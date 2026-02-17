Victor Osimhen, ırkçı TikTok videosuna değinirken Napoli'nin kendisine "köpek gibi davrandığını" iddia etti

Osimhen'in Napoli başkanı De Laurentiis ile ilişkisi, Türk devi Galatasaray ile ilk kiralama anlaşması imzalandığında bozulmuştu. 2022-23 sezonunda tüm turnuvalarda 31 gol atarak Serie A'nın en golcü oyuncusu olmuştu, ancak işler hızla kötüye gitti.

Eylül 2023'te Napoli, Osimhen'in Bologna'ya karşı penaltı kaçırmasını gördükten sonra sosyal medya kanallarında onu alenen alay etti. Söz konusu paylaşımların içeriği çok sayıda eleştiri aldı ve Osimhen seçeneklerini düşünmeye başladı.

Osimhen, "Taraftarlara üzülüyorum, çünkü daha önce olanlar hakkında hiç konuşmadım. Bazıları açıklamamı istemek için evime bile geldi. Onlara kendilerini benim yerime koymalarını söyledim. Napoli o videoyu TikTok'ta yayınladıktan sonra bir şeyler kırıldı.

"Herkes penaltı kaçırabilir ve herkes bunun için alay edilebilir. Napoli bunu sadece bana yaptı ve üstelik bazı imalarla. Irkçı hakaretlerin kurbanı oldum ve kararımı verdim. Ayrılmak istedim. Instagram'dan Napoli forması giydiğim fotoğrafları sildim ve onlar da bu fırsatı değerlendirerek taraftarları bana karşı kışkırttı. Oysa benim için kızım Nijeryalıdan çok Napolili.

“Olanlar için kimse kamuoyu önünde özür dilemedi. O ünlü videodan sonra Edoardo De Laurentiis beni birkaç kez aradı. Hepsi bu. Bu arada, antrenmana geç geldiğim ve takım arkadaşlarımla tartıştığım yönünde söylentiler dolaşıyordu. Hepsi yalan. Taraftarlara üzülüyorum ama onları anlıyor ve takdir ediyorum: ne olursa olsun kulübü destekliyorlar. Onlar için Napoli her şeyden önce gelir.”