VİDEO: Arsenal efsanesine Tottenham'ın küme düşme ihtimali sorulduğunda Jack Wilshere'nin gülerek verdiği yanıtı izleyin
Bir basın toplantısında Wilshere'e, Luton'u Championship'te Tottenham'a karşı yönetmenin 2026-27 sezonu için nihai hedefi olup olmadığı soruldu. 34 yaşındaki oyuncu, öncelikli hedefinin Hatters'ı üst lige çıkarmak olduğunu kabul etse de, bu olasılıktan çekinmedi.
Wilshere, "Hayalim, Luton'u Championship'te yönetmek" dedi. "Dün gece Tottenham'ı biraz izledim ve bunu birçok kez söyledim - inan ya da inanma - ailemin çoğu Tottenham taraftarı. Yıllar boyunca bu konuda gerçekten çok iyi şakalaşmalar yaptık, ama şu anda hayalim Luton'u Championship'te yönetmek ve bu Tottenham'a karşı olabilir."
Spurs düşüşe doğru hızla ilerliyor
Wilshere'nin yorumlarının arka planında Tottenham Hotspur'un şaşırtıcı düşüşü yatıyor. Perşembe gecesi Crystal Palace'a 3-1 yenilerek moralini bozan Spurs, Premier Lig'de sadece 29 puanla 16. sırada bulunuyor. Kuzey Londra kulübü, sadece dokuz maç kala son üç sıranın sadece bir puan üzerinde yer alıyor ve bu da 1977'den bu yana ilk kez birinci ligden düşme tehlikesini taraftarları için korkutucu bir gerçeklik haline getiriyor.
League One'da yükselme mücadelesine odaklanın
Spurs ile ilgili şakalar gündemdeki konular arasında yerini korurken, Wilshere'nin önceliği Luton'un yükselme mücadelesine odaklanmış durumda. Hatters şu anda League One'da 47 puanla 10. sırada yer alıyor ve play-off pozisyonlarına çok yakın. Wilshere, Championship futbolundaki "hayalinin" gerçekleşmesi için takımının sezonun son bölümünde istikrarlı bir performans sergilemesi gerektiğinin farkında.
League One'da Okuma Hazırlığı
Luton, cumartesi günü Reading ile oynayacağı kritik maça hazırlanıyor. Bu maç, play-off'a kalma yolunda çok önemli bir rol oynayabilir. Wilshere'nin, takımının ilk altı ile arasındaki farkı kapatmak için yüksek yoğunluklu bir performans sergilemesini isteyeceği tahmin ediliyor. Eski İngiltere milli oyuncusu için odak noktası, gazeteciler gelecek sezon ikinci ligde Tottenham ile tarihi bir karşılaşma olabileceğini spekülasyon yapsa da, sahada üç puanı garantilemek.
