Haji Wright Coventry 2025-26Getty
Chris Burton

Çeviri:

VİDEO: ABD milli takımının yıldızı Haji Wright, Middlesbrough'u mağlup etmek ve Frank Lampard'ın Coventry takımını Championship zirvesine geri göndermek için muhteşem bir hat-trick yaptı

USMNT yıldızı Haji Wright, Coventry formasıyla Middlesbrough karşısında muhteşem bir hat-trick yaparak Frank Lampard'ın takımını Championship tablosunun zirvesine geri taşıdı. Sky Blues, İngiltere ikinci liginin zirvesindeki üstünlüğünü kaybetti, ancak Premier League'e yükselme yolunda ilerlemeye devam ediyor.

  • Coventry, ligin zirvesinde 10 puanlık üstünlüğünü kaybetti.

    Amerikalı forvet Wright, Lampard'ın adamlarının zamansız bir sendelemesinin ardından Coventry'yi birinci sıradan geçiren Boro karşısında maçı değiştiren bir performans sergileyerek kampanyanın tekrar rayına oturmasına yardımcı oldu.

    Eski Chelsea ve İngiltere orta saha oyuncusu, takımının Championship sıralamasında 10 puanlık avantajını kaybettiğini gördü. Sky Blues bir ara şampiyonluğu garantilemiş gibi görünüyordu, ancak Middlesbrough'u kendi sahasında 3-1 mağlup ederek 3 maçlık galibiyetsiz serisini sonlandırdı.

  • USMNT yıldızı Wright'ın Middlesbrough'a karşı attığı hat-trick'i izleyin

  • Wright bu sezon kaç gol attı?

    Sezonun gol sayısını 13'e çıkaran Wright, Coventry'nin Boro'ya karşı oynadığı maçın tartışmasız yıldızıydı. Maçın ilk önemli hareketinde direği vurduktan sonra, 21. dakikada açılış golünü attı.

    İkinci golünde Sky Blues kalecisi Carl Rushworth, sahanın ortasından yaptığı sert bir uzaklaştırma ile asist yaptı ve Wright, rakibini uzaklaştırarak alt köşeye şutunu gönderdi.

    Bu yaz ABD milli takımıyla ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nda forma giymeyi umut eden 27 yaşındaki oyuncu, 71. dakikada penaltı noktasından soğukkanlılıkla golü atarak hat-trick'ini tamamladı ve maçın en iyi oyuncusu seçildi.

    Lampard, Wright'ın talismanik performansı hakkında şunları söyledi: "Haji başını eğik tutuyor, çok çalışıyor ve Haji'nin bu formdayken nasıl olabileceğini biliyoruz. Onun için gerçekten çok mutluyum ve bunu devam ettirmesi gerekiyor. Özellikle yüksek seviyeli bir maçta, kritik anlarda gol atmak zorundasınız ve bugün bunu başardık. Herkes çalıştı ve Haji işi halletti."

  • Haji Wright Coventry 2025-26Getty

    Coventry en son ne zaman Premier Lig'deydi?

    Coventry'nin menajeri, son 19 maçında sadece iki gol atan oyuncu hakkında şunları ekledi: "Haji için çok mutluyum. Forvetler gol sayılarına göre değerlendirilir. Sezon başında iyi bir başlangıç yaptı, ancak milli takımda oynarken küçük bir sakatlık geçirdi ve geri döndüğünde ritmini biraz kaybetti, ama çok yetenekli bir oyuncu.

    "Ona bunun rekabetçi bir maç olduğunu hissettirdiğinizde, tüm yeteneklerini ve gücünü kullanıyor. Harika bir kaliteye sahip ve bunu bu gece gördük. Bu ona güven verip, bunu tekrarlamasını sağlayacaktır."

    Bir ara League Two'ya kadar düşen Coventry, 2001'den bu yana ilk kez Premier League'e geri dönmeyi hedefliyor. Wright, Sky Blues'un oraya ulaşıp ulaşmamasına bakılmaksızın, her transfer döneminde transfer söylentileri ortaya çıkan bir şekilde gelecek sezon en üst ligde yer alması için destekleniyor.

