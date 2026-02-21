Jackson'ın Bayern'de sadece bir sezon kalması beklenirken, Senegalli milli oyuncu, gece geç saatlerde Münih'te karlı havada kulaklık takmış ve üzerinde başka bir şey giymeden yürüdüğü bir video paylaşarak soğuk havadan korkmadığını gösterdi.

Jackson, videonun yanına "Artık yeni değil, bu kış benim rutinimin bir parçası 🧠⚽️" yazısını ekledi.

Video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Chelsea'nin savunma oyuncusu Wesley Fofana, videoyu paylaşarak "Ne yapıyorsun dostum 🤣🤣🤣🤣🤣" diye espri yaptı.