Çeviri:
VİDEO: Arsenal'den kiralık olarak oynayan Ethan Nwaneri, Marsilya'yı kupa yarışmasından eleyen kritik penaltıyı feci bir şekilde kaçırarak utanç verici bir an yaşadı
Velodrome'da kalp kırıklığı
Ocak ayında Ligue 1 devine kiralık olarak katılan 18 yaşındaki oyuncu, takımın galibiyet golü için bastırırken, teknik direktör Habib Beye tarafından ikinci yarıda oyuna girerek takımın hücumunu canlandırdı.
Kalitesini gösterdiği anlar olsa da ve 67. dakikada direğe çarpan bir şut atsa da, Hale End akademisi mezunu oyuncu için gece hüsranla sona erdi. Çeyrek final maçı, normal süre sonunda 2-2 berabere kalınca penaltı atışlarına gitti.
Nwaneri, şaşırtıcı bir şekilde beşinci ve son penaltıyı atmakla görevlendirildi, bu da böylesine genç bir oyuncu için çok büyük bir sorumluluktu. Ancak genç oyuncu soğukkanlılığını kaybetti ve kararlı vuruşunu üst direğin üzerinden dışarı attı ve ev sahibi takımın 4-3 mağlup olduğunu kesinleştirdi.
Klip izle
Beye, Nwaneri'nin penaltı kararını savunuyor
Tepkiler olmasına rağmen, Marsilya teknik direktörü Beye, Nwaneri'yi penaltı atışları sırasına dahil etme kararının arkasında durdu. Maçtan sonra hiyerarşi hakkında sorulduğunda Beye, o anı kaçmak yerine "bunu yapmaya karar veren bir oyuncunun kişiliğini" değer verdiğini vurguladı.
"Bu başka bir zaman anlatılacak bir hikaye. Bu konu hakkında uzun uzun tartışmayacağım çünkü benim sevdiğim şey, bunu yapmaya karar veren bir oyuncunun kişiliğidir. Bunu tartıştığımızda, penaltı sırası konusunda çok net bir karar verdik" dedi Beye maçtan sonra.
"Ve onlar da bunu yaptılar, ben de bu kişiliği saygıyla karşılıyorum. Sonra maçın hikayesi var. Leo ve Ethan için ne yazık ki, şutları kaçırdılar. Bu gece en çok etkilenenler onlar, ama durum bu. Maalesef, maçın o anında ve serinin o anında, bu teknik beceri henüz tam olarak öğrenilememiş."
- AFP
Nwaneri'nin zorlu kiralık dönemi
Penaltı kaçırması, Nwaneri'nin Fransa'da geçirdiği çalkantılı kiralık döneminin en düşük noktası oldu. Lens'e karşı yaptığı ilk maçında gol atarak parlak bir başlangıç yapmasına rağmen, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin ayrılmasıyla birlikte İngiliz oyuncunun yeni yönetim altında sahada geçirdiği süre önemli ölçüde azaldı. Marsilya'nın artık hem ulusal kupalardan hem de Avrupa kupalarından elenmiş olması, Nwaneri'nin üst düzey deneyim kazanma fırsatlarının azalmasına neden olabilir.
Ancak 18 yaşındaki oyuncu, Marsilya'nın Cumartesi günü Toulouse ile Ligue 1'e dönüşünde intikam almaya çalışırken, geri dönüp ilk 11'de yer almak için mücadele edecek. Beye'nin takımı şu anda 24 maçta 43 puanla dördüncü sırada yer alıyor ve üçüncü sıradaki Lyon'un iki puan gerisinde.