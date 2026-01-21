Victoria Beckham, oğlu Brooklyn'in düğün itirafları üzerine "tamamen yıkıldı"

Pazartesi günü yaşanan krizde Brooklyn, anne ve babası David ile Victoria'yı eşi Nicola Peltz ile olan ilişkisini “durmaksızın sabote etmeye çalışmakla” suçladı. Brooklyn, düğünlerinde annesinin kendisine “son derece uygunsuz” davrandığını öne sürerken, yaşadıklarını “hayatım boyunca hiç bu kadar rahatsız ya da küçük düşmüş hissetmemiştim” sözleriyle anlattı.

Yaşadığı kırgınlıkları tek tek sıralayan Brooklyn, ailesiyle barışma gibi bir niyeti olmadığını da açıkça ifade etti. David Beckham ise bu çıkışın ardından CNBC’ye verdiği bir röportajda, doğrudan isim vermeden de olsa konuya değindi.

Sosyal medyanın etkisine dikkat çeken Beckham, şu ifadeleri kullandı: “Sosyal medya ve gücü hakkında her zaman konuşurum… Hem iyi hem kötü yönleri var. Çocukların bugün erişebildiği şeyler bazen tehlikeli olabiliyor. Ama kendi adıma ve özellikle çocuklarım konusunda şunu gördüm: Doğru amaçlarla kullanıldığında çok güçlü bir araç. Ben platformumu UNICEF için, çocuklarla ilgili konularda farkındalık yaratmak için kullandım. Aynısını çocuklarıma da öğretmeye çalıştım."

"Hata yapıyorlar ama çocukların hata yapmasına izin verilmeli. İnsan böyle öğreniyor. Onlara öğretmeye çalıştığım şey de bu; bazen hata yapmalarına izin vermek gerekir.”