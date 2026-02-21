Getty Images/TikTok @jackonico11
VİDEO: Chelsea'den kiralık olarak oynayan Nicolas Jackson, Münih'te karlı havada üstsüz yürürken çekilmiş tuhaf bir videoyu paylaşınca viral oldu
Jackson, Münih'te karlı havada üstsüz dolaşıyor.
Jackson'ın Bayern'de sadece bir sezon kalması beklenirken, Senegalli milli oyuncu, gece geç saatlerde Münih'te karlı havada kulaklık takmış ve üzerinde başka bir şey giymeden yürüdüğü bir video paylaşarak soğuk havadan korkmadığını gösterdi.
Jackson, videonun yanına "Artık yeni değil, bu kış benim rutinimin bir parçası 🧠⚽️" yazısını ekledi.
Video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Chelsea'nin savunma oyuncusu Wesley Fofana, videoyu paylaşarak "Ne yapıyorsun dostum 🤣🤣🤣🤣🤣" diye espri yaptı.
Bayern'de Kane'in gölgesinde zorlanan forvet
Jackson, yaz transfer döneminin sonlarına doğru Bayern ile sözleşme imzaladı ve Alman şampiyonu, onu sezon boyunca kadrosunda tutmak için 16,5 milyon euro (14 milyon sterlin/17,5 milyon dolar) ücret ödedi. Ancak, eski Villarreal yıldızı, bir kez daha gol yağmuruna tutulan İngiltere kaptanı Kane'in yedeği olarak görev yaptı.
32 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunda şimdiden 44 gol attı ve Almanya'daki en iyi sezonunu geçirmek için sadece bir gol daha atması gerekiyor. Bayern, Bundesliga tablosunda 6 puan farkla lider durumda, DFB-Pokal'da yarı finalde ve Şampiyonlar Ligi'nde kalan en güçlü takımlar arasında yer alıyor. Lig aşamasında Arsenal'in ardından ikinci sırada bitiren Bayern, son 16 turunda Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Olympiacos veya Atalanta ile karşılaşacak.
Jackson, forvet transferlerinin ardından Chelsea'den ayrıldı.
Jackson, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Chelsea'nin düzenli 9 numarası olarak güven kazanmış, tüm turnuvalarda 81 maçta 30 gol atmış ve Konferans Ligi ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
Ancak yaz transfer döneminde, Blues'un Brighton & Hove Albion ve Ipswich Town'dan sırasıyla Joao Pedro ve Liam Delap'ı transfer etmesiyle, Jackson'ın başka bir kulüpte forma giyeceği kısa sürede belli oldu.
Forvetin ayrılmasının ardından Jackson hakkında konuşan dönemin teknik direktörü Enzo Maresca, "Nico'ya minnettarım çünkü geçen yıl elde ettiğimiz başarıyı, bizimle olan Nicolas dahil tüm oyuncular sayesinde elde ettik. Kulüpten ayrıldıktan sonra ona geçen sezon için teşekkür etmek ve başarılar dilemek için mesaj attım. O iyi bir adam, bizimle iyi çalışıyordu ve iyi iş çıkarıyordu.
"[Chelsea] iki forvet, Liam Delap ve Joao Pedro'yu transfer etti ve iki forvet iyi bir sayı, bu yeterli."
Bu sezon Blues'un forvetinde en çok etkileyici olan Pedro, şu ana kadar tüm turnuvalarda 38 maçta 16 gol attı. Delap ise sadece üç gol atarak ve bir dizi fiziksel sorunla boğuşarak zor bir sezon geçiriyor.
Senegal milli takım oyuncusu bu yaz Blues'a geri dönecek
Bayern kadrosunda üretken Kane'i yerinden etmekte zorlandığı göz önüne alındığında, Jackson'ın Bavyera'daki kiralık transferinin kalıcı hale gelmesi olası görünmüyor. Yaz aylarında Stamford Bridge'e geri dönecek ve ardından ya kiralık ya da kalıcı olarak bir başka kulübe transfer olacak.
Menajeri Ali Barat, Jackson'ın Serie A futbolunun cazibesine kapılabileceğini söylemiş ve Bayern'e katılmadan önce bir dizi İtalyan kulübün kendisiyle temasa geçtiğini açıklamıştı.
Barat, "İtalyanların en iyi kulüpleri, Chelsea'ye transfer olmadan önce ve geçen yaz da onu istiyordu. Nico sadece Bayern'i istiyordu, biz de bunu gerçekleştirdik.
Bir gün İtalya'da oynayacak mı? Kesinlikle İtalyan futbolu onu cezbediyor."
Jackson, Cumartesi öğleden sonra Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ile oynanacak Bayern'in bir sonraki maçında forma giyebilir.
