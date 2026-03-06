VİDEO: Arsenal efsanesine Tottenham'ın küme düşme ihtimali sorulduğunda Jack Wilshere'nin gülerek verdiği yanıtı izleyin

Bir basın toplantısında Wilshere'e, Luton'u Championship'te Tottenham'a karşı yönetmenin 2026-27 sezonu için nihai hedefi olup olmadığı soruldu. 34 yaşındaki oyuncu, öncelikli hedefinin Hatters'ı üst lige çıkarmak olduğunu kabul etse de, bu olasılıktan çekinmedi.

Wilshere, "Hayalim, Luton'u Championship'te yönetmek" dedi. "Dün gece Tottenham'ı biraz izledim ve bunu birçok kez söyledim - inan ya da inanma - ailemin çoğu Tottenham taraftarı. Yıllar boyunca bu konuda gerçekten çok iyi şakalaşmalar yaptık, ama şu anda hayalim Luton'u Championship'te yönetmek ve bu Tottenham'a karşı olabilir."