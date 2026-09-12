Video: Al Khaleej, tarihi başarı gecesinde Al Nassr'ı şoke etti

Nassr, ikinci yarının dakikaları ilerledikçe hücum girişimlerini sürdürdü ve tehlike, Cristiano Ronaldo, Joao Felix ile diğer "El-Alemî" oyuncularının şutlarıyla kendini gösterdi; ancak Al-Khaleej'in savunmadaki direnci ve kalecinin üstün performansı, topun ağlara ulaşmasını engelledi.

Nassr, beraberliği yakalamak için 72. dakikayı beklemek zorunda kaldı; oyuna sonradan giren Abdullah Al-Hamdan'ın attığı füze gibi bir şut, Al-Khaleej'in ağlarını sarstı ve maçı başlangıç noktasına döndürerek takımına galibiyet golünü arama fırsatı verdi.

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Al-Hamdan'ın golünün ardından Nassr tüm gücüyle öne çıktı; Ronaldo, Felix ve diğer oyuncuların girişimleri ve şutları devam etti, ancak Al-Khaleej sona kadar direncini korudu ve "El-Alemî"nin üç puanı kapmasına izin vermedi.