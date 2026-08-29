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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Video: Çılgın final, Al-Khuloud, Al-Ahli'yi üç golle şoke etti

Al Kholood - Al Ahli
Al Kholood
Al Ahli
Premier Lig
Suudi Arabistan

Raqi'nin Roshen Ligi'ndeki ilk kayıp!

Khaleej takımı, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin dördüncü haftasında cumartesi günü konuk ettiği Al-Ahli'yi 3-1 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada, video yardımcı hakem incelemesi sonrası erken bir penaltı iptal edildi ve ardından ev sahibi ekip hücumda belirleyici bir sona imza attı.

Al-Ahli, 66. dakikada Ivan Toney'in kaydettiği golün üzerine koyamadı; bu golle skoru eşitledikten sonra Khaleej, 85. dakikada Julian Dominguez'in golüyle rakibini yıktı, ardından uzatma anlarında (90+2) Muhammed Sowan'ın golüyle işi bitirdi.

  • VAR erken devrede, sahneyi değiştiren bir gol

    Maç, hakem Şükrü el-Hanfuş'un dördüncü dakikada verdiği dikkat çekici bir kararla başladı. Hakem, Ahli'nin penaltı itirazını incelemek için video teknolojisine başvurdu; ancak karar penaltının verilmemesi yönünde sonuçlandı.

    Maç, yedinci dakikada Trincao'nun sakatlanması nedeniyle durdu. Ardından Ahli, Khulood kalesini yeniden tehdit etmeye başladı. Artem Bondarenko 11. dakikada ceza sahası dışından bir şut denedi, ancak top savunmaya çarptı. Aynı oyuncu 23. dakikada Toney'den gelen pasın ardından bir fırsatı daha harcadı; şutu kalenin üzerinden avuta gitti.

    24. dakikada su içme molasının ardından oyun yeniden başladığında Khulood, Ahli'nin sahasına ulaşmaya başladı. 32. dakikada ev sahibi ekip baskısını öne geçiren gole çevirdi. Cuba da Costa'nın ceza sahası içinde Iker Kortajarena'ya çıkardığı pasta orta saha oyuncusu sol ayağıyla topu Ahli kalesinin sağ alt köşesine gönderdi.

    Ahli çeşitli ataklarla karşılık verdi. Bunların en dikkat çekicileri, 36. dakikada savunmanın önlediği Trincao'nun şutu ile 45+3. dakikada kalenin yanından geçen Ivan Toney'nin kafa vuruşu oldu. İlk yarı, Khulood'un 1-0 önde tamamlanmasıyla sona erdi.

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  • Toni, Ahly'yi geri getiriyor: Değişiklikler tempoyu yükseltiyor

    Al-Ahli, ikinci yarının başında Ryan Hamed'in yerine Muhammed Abdurrahman'ı sahaya sürdü ve takım daha fazla baskı kurmaya başladı. 50. dakikada bir korner kazanan ekipte, 64. dakikada Trincao ceza sahası dışından denediği bir fırsatı harcadı. Al-Ahli aynı dakikada iki değişiklik daha yaparak Firas El-Buraikan'ın yerine Salih Ebu'ş-Şamat'ı, Saad Yeslem'in yerine ise Zekeriya Hüsavi'yi oyuna aldı ve iki dakika sonra skoru dengelemeyi başardı. 

    66. dakikada Edward Sperdsyan, İvan Toney'e attığı pasla beraberlik golünü hazırladı. Toney, ceza sahasının sağ tarafından sağ ayağıyla yaptığı vuruşu kalenin ortasına göndererek Al-Ahli'nin ilk golünü kaydetti.

    Al-Ahli öne geçmenin yollarını aramaya devam etti; ancak Salih Ebu'ş-Şamat, 68. dakikada Trincao'nun ortasının ardından ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunu harcadı. Ardından Sperdsyan'ın sol ayağıyla yaptığı şut kalenin yanından auta çıktı.

  • Çılgın son: Al-Khaleej sürprizi başarıyor

    El-Hulud sadece beraberliği savunmakla yetinmedi ve 73. dakikada Kurtagarina'nın yerine Abdurrahman ed-Devseri'yi oyuna alarak bir değişiklik yaptı, ardından 78. dakikada Abdülaziz el-Aliva'nın yerine Muhammed Sa'van sahaya girdi.

    83. dakikada Ahli, Spertsyan'ın kullandığı köşe vuruşuyla maçın kontrolünü yeniden ele almaya çalıştı, ancak El-Hulud savunması Roger Ibanez'in kafa vuruşunu uzaklaştırdı, ardından 84. dakikada Bondarenko'nun ceza sahası içindeki denemesini engelledi. Ahli baskısını sürdürmeye yakın görünürken, belirleyici dönüm noktası 85. dakikada geldi. Ramzi Sulan topu Julian Dominguez'e aktardı ve o da yakın mesafeden Ahli kalesine göndererek El-Hulud'u yeniden 2-1 öne geçirdi.

    Ahli, 87. dakikada Bondarenko'nun yerine Abdullah Radif'i oyuna aldı ve uzatma dakikalarında denemelerini yoğunlaştırdı; öyle ki Radif'in 90. dakikadaki kafa vuruşu kalenin yanından geçti, ardından 90+1'de yaptığı bir başka kafa vuruşunu Hamid eş-Şankiti önledi, ayrıca Spertsyan ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamadı.

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    Ancak El-Hulud, karşılaşmayı 90+2'de sonuçlandırdı; Cuba da Costa topu Muhammed Sa'van'a hazırladı ve o da ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşu sağ alt köşeye gönderdi, üçüncü golü ilan etti ve Ahli'nin herhangi bir geri dönüşüne kapıyı kapadı. Böylece "er-Res" takımı üç puanı cebine koyarak Roshn Ligi'nin büyükleri karşısında ilk sürprizlerden birini gerçekleştirdi.

    Bu değerli galibiyetle El-Hulud, 8 puanla Suudi Profesyonel Roshn Ligi sıralamasında üçüncü sıraya yükselirken, Ahli 6 puanla altıncı sıraya geriledi.

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