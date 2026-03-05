Çeviri:
VİDEO: Chelsea ne yapıyor?! Aston Villa, Blues'un oyunun yeniden başlamasını engellemek için orta sahada toplanmasıyla öfkeden kudurdu
Blues, Villa Park'ın yeniden başlamasını engelledi
Chelsea, ikinci yarının başında hesaplı bir oyalamaya taktiği uygulayarak dominant performansını disiplin tartışmasına dönüştürdü. Joao Pedro'nun ustaca golüyle 2-1 öne geçen Batı Londralılar, savunma pozisyonlarını almayı reddettiler ve bunun yerine topun etrafında sıkı bir daire oluşturdular.
Bu hareket, Aston Villa'nın başlama vuruşunu fiziksel olarak engelledi ve Ollie Watkins ile Amadou Onana'yı gözle görülür şekilde şaşkına çevirdi. Hakem orta dairedeki bu çıkmazı çözmeye çalışırken, ev sahibi takımın ritmi etkili bir şekilde bozuldu.
Gerilim, Cole Palmer'ın sonunda topu kalabalıktan çıkarmasıyla yatıştı ve oyun, yuhalama sesleri eşliğinde yeniden başladı. Sosyal medyadaki taraftarlar bu sahneyi hemen alay konusu yaptı ve bir taraftar şakayla "Blues rugby oynadığını mı sandı?" diye sordu. Sonuçta Chelsea, Villa'yı 4-1'lik ezici bir skorla mağlup etti.
Rosenior soyunma odası girişimini savunuyor
Menajer Liam Rosenior, bu gösterinin planlanmasından hemen uzak dururken, takımın seçimine tam destek verdi. "Bu benim fikrim değildi, oyuncuların fikriydi ve ben bunu gerçekten çok beğendim çünkü birlik, beraberlik ve ruhlarını gösteriyorlar," diye açıkladı Blues patronu maç sonrası basın toplantısında.
"Taktik veya sistemlerden bahsetmeye başlamadan önce her şeyden önce buna ihtiyacınız var - birbirleri için koşup savaşacak bir grup oyuncuya ihtiyacınız var. Benim görevim süresince, her şeylerini vermediklerini veya performanslarından hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebileceğim tek bir maç bile olmadı. Bu iyiye işaret çünkü onlar iyi bir grup, sıkı bir grup ve birbirlerinin arkadaşlığından keyif alıyorlar ve bu da işin yarısıdır."
- Getty Images Sport
Chelsea, ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor
Bu galibiyetle Chelsea, Liverpool'un son sıradaki Wolves'a 2-1 yenilmesinin ardından ligde beşinci sıraya yükseldi. Bu galibiyet, Villa ile karşılaşmadan önce ligde üç maçtır galibiyet alamayan Blues için çok değerli bir zamanda geldi. Chelsea şimdi FA Cup'ta Wrexham ile karşılaşacak ve ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile zorlu bir mücadeleye çıkacak.