dikkatleri çeken Sweeney'in top becerileriydi.