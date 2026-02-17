VİDEO: ABD milli takımının yıldızı Haji Wright, Middlesbrough'u mağlup etmek ve Frank Lampard'ın Coventry takımını Championship zirvesine geri göndermek için muhteşem bir hat-trick yaptı

Coventry'nin menajeri, son 19 maçında sadece iki gol atan oyuncu hakkında şunları ekledi: "Haji için çok mutluyum. Forvetler gol sayılarına göre değerlendirilir. Sezon başında iyi bir başlangıç yaptı, ancak milli takımda oynarken küçük bir sakatlık geçirdi ve geri döndüğünde ritmini biraz kaybetti, ama çok yetenekli bir oyuncu.

"Ona bunun rekabetçi bir maç olduğunu hissettirdiğinizde, tüm yeteneklerini ve gücünü kullanıyor. Harika bir kaliteye sahip ve bunu bu gece gördük. Bu ona güven verip, bunu tekrarlamasını sağlayacaktır."

Bir ara League Two'ya kadar düşen Coventry, 2001'den bu yana ilk kez Premier League'e geri dönmeyi hedefliyor. Wright, Sky Blues'un oraya ulaşıp ulaşmamasına bakılmaksızın, her transfer döneminde transfer söylentileri ortaya çıkan bir şekilde gelecek sezon en üst ligde yer alması için destekleniyor.