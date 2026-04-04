Video: Barcelona, Lewandowski'nin golüyle Atlético'yu mağlup etti

Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
İspanya

Blugrana, Real'in hediyesini kabul etti ve puan farkını 7'ye çıkardı

Barcelona, bu Cumartesi akşamı Metropolitano Stadyumu'nda Atlético Madrid'i 2-1 yenerek La Liga'nın 30. haftasındaki zirve mücadelesini kazandı.

Maç, son dakikalara kadar berabere seyretti, ancak 87. dakikada Robert Lewandowski Barcelona'nın galibiyet golünü attı.

Bu galibiyet, şampiyonluk yarışında Barça'ya büyük bir ivme kazandırdı. Takım, 76 puanla La Liga'da liderliğini pekiştirdi ve bugün öğleden sonra Real Mallorca'ya 2-1 yenilen Real Madrid'den 7 puan farkla uzaklaştı. Atlético ise 57 puanla dördüncü sırada kaldı.

  • Artan baskı... Çılgın 10 dakika

    Atlético, her zamanki fiziksel baskısıyla maçın başlangıcına hakim oldu ve 39. dakikada Clement Lenglet’in isabetli ortasını değerlendiren Giuliano Simeone’nin güçlü kafa vuruşuyla skoru açmayı başardı.

    Barcelona, Rojiblancos'a fazla zaman tanımadı ve 42. dakikada hızlı bir cevap verdi. Marcus Rashford, Dani Olmo'nun belirleyici pasını değerlendirerek sol kanattan içeri girip skoru eşitledi.

    İlk yarının son dakikaları, sarı kartlar ve karşılıklı ataklarla oldukça gergin geçti. 45+7. dakikada Nicolás González'in oyundan atılmasının ardından ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

  • Katalan üstünlüğü... Sürekli baskı ve kaçırılan fırsatlar

    İkinci yarıyla birlikte Barcelona, sağ kanattaki Lamine Yamal’ın hareketlerinden ve hızından yararlanarak maça kademeli olarak kendi ritmini dayattı.

    Barça derinlerden ataklar kurmaya çalıştı, ancak Rubén Le Normand ve José María Giménez liderliğindeki Atlético savunması düzenli kalmayı başardı.

    75. dakikada Yamal derin bir pas gönderdi, ancak top Atlético kalecisi Juan Musso'ya kolayca gitti.

    Katalanların baskısı gollere dönüşmeden devam etti; João Cancelo ve Ferran Torres'in şutlarını Musso ustaca kurtardı.

  • Önemli değişiklikler... Fleck orta sahayı ve hücumu güçlendiriyor

    78. dakikada teknik direktör Hans Flick, takımı güçlendirmek için iki oyuncu değişikliği yaptı: Orta sahaya hareketlilik katmak için Eric García'nın yerine Gavi'yi oyuna soktu ve hücuma gol önünde daha fazla deneyim ve varlık kazandırmak amacıyla Marcus Rashford'un yerine Robert Lewandowski'yi oyuna dahil etti.

    Bu değişiklikler mükemmel bir zamanda geldi, çünkü Barcelona, özellikle sezonun bitimine sekiz hafta kala Real Madrid'den yedi puan fark atma fırsatı yakaladığı için galibiyet golünü bulmak için baskısını artırdı.

    81. dakikada, Pedri'nin Gol Coundé'ye yaptığı pasın ardından kesin bir gol fırsatı kaçırıldı, ancak Jiménez'in muhteşem müdahalesi durumu kurtardı (ofsayt bayrağı da kaldırıldı).

  • Katil Lewandowski

    Maç 87. dakikada dramatik bir anla patladı. João Cancelo ceza sahası içinde topu ustaca kesti ve dar bir açıdan sert bir şut çekti; Musso'nun kurtardığı top, bunu beklemeyen Robert Lewandowski'nin göğsüne çarparak ağlara gitti; bu golde "şans"ın payı büyüktü.

    Atlético, 84. dakikada Alexander Sørloth'a doğru bir kontra atakla cevap vermeye çalıştı, ancak fırsat kaçtı.

    Maç, Barcelona'nın 2-1 galibiyetiyle sona erdi ve takım, deplasmanındaki zorlu göreve rağmen liderlik hak ettiğini kanıtladı.

    Bu zirve, iki takım arasında yaşanacak ateşli mücadelelerin sadece ilk bölümü olarak görülüyor, zira iki takım da önümüzdeki Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaşmaya hazırlanıyor. 

