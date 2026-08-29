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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Video: Çılgın final: Al-Khaleej, Al-Ahli'yi üçlü golle yıktı

Al Kholood - Al Ahli
Al Kholood
Al Ahli
Premier Lig
Suudi Arabistan

Ragıcı'nın Roshan Ligi'ndeki ilk kayıpları!

Khulood takımı, cumartesi günü Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin dördüncü haftasında konuk ettiği Al-Ahli'yi 3-1 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada video yardımcı hakem incelemesinin ardından erken bir penaltı iptal edildi, ardından ev sahibi takım hücumdaki etkili oyunuyla maçı sonuçlandırdı.

Al-Ahli, 66. dakikada Ivan Toney'nin golüyle skoru 1-1'e getirdikten sonra üstünlüğü sağlayamadı; Khulood ise 85. dakikada Julian Dominguez'in golüyle rakibini şoke etti ve uzatma dakikalarında (90+2) Muhammed Sooan'ın golüyle skoru belirledi.

  • VAR erken devrede, tabloyu değiştiren gol

    Maç, hakem Şükri el-Hanfuş'un dördüncü dakikadaki dikkat çekici bir karariyla başladı. Hakem, Ahli'nin penaltı beklentisini gözden geçirmek için video teknolojisine başvurdu ve sonunda penaltı verilmemesine hükmetti.

    Maç, yedinci dakikada Trincao'nun sakatlanması nedeniyle durdu, ardından Ahli yeniden Hulud kalesini tehdit etmeye başladı. Artem Bondarenko 11. dakikada ceza sahası dışından bir şut denedi ancak top savunmaya çarptı; aynı oyuncu 23. dakikada Toni'nin pasının ardından bir fırsatı daha harcadı ve şutu kalenin üzerinden auta gitti.

    24. dakikadaki su molasının ardından oyun yeniden başladığında Hulud, Ahli'nin sahasına ulaşmaya başladı. 32. dakikada ev sahibi ekip baskısını öne geçiren gole çevirdi; Cuba da Costa topu ceza sahası içindeki Iker Kortajarena'ya aktardı ve orta saha oyuncusu sol ayağıyla topu Ahli kalesinin sağ alt köşesine gönderdi.

    Ahli, dağınık ataklarla karşılık verdi; bunların en dikkat çekeni 36. dakikada savunmanın kestiği Trincao'nun şutu ile 45+3. dakikada kalenin yanından geçen Ivan Toney'nin kafa vuruşu oldu. İlk yarı, Hulud'un 1-0 önde kapanmasıyla sona erdi.

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  • Toni, Ahly'yi geri getiriyor; değişiklikler tempoyu yükseltiyor

    Al Ahli, ikinci yarının başında Reyan Hamed yerine Muhammed Abdurrahman'ı oyuna sürdü ve takım daha fazla baskı kurmaya başladı. 50. dakikada bir korner kazanan ekipte, Trincao 64. dakikada ceza sahası dışından yaptığı denemede topu değerlendiremedi. Al Ahli aynı dakikada iki değişiklik daha yaptı; Firas El Bureykan yerine Salih Ebu'ş-Şamat, Saad Yeslem yerine Zekeriya Hosavi oyuna girdi ve iki dakika sonra takım skoru dengelemeyi başardı. 

    66. dakikada Eduard Spertsyan, Ivan Toney'e verdiği pasla beraberlik golünü hazırladı; Toney, ceza sahasının sağ tarafından sağ ayağıyla topu ağların ortasına gönderdi ve Al Ahli'nin ilk golünü kaydetti.

    Al Ahli öne geçmek için baskısını sürdürdü, ancak Salih Ebu'ş-Şamat 68. dakikada Trincao'nun ortasının ardından ceza sahası içinden kafayla topu değerlendiremedi. Ardından Spertsyan sol ayağıyla bir şut çekti, ancak top kalenin yanından auta gitti.

  • Çılgın final: Al-Khaleej sürprizi gerçekleştirdi

    El Hulud beraberliği savunmakla yetinmedi ve 73. dakikada Kurtaharina'nın yerine Abdurrahman ed-Devseri'yi oyuna alarak bir değişiklik yaptı, ardından 78. dakikada Abdülaziz el-Uleyve'nin yerine Muhammed Sav'an sahaya girdi.

    83. dakikada El-Ahli, Spertsyan'ın kullandığı bir kornerle maçın kontrolünü yeniden ele geçirmeye çalıştı, ancak El Hulud savunması Roger Ibanez'in kafa vuruşunu uzaklaştırdı, ardından 84. dakikada Bondarenko'nun ceza sahası içindeki girişimini engelledi. El-Ahli baskısını sürdürmeye yakın görünürken, belirleyici dönüş 85. dakikada geldi. Ramzi Sulan topu Julian Dominguez'e aktardı ve o da yakın mesafeden El-Ahli kalesine göndererek El Hulud'u yeniden 2-1 öne geçirdi.

    El-Ahli, 87. dakikada Bondarenko'nun yerine Abdullah Radif'i oyuna aldı ve uzatma dakikalarında girişimlerini yoğunlaştırdı; Radif'in kafa vuruşu 90. dakikada kalenin yanından auta gitti, ardından 90+1. dakikada onun bir başka kafa vuruşunu Hamid eş-Şankiti önledi, Spertsyan da ceza sahası dışından yaptığı bir vuruşta kaleyi tutturamadı.

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    Ancak El Hulud, karşılaşmayı 90+2. dakikada noktaladı; Cuba da Costa topu Muhammed Sav'an'a hazırladı, o da ceza sahası dışından sol ayağıyla sağ alt köşeye bir vuruş gönderdi ve üçüncü golü kaydederek El-Ahli'nin herhangi bir dönüşüne kapıyı kapattı. Böylece "er-Res" ekibi üç puanı hanesine yazdırdı ve Roshn Ligi'nin büyükleri karşısında ilk sürprizlerden birine imza attı.

    Bu değerli galibiyetle El Hulud, Suudi Profesyonel Roshn Ligi puan sıralamasında 8 puanla üçüncü sıraya yükselirken, El-Ahli 6 puanla altıncı sıraya geriledi.

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