VİDEO: Chelsea ne yapıyor?! Aston Villa, Blues'un oyunun yeniden başlamasını engellemek için orta sahada toplanmasıyla öfkeden kudurdu

Chelsea, ikinci yarının başında hesaplı bir oyalamaya taktiği uygulayarak dominant performansını disiplin tartışmasına dönüştürdü. Joao Pedro'nun ustaca golüyle 2-1 öne geçen Batı Londralılar, savunma pozisyonlarını almayı reddettiler ve bunun yerine topun etrafında sıkı bir daire oluşturdular.

Bu hareket, Aston Villa'nın başlama vuruşunu fiziksel olarak engelledi ve Ollie Watkins ile Amadou Onana'yı gözle görülür şekilde şaşkına çevirdi. Hakem orta dairedeki bu çıkmazı çözmeye çalışırken, ev sahibi takımın ritmi etkili bir şekilde bozuldu.

Gerilim, Cole Palmer'ın sonunda topu kalabalıktan çıkarmasıyla yatıştı ve oyun, yuhalama sesleri eşliğinde yeniden başladı. Sosyal medyadaki taraftarlar bu sahneyi hemen alay konusu yaptı ve bir taraftar şakayla "Blues rugby oynadığını mı sandı?" diye sordu. Sonuçta Chelsea, Villa'yı 4-1'lik ezici bir skorla mağlup etti.