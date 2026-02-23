VİDEO: Eski Tottenham kalecisi, 5-0'lık hezimette İNANILMAZ bir kendi kalesine gol attıktan sonra devre arasında oyundan alındı ve teknik direktör hemen istifa etti

Bu utanç verici olay, o kadar tuhaf bir anla başladı ki, şimdiden yılın en utanç verici kendi kalesine golü olarak gösteriliyor. Maç hala 0-0'lık hassas bir dengedeyken, Auckland savunucusu Jake Girdwood-Reich kendi sahasının derinliklerinden spekülatif ve umut dolu bir top uzaklaştırma girişiminde bulundu. Oluwayemi için rutin bir top kontrolü olması gereken bu hareket, ceza sahasının dışına koşarken zıplayan topun uçuşunu tamamen yanlış değerlendirmesiyle felakete dönüştü.

Topu tehlike bölgesinden uzaklaştırmak için çaresiz bir girişimde bulunan eski Spurs oyuncusu, topu geriye doğru sektirerek, topun kendi kale çizgisini geçmesini dehşetle izledi. Bu olay, Phoenix'in sistematik çöküşünün katalizörü oldu ve takım, ilk yarı bitmeden üç gol daha yedi. Teknik direktör Giancarlo Italiano, devre arasında yeterince gördüğünü düşünerek Oluwayemi'yi oyundan aldı ve kanamayı durdurmak için yerine Alby Kelly-Heald'ı oyuna soktu.

Kaleci değişikliği, tek taraflı derbinin gidişatını pek değiştirmedi ve Auckland sonunda beşinci golü bulup utanç verici bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Wellington Phoenix'i A-League tablosunun alt sıralarında bırakırken, asıl sonuçlar daha yeni başlıyordu. Oyuncular sahadan ayrılırken, odak noktası sahadan yedek kulübesine kaydı ve burada şok edici bir duyuru yapılmak üzereydi.