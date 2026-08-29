Al Ahli, ikinci yarının başında Reyan Hamed yerine Muhammed Abdurrahman'ı oyuna sürdü ve takım daha fazla baskı kurmaya başladı. 50. dakikada bir korner kazanan ekipte, Trincao 64. dakikada ceza sahası dışından yaptığı denemede topu değerlendiremedi. Al Ahli aynı dakikada iki değişiklik daha yaptı; Firas El Bureykan yerine Salih Ebu'ş-Şamat, Saad Yeslem yerine Zekeriya Hosavi oyuna girdi ve iki dakika sonra takım skoru dengelemeyi başardı.

66. dakikada Eduard Spertsyan, Ivan Toney'e verdiği pasla beraberlik golünü hazırladı; Toney, ceza sahasının sağ tarafından sağ ayağıyla topu ağların ortasına gönderdi ve Al Ahli'nin ilk golünü kaydetti.

Al Ahli öne geçmek için baskısını sürdürdü, ancak Salih Ebu'ş-Şamat 68. dakikada Trincao'nun ortasının ardından ceza sahası içinden kafayla topu değerlendiremedi. Ardından Spertsyan sol ayağıyla bir şut çekti, ancak top kalenin yanından auta gitti.