Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Video: Bayern, Bernabéu'da Real Madrid'in sinirlerini bozuyor

Merengilerin kalesinde Bavyera sürprizi

Santiago Bernabéu'da heyecan dolu bir Avrupa gecesinde, Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma çılgın bir tempoda ve dramatik gelişmelerle geçti. Maçın sonucu sadece taktiksel bir mücadeleyi yansıtmakla kalmadı, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde köklü bir geçmişe sahip iki takım arasındaki sinir savaşını da ortaya koydu.

Bayern, bu gece oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e karşı 2-1'lik bir galibiyetle üstünlüğünü ortaya koydu. Maçın ilk golünü 41. dakikada Kolombiyalı Luis Díaz attı, onu ikinci yarının başlamasından 20 saniye sonra Harry Kane takip etti. Real Madrid ise 74. dakikada Kylian Mbappé'nin attığı golle maça yeniden ortak oldu.

  • Erken bir Bavyera şoku... Tam bir hakimiyet

    Bayern Münih maça belirgin bir özgüvenle çıktı ve Real Madrid savunmasının kargaşasından ve as kaleci Thibaut Courtois'nın yokluğundan yararlanarak ilk dakikalardan itibaren hücum ağırlıklı bir oyun sergiledi.

    Alman ekibi, Andre Lunin'in kalesini birçok kez tehdit etti; bunlardan en önemlisi, Dayot Upamecano'nun kale çizgisinden uzaklaştırılan şutuydu.

    Baskı devam ederken, 41. dakikada Serge Gnabry'nin akıllı pasını Luis Díaz gole çevirerek konuk takımın üstünlüğünü perçinledi ve ilk yarı hak ettiği bir üstünlükle sona erdi.

  • 20 saniye moralleri bozuyor

    İkinci yarı başlarken Real Madrid çok ağır bir darbe aldı; Bayern, skoru ikiye katlamak için sadece 20 saniyeye ihtiyaç duydu: Harry Kane, oyun kurmada yapılan büyük bir hatayı değerlendirerek ağlara giden muhteşem bir şut attı ve Bernabéu seyircisinin şaşkın bakışları arasında ikinci golü kaydetti.

    Bunun ardından Bayern tehditlerini sürdürdü ve Oliseh ve Kane ile skoru daha da artırmaya çok yaklaştı. Real Madrid ise şokun etkisiyle Alman takımının temposuna ayak uyduramıyor gibi görünüyordu.

  • Neuer parladı... ve umut geri döndü

    Real Madrid maça yavaş yavaş geri dönmeye çalıştı ve birçok net fırsat yarattı; bunların en önemlileri, farkı azaltma fırsatını tuhaf bir şekilde kaçıran Vinícius Júnior'un kaleciyle karşı karşıya kalması ve Manuel Neuer'in ustaca kurtardığı Mbappé'nin şutuydu.

    Alman kaleci, performansında nispeten bir iyileşme görülse de son vuruşlarda eksik kalan Merengue'yi önde tutan kritik kurtarışlarıyla maçın en göze çarpan isimlerinden biri oldu.

    74. dakikada, Kylian Mbappé, Alexander-Arnold'un mükemmel bir yerden ortasını değerlendirerek farkı azaltan golü atmayı başardı ve Real Madrid'e umudu geri kazandırarak son dakikalara heyecan kattı.

    Kraliyet takımı, sonraki birkaç pozisyonda beraberliği yakalamaya çok yaklaştı, ancak aceleci davranışlar ve son vuruşlardaki hatalar bunu engelledi. Bayern ise maçın son düdüğüne kadar üstünlüğünü korudu ve önümüzdeki hafta Münih'te oynanacak rövanş maçında her türlü senaryonun kapısını açık bıraktı.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB