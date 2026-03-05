VİDEO: Arsenal'den kiralık olarak oynayan Ethan Nwaneri, Marsilya'yı kupa yarışmasından eleyen kritik penaltıyı feci bir şekilde kaçırarak utanç verici bir an yaşadı

Ocak ayında Ligue 1 devine kiralık olarak katılan 18 yaşındaki oyuncu, takımın galibiyet golü için bastırırken, teknik direktör Habib Beye tarafından ikinci yarıda oyuna girerek takımın hücumunu canlandırdı.

Kalitesini gösterdiği anlar olsa da ve 67. dakikada direğe çarpan bir şut atsa da, Hale End akademisi mezunu oyuncu için gece hüsranla sona erdi. Çeyrek final maçı, normal süre sonunda 2-2 berabere kalınca penaltı atışlarına gitti.

Nwaneri, şaşırtıcı bir şekilde beşinci ve son penaltıyı atmakla görevlendirildi, bu da böylesine genç bir oyuncu için çok büyük bir sorumluluktu. Ancak genç oyuncu soğukkanlılığını kaybetti ve kararlı vuruşunu üst direğin üzerinden dışarı attı ve ev sahibi takımın 4-3 mağlup olduğunu kesinleştirdi.