Video: Barcelona, Lewandowski'nin golüyle Atlético'yu mağlup etti

Barcelona, bu Cumartesi akşamı Metropolitano Stadyumu'nda Atlético Madrid'i 2-1 yenerek La Liga'nın 30. haftasındaki zirve mücadelesini kazandı.
Maç, son dakikalara kadar berabere seyretti, ancak 87. dakikada Robert Lewandowski Barcelona'nın galibiyet golünü attı.
Bu galibiyet, şampiyonluk yarışında Barça'ya büyük bir ivme kazandırdı. Takım, 76 puanla La Liga'da liderliğini pekiştirdi ve bugün öğleden sonra Real Mallorca'ya 2-1 yenilen Real Madrid'den 7 puan farkla uzaklaştı. Atlético ise 57 puanla dördüncü sırada kaldı.