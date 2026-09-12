Nassr, bu akşam cumartesi günü iki takımı Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin yedinci hafta müsabakaları kapsamında karşı karşıya getiren maçta El Halic ile 1-1 berabere kalarak beraberlik tuzağına düştü. Karşılaşmada ev sahibi ekip, Nassr'ın tekrar eden ataklarına karşı büyük bir direniş sergiledi.
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Video: Al Khaleej, tarihi başarı gecesinde Al Nassr'ı şoke etti
Mascarell, ilk yarı bitmeden Nassr'ı şaşırttı
Al-Khaleej maça güçlü bir başlangıç yaptı ve ilk yarı bitmeden Al-Nassr'a sürpriz bir darbe indirmeyi başardı. Omar Mascarell, uzatma dakikalarının ilk dakikasında ilk golü kaydetti.
Al-Khaleej'in golü Mascarell'in kafa vuruşuyla geldi ve ev sahibi ekibe soyunma odasına girmeden önce değerli bir avantaj sağladı. Böylece Al-Nassr, maça geri dönmek için ikinci yarıda zorlu bir görevle karşı karşıya kaldı.
Al-Nassr, ikinci yarının başlangıcıyla birlikte skoru değiştirmeye çalıştı ve beraberlik golü arayışıyla hücum baskısını artırdı; ancak Al-Khaleej'in savunması ve kalecisi öne geçişe sıkı sıkıya sarıldı, Al-Nassr'ın ceza sahası içindeki birden fazla girişimini boşa çıkardı.
Hamdan, füze gibi şutuyla Al Nassr'ı kurtardı
Nassr, ikinci yarının dakikaları ilerledikçe hücum girişimlerini sürdürdü ve tehlike, Cristiano Ronaldo, Joao Felix ile diğer "El-Alemî" oyuncularının şutlarıyla kendini gösterdi; ancak Al-Khaleej'in savunmadaki direnci ve kalecinin üstün performansı, topun ağlara ulaşmasını engelledi.
Nassr, beraberliği yakalamak için 72. dakikayı beklemek zorunda kaldı; oyuna sonradan giren Abdullah Al-Hamdan'ın attığı füze gibi bir şut, Al-Khaleej'in ağlarını sarstı ve maçı başlangıç noktasına döndürerek takımına galibiyet golünü arama fırsatı verdi.
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Al-Hamdan'ın golünün ardından Nassr tüm gücüyle öne çıktı; Ronaldo, Felix ve diğer oyuncuların girişimleri ve şutları devam etti, ancak Al-Khaleej sona kadar direncini korudu ve "El-Alemî"nin üç puanı kapmasına izin vermedi.
Tarih tadında bir beraberlik: Al Nassr üçüncü sırada
Beraberlikle takılmasına rağmen Al Nassr, Roshn Ligi'ndeki gol serisini sürdürerek maçtan tarihi bir başarıyla ayrıldı; üst üste gol attığı 94. maça ulaşarak, 93 maçlık ardışık seriye sahip Arjantin ekibi River Plate'in tarihi rekorunu kırdı.
Al Nassr puanını 16'ya yükselterek Roshn Profesyonel Ligi puan tablosunda üçüncü sıraya yerleşti; bir puan farkla ikinci sıradaki Al Ittihad'ın gerisinde kaldı. Zirveyi ise 18 puanla Al Hilal işgal ediyor.
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Öte yandan Al Khaleej, Al Nassr karşısında değerli bir puanı almayı başardı; ikinci yarıda Al Nassr baskısına direnerek bitiş düdüğüne kadar beraberliğini korudu ve böylece "El Alami"yi galibiyetlerini sürdürmekten alıkoyarak yedinci haftada tek puanla yetinmek zorunda bıraktı.
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