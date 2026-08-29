El-Hulud sadece beraberliği savunmakla yetinmedi ve 73. dakikada Kurtagarina'nın yerine Abdurrahman ed-Devseri'yi oyuna alarak bir değişiklik yaptı, ardından 78. dakikada Abdülaziz el-Aliva'nın yerine Muhammed Sa'van sahaya girdi.

83. dakikada Ahli, Spertsyan'ın kullandığı köşe vuruşuyla maçın kontrolünü yeniden ele almaya çalıştı, ancak El-Hulud savunması Roger Ibanez'in kafa vuruşunu uzaklaştırdı, ardından 84. dakikada Bondarenko'nun ceza sahası içindeki denemesini engelledi. Ahli baskısını sürdürmeye yakın görünürken, belirleyici dönüm noktası 85. dakikada geldi. Ramzi Sulan topu Julian Dominguez'e aktardı ve o da yakın mesafeden Ahli kalesine göndererek El-Hulud'u yeniden 2-1 öne geçirdi.

Ahli, 87. dakikada Bondarenko'nun yerine Abdullah Radif'i oyuna aldı ve uzatma dakikalarında denemelerini yoğunlaştırdı; öyle ki Radif'in 90. dakikadaki kafa vuruşu kalenin yanından geçti, ardından 90+1'de yaptığı bir başka kafa vuruşunu Hamid eş-Şankiti önledi, ayrıca Spertsyan ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamadı.

Ancak El-Hulud, karşılaşmayı 90+2'de sonuçlandırdı; Cuba da Costa topu Muhammed Sa'van'a hazırladı ve o da ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşu sağ alt köşeye gönderdi, üçüncü golü ilan etti ve Ahli'nin herhangi bir geri dönüşüne kapıyı kapadı. Böylece "er-Res" takımı üç puanı cebine koyarak Roshn Ligi'nin büyükleri karşısında ilk sürprizlerden birini gerçekleştirdi.

Bu değerli galibiyetle El-Hulud, 8 puanla Suudi Profesyonel Roshn Ligi sıralamasında üçüncü sıraya yükselirken, Ahli 6 puanla altıncı sıraya geriledi.