Getty Images Sport
Çeviri:
VİDEO: Eski Tottenham kalecisi, 5-0'lık hezimette İNANILMAZ bir kendi kalesine gol attıktan sonra devre arasında oyundan alındı ve teknik direktör hemen istifa etti
Çöküşü tetikleyen hata
Bu utanç verici olay, o kadar tuhaf bir anla başladı ki, şimdiden yılın en utanç verici kendi kalesine golü olarak gösteriliyor. Maç hala 0-0'lık hassas bir dengedeyken, Auckland savunucusu Jake Girdwood-Reich kendi sahasının derinliklerinden spekülatif ve umut dolu bir top uzaklaştırma girişiminde bulundu. Oluwayemi için rutin bir top kontrolü olması gereken bu hareket, ceza sahasının dışına koşarken zıplayan topun uçuşunu tamamen yanlış değerlendirmesiyle felakete dönüştü.
Topu tehlike bölgesinden uzaklaştırmak için çaresiz bir girişimde bulunan eski Spurs oyuncusu, topu geriye doğru sektirerek, topun kendi kale çizgisini geçmesini dehşetle izledi. Bu olay, Phoenix'in sistematik çöküşünün katalizörü oldu ve takım, ilk yarı bitmeden üç gol daha yedi. Teknik direktör Giancarlo Italiano, devre arasında yeterince gördüğünü düşünerek Oluwayemi'yi oyundan aldı ve kanamayı durdurmak için yerine Alby Kelly-Heald'ı oyuna soktu.
Kaleci değişikliği, tek taraflı derbinin gidişatını pek değiştirmedi ve Auckland sonunda beşinci golü bulup utanç verici bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Wellington Phoenix'i A-League tablosunun alt sıralarında bırakırken, asıl sonuçlar daha yeni başlıyordu. Oyuncular sahadan ayrılırken, odak noktası sahadan yedek kulübesine kaydı ve burada şok edici bir duyuru yapılmak üzereydi.
Klip izle
İtalyanca walks away
Beş yıldızlı yıkımın ardından, Wellington Phoenix baş antrenörü Italiano, derhal geçerli olmak üzere istifasını sunarak toplanan medyayı şaşkına çevirdi. Derbide evinde ağır bir yenilgiye uğrayan teknik direktör, görev süresinin dolduğuna karar verdi. Basın mensuplarına yaptığı son açıklamada, yenilginin duygusal ağırlığı açıkça ortadaydı ve görevinden derhal istifa edeceğini doğruladı.
"Sezonun bitmesine daha zaman varken kendi sahasında 5-0 yenilmek kabul edilemez. Tüm sorumluluğu üstleniyorum" dedi Italiano maç sonrası basın toplantısında. "Kulübe istifamı sundum. Bence yeni bir enerjiyle gelen birinin takımı yeniden odaklaması daha kolay olacaktır."
- Getty Images Sport
Spurs trendini sürdürmek
Oluwayemi için bu, Londra'da umut verici bir şekilde başlayan kariyerinde önemli bir gerileme anlamına geliyor. 2020 ile 2022 yılları arasında Tottenham'da hiçbir zaman A takımda forma giymemiş olsa da, U21 takımında yer alacak ve Portsmouth'a kiralanacak kadar yüksek bir itibara sahipti. 2024 yılında Wellington'a katılarak düzenli olarak A takımda forma giymeyi ve kariyerini canlandırmayı umuyordu, ancak bu son performansı tüm yanlış nedenlerle hatırlanacak.
Tesadüfen, Londra'daki eski kulübü de şu anda Arsenal'e 4-1 yenilerek kendi başına zorlu bir dönemden geçiyor. Igor Tudor'un ilk maçında gelen bu yenilgi, Tottenham'ı Premier League'in küme düşme bölgesinin sadece dört puan üzerinde bıraktı ve ister Yeni Zelanda'da ister İngiltere'de olsun, Spurs DNA'sının şu anda mücadele ile eşanlamlı olduğunu kanıtladı.
Reklam