Sydney Sweeney Cristiano Ronaldo

Çeviri:

VİDEO: Hollywood süperstarı Sydney Sweeney, Portekiz'de "Ronaldo'dan daha iyi top sürme becerisi" ile futbol yeteneğini sergiliyor

Sydney Sweeney, Cuma gecesi Sporting CP'nin Estoril'i 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Jose Alvalade Stadyumu'nda futbol yeteneğini sergileyerek dribbling becerileriyle övgü topladı. Hollywood süperstarı, maçın bitiminde beklenmedik bir şekilde sahaya çıkarak hayranlarını şaşırttı ve Liga Portugal karşılaşmasının ardından gösterişli ayak hareketlerini sergiledi.

    Taraftarlar Sweeney'nin coşkusunu alkışlarken, kısa süreli görünüşü sosyal medyada hızla viral oldu. Amerikalı oyuncuya ayrıca arkasında 'SYDNEY' yazan özel bir Sporting CP forması hediye edildi.

    Euphoria ve White Lotus yıldızı şu anda çeşitli projeler için Portekiz'de bulunuyor ve Cristiano Ronaldo'yu yetiştiren ünlü kulübün maçını izlemeyi çok istedi. Sporting ise resmi Instagram hesabında 28 yaşındaki oyuncuyu, meslektaşları Leo Woodall ve Matthew Goode ile birlikte gösteren bir fotoğraf paylaştı.

    Bir başka fotoğrafta ise Sporting'in Estoril'i rahat bir şekilde geçmesinin ardından kulübün maskotu Sweeney'i kucağına alıyordu. Ancak lig zaferinin ardından dikkatleri çeken Sweeney'in top becerileriydi.

    Futbol taraftarları, Sweeney ve onun muhteşem ayak hareketlerini övmek için hemen sosyal medya platformu X'e koştu.

    "Bellingham'dan daha iyi ayakları var lan" diye yazan @pfanopat adlı kullanıcı

    "Ronaldo'dan daha iyi top sürme becerisi var." @Messiah2524 ekledi

    @yo_lak ise "Ne yaparsa yapsın, viral oluyor" diye yazdı.

    @roninSam ise Sweeney'nin yeteneğini överek şöyle yazdı: "Hayatı gerçekten yaratıcı modda yaşıyor. Bir kişi için çok fazla yetenek!"

    Sırada ne var?

    Luis Suarez'in iki golü ve Daniel Braganca'nın son dakikalarda attığı golle Sporting, Cuma akşamı Arouca'ya karşı şampiyonluk yarışını sürdüren lig lideri FC Porto'nun hemen arkasında kaldı.

    Porto, Portekiz Ligi şampiyonluğu yarışında çok önemli olabilecek üç puanı ikinci yarıda uzatma dakikalarında aldı. Genç oyuncu Oskar Pietuszewski, Dragao'da maçın ilk dakikasında Porto'yu öne geçirdi, ancak Francesco Farioli'nin takımı Polonyalı oyuncunun sezonun ilk lig golünü devam ettiremedi.

    Nais Djouahra Arouca'yı eşitliğe taşıdı ve Porto, konuk takımla puanları paylaşacak gibi görünüyordu. Ancak William Gomes, uzatma dakikalarında penaltıdan Porto'yu tekrar öne geçiren golü attı ve Terem Moffi 98. dakikada skoru 3-1'e getirerek üç puanı garantiledi.

    Sporting, önümüzdeki hafta sonu Braga'ya konuk olduğunda Porto ile arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi umarken, lig lideri ise şampiyonluk yarışında hayati öneme sahip bir hafta sonu için Lizbon'a giderek Jose Mourinho'nun Benfica'sıyla karşılaşacak.

