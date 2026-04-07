Video: Bayern, Bernabéu'da Real Madrid'in sinirlerini bozuyor

Santiago Bernabéu'da heyecan dolu bir Avrupa gecesinde, Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma çılgın bir tempoda ve dramatik gelişmelerle geçti. Maçın sonucu sadece taktiksel bir mücadeleyi yansıtmakla kalmadı, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde köklü bir geçmişe sahip iki takım arasındaki sinir savaşını da ortaya koydu.

Bayern, bu gece oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e karşı 2-1'lik bir galibiyetle üstünlüğünü ortaya koydu. Maçın ilk golünü 41. dakikada Kolombiyalı Luis Díaz attı, onu ikinci yarının başlamasından 20 saniye sonra Harry Kane takip etti. Real Madrid ise 74. dakikada Kylian Mbappé'nin attığı golle maça yeniden ortak oldu.