VİDEO: ABD milli takımının yıldızı Haji Wright, Middlesbrough'u mağlup etmek ve Frank Lampard'ın Coventry takımını Championship zirvesine geri göndermek için muhteşem bir hat-trick yaptı

Amerikalı forvet Wright, Lampard'ın adamlarının zamansız bir sendelemesinin ardından Coventry'yi birinci sıradan geçiren Boro karşısında maçı değiştiren bir performans sergileyerek kampanyanın tekrar rayına oturmasına yardımcı oldu.
Eski Chelsea ve İngiltere orta saha oyuncusu, takımının Championship sıralamasında 10 puanlık avantajını kaybettiğini gördü. Sky Blues bir ara şampiyonluğu garantilemiş gibi görünüyordu, ancak Middlesbrough'u kendi sahasında 3-1 mağlup ederek 3 maçlık galibiyetsiz serisini sonlandırdı.