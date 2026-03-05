VİDEO: Arsenal taraftarları, Manchester City'nin Nottingham Forest ile berabere kaldığını duyduktan sonra Brighton'daki tribünlerde coşkuyla kutlama yapıp dans ediyor

Amex Stadyumu'ndaki atmosfer, birkaç saniye içinde gergin bir konsantrasyondan mutlak bir coşkuya dönüştü. Bukayo Saka'nın erken golü Arsenal'i sahada kontrol altına alırken, Etihad Stadyumu'ndan gelen güncellemelerle taraftarların dikkati bir anlığına akıllı telefonlarına yöneldi.

Manchester City'nin Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldığı maçın son düdüğü çalınca, kuzey Londra'dan gelen taraftarlar coşkuya kapıldı. Viral videoda binlerce taraftarın dans ettiği, kucaklaştığı ve eşzamanlı bir sevinç patlamasıyla atkılarını salladığı görülüyordu. Bu sevinç patlaması, stadyumun hoparlör sisteminin sesini neredeyse bastırıyordu. City'nin puan kaybettiği haberi, Arsenal'in zorlu mücadelenin ardından kazandığı zaferin sonuçlanmasıyla mükemmel bir şekilde örtüşerek, daha sinematik bir zamanlama olamazdı.