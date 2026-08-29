El Hulud beraberliği savunmakla yetinmedi ve 73. dakikada Kurtaharina'nın yerine Abdurrahman ed-Devseri'yi oyuna alarak bir değişiklik yaptı, ardından 78. dakikada Abdülaziz el-Uleyve'nin yerine Muhammed Sav'an sahaya girdi.
83. dakikada El-Ahli, Spertsyan'ın kullandığı bir kornerle maçın kontrolünü yeniden ele geçirmeye çalıştı, ancak El Hulud savunması Roger Ibanez'in kafa vuruşunu uzaklaştırdı, ardından 84. dakikada Bondarenko'nun ceza sahası içindeki girişimini engelledi. El-Ahli baskısını sürdürmeye yakın görünürken, belirleyici dönüş 85. dakikada geldi. Ramzi Sulan topu Julian Dominguez'e aktardı ve o da yakın mesafeden El-Ahli kalesine göndererek El Hulud'u yeniden 2-1 öne geçirdi.
El-Ahli, 87. dakikada Bondarenko'nun yerine Abdullah Radif'i oyuna aldı ve uzatma dakikalarında girişimlerini yoğunlaştırdı; Radif'in kafa vuruşu 90. dakikada kalenin yanından auta gitti, ardından 90+1. dakikada onun bir başka kafa vuruşunu Hamid eş-Şankiti önledi, Spertsyan da ceza sahası dışından yaptığı bir vuruşta kaleyi tutturamadı.
Ancak El Hulud, karşılaşmayı 90+2. dakikada noktaladı; Cuba da Costa topu Muhammed Sav'an'a hazırladı, o da ceza sahası dışından sol ayağıyla sağ alt köşeye bir vuruş gönderdi ve üçüncü golü kaydederek El-Ahli'nin herhangi bir dönüşüne kapıyı kapattı. Böylece "er-Res" ekibi üç puanı hanesine yazdırdı ve Roshn Ligi'nin büyükleri karşısında ilk sürprizlerden birine imza attı.
Bu değerli galibiyetle El Hulud, Suudi Profesyonel Roshn Ligi puan sıralamasında 8 puanla üçüncü sıraya yükselirken, El-Ahli 6 puanla altıncı sıraya geriledi.