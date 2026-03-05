Çeviri:
VİDEO: Arsenal taraftarları, Manchester City'nin Nottingham Forest ile berabere kaldığını duyduktan sonra Brighton'daki tribünlerde coşkuyla kutlama yapıp dans ediyor
Deplasman tribününde kargaşa
Amex Stadyumu'ndaki atmosfer, birkaç saniye içinde gergin bir konsantrasyondan mutlak bir coşkuya dönüştü. Bukayo Saka'nın erken golü Arsenal'i sahada kontrol altına alırken, Etihad Stadyumu'ndan gelen güncellemelerle taraftarların dikkati bir anlığına akıllı telefonlarına yöneldi.
Manchester City'nin Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldığı maçın son düdüğü çalınca, kuzey Londra'dan gelen taraftarlar coşkuya kapıldı. Viral videoda binlerce taraftarın dans ettiği, kucaklaştığı ve eşzamanlı bir sevinç patlamasıyla atkılarını salladığı görülüyordu. Bu sevinç patlaması, stadyumun hoparlör sisteminin sesini neredeyse bastırıyordu. City'nin puan kaybettiği haberi, Arsenal'in zorlu mücadelenin ardından kazandığı zaferin sonuçlanmasıyla mükemmel bir şekilde örtüşerek, daha sinematik bir zamanlama olamazdı.
Klip izle
Zirvede sismik bir değişim
Hafta ortası oynanan maçlar, 2025-26 Premier Lig şampiyonluk yarışının gidişatını belirlemiş olabilir. Arsenal, 30 maçta 67 puan toplayarak en yakın rakibine karşı büyük bir üstünlük sağladı ve ligin zirvesinde yer alıyor.
Öte yandan, genellikle bahar aylarında çok güçlü olan Guardiola'nın takımı, 29 maçta 60 puanla 7 puan geride bulunuyor. City'nin hala bir maçı eksik olsa da, Forest'ı yenememenin psikolojik etkisi, tüm ivmeyi Arteta'nın takımına kazandırdı.
- Getty Images Sport
Son sprint başlıyor
Arsenal, Premier Lig'e döndüğünde 7 puanlık liderliğini korumayı hedefleyecek. Bitiş çizgisi artık görünürdeyken, Arteta, sosyal medyayı domine eden dış sesler ve viral kutlamalara rağmen oyuncularının ayaklarını yere sağlam basmasını isteyecektir.
Ancak, 14 Mart'ta Premier Lig'de Everton ile karşılaşmadan önce, Gunners önce FA Cup'ta Mansfield Town ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.