Victoria Beckham, oğlu Brooklyn'in düğün itirafları üzerine "tamamen yıkıldı"
Brooklyn’den Beckham Ailesi hakkında sert ve sarsıcı açıklama
Pazartesi günü yaşanan krizde Brooklyn, anne ve babası David ile Victoria'yı eşi Nicola Peltz ile olan ilişkisini “durmaksızın sabote etmeye çalışmakla” suçladı. Brooklyn, düğünlerinde annesinin kendisine “son derece uygunsuz” davrandığını öne sürerken, yaşadıklarını “hayatım boyunca hiç bu kadar rahatsız ya da küçük düşmüş hissetmemiştim” sözleriyle anlattı.
Yaşadığı kırgınlıkları tek tek sıralayan Brooklyn, ailesiyle barışma gibi bir niyeti olmadığını da açıkça ifade etti. David Beckham ise bu çıkışın ardından CNBC’ye verdiği bir röportajda, doğrudan isim vermeden de olsa konuya değindi.
Sosyal medyanın etkisine dikkat çeken Beckham, şu ifadeleri kullandı: “Sosyal medya ve gücü hakkında her zaman konuşurum… Hem iyi hem kötü yönleri var. Çocukların bugün erişebildiği şeyler bazen tehlikeli olabiliyor. Ama kendi adıma ve özellikle çocuklarım konusunda şunu gördüm: Doğru amaçlarla kullanıldığında çok güçlü bir araç. Ben platformumu UNICEF için, çocuklarla ilgili konularda farkındalık yaratmak için kullandım. Aynısını çocuklarıma da öğretmeye çalıştım."
"Hata yapıyorlar ama çocukların hata yapmasına izin verilmeli. İnsan böyle öğreniyor. Onlara öğretmeye çalıştığım şey de bu; bazen hata yapmalarına izin vermek gerekir.”
Victoria, Brooklyn’in sözleriyle “tamamen yıkıldı”
Brooklyn’in açıklamasında özellikle annesi Victoria Beckham’ı hedef alması dikkat çekti. Ailenin en büyük çocuğu, düğün gecesinde yaşandığını iddia ettiği olayı şu sözlerle anlattı:
“Annem, haftalar öncesinden romantik bir şarkıyla planlanan eşimle ilk dansımı elimden aldı. 500 davetlinin önünde Marc Anthony beni sahneye çağırdı. Programda bu an, eşimle romantik dansımız için ayrılmıştı. Ama sahnede beni bekleyen annemdi. Herkesin önünde benimle son derece uygunsuz şekilde dans etti. Hayatımda hiç bu kadar rahatsız ya da aşağılanmış hissetmemiştim.”
The Sun’a konuşan bir aile yakını ise olayın perde arkasına dair şunları söyledi: “Brooklyn çok utandı, eşi ise sahnenin kendisinden çalındığını hissedip son derece kırıldı ve öfkelendi. Nicola, o gün duygularını son derece net bir şekilde ortaya koydu. Bu durum tüm gecenin havasını bozdu. Ortada kesinlikle kötü bir niyet yoktu; tam aksine. Ama bu yaşananlar Victoria’yı tamamen yıktı.”
Brooklyn’e David’in eski takım arkadaşından destek
Brooklyn, anne ve babasına yönelik suçlamalarını kamuoyuyla paylaştıktan sonra, David Beckham’ın eski bir takım arkadaşından destek gördü.
David’le aynı dönemde Manchester United altyapısında forma giyen John O’Kane, X’te yaptığı paylaşımda dikkat çekici ifadeler kullandı: “Beckham’la birkaç yıl aynı evde yaşadım. Şunu söyleyeyim; her şeyin TAM KONTROLÜNÜ elinde tutmayı severdi ve MÜKEMMELLİK konusunda takıntılıydı. Eğer Brooklyn’in bunları söylemesi, sözde kusursuz aile imajını yerle bir etmek anlamına geliyorsa, öyle olsun. Beckham markası, ne yaşanmış olursa olsun çocukların önüne geçmemeli!”
Beckham Ailesi için sırada ne var?
David ve Victoria Beckham, yıllar boyunca aile dostu bir imaj üzerine inşa ettikleri “Beckham markası”yla tanınıyordu. Bu da Brooklyn’in iddialarını kamuoyu açısından daha da sarsıcı hâle getiriyor. Aile içindeki çatlağın oldukça derin olduğu, Brooklyn’in ailesiyle barışma fikrine sıcak bakmadığı ve bunun yerine Nicola Peltz ile huzurlu ve mutlu bir evlilik sürdürmeye odaklanmak istediği belirtiliyor. Ancak bu hikâyenin kısa sürede kapanması pek olası görünmüyor.
Önümüzdeki dönemde taraflar arasında karşılıklı göndermelerin ve sert açıklamaların devam etmesi bekleniyor. Inter Miami’nin ortaklarından biri olan David Beckham cephesinde ise profesyonel gündem ön planda.
Beckham’ın şu sıralar odağı, gelecek ay başlayacak yeni MLS sezonu öncesinde takımı mümkün olan en iyi seviyeye getirmek. Lionel Messi ve arkadaşları, sezonun ilk maçında 22 Şubat’ta Los Angeles FC ile karşı karşıya gelecek.
