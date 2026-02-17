Getty
Victor Osimhen, ırkçı TikTok videosuna değinirken Napoli'nin kendisine "köpek gibi davrandığını" iddia etti
Juventus, Nijeryalı yıldız Osimhen'i transfer etmek istedi.
Kanıtlanmış bir şampiyon olan Antonio Conte, 2024 yazında Napoli'nin başına geçti ve Osimhen'in Stadio Diego Armando Maradona'da kalmasını istedi. 27 yaşındaki oyuncu o noktada ayrılmaya karar vermişti ve Juventus onu İtalyan futbolunda tutmak için harekete geçti.
Nijeryalı forvet Gazzetta dello Sport'a şunları söyledi: "Bugün Serie A'nın diğer iki büyük kulübünde olabilirdim. [Eski Juventus direktörü] Giuntoli, Galatasaray ile görüşmeler başlamadan önce beni Juve'ye transfer etmek için aradı. Kulüpten birkaç kişiyle konuştum. İlgi gösterdiler, ama [Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis]'in beni bırakmayacağını biliyordum. Her halükarda, ilgi kesinlikle vardı. Ve Juventus aradığında, her ne olursa olsun, oturup dinlersin."
Osimhen, Napoli tarafından yayınlanan ırkçı videoya nasıl tepki gösterdi?
Osimhen'in Napoli başkanı De Laurentiis ile ilişkisi, Türk devi Galatasaray ile ilk kiralama anlaşması imzalandığında bozulmuştu. 2022-23 sezonunda tüm turnuvalarda 31 gol atarak Serie A'nın en golcü oyuncusu olmuştu, ancak işler hızla kötüye gitti.
Eylül 2023'te Napoli, Osimhen'in Bologna'ya karşı penaltı kaçırmasını gördükten sonra sosyal medya kanallarında onu alenen alay etti. Söz konusu paylaşımların içeriği çok sayıda eleştiri aldı ve Osimhen seçeneklerini düşünmeye başladı.
Osimhen, "Taraftarlara üzülüyorum, çünkü daha önce olanlar hakkında hiç konuşmadım. Bazıları açıklamamı istemek için evime bile geldi. Onlara kendilerini benim yerime koymalarını söyledim. Napoli o videoyu TikTok'ta yayınladıktan sonra bir şeyler kırıldı.
"Herkes penaltı kaçırabilir ve herkes bunun için alay edilebilir. Napoli bunu sadece bana yaptı ve üstelik bazı imalarla. Irkçı hakaretlerin kurbanı oldum ve kararımı verdim. Ayrılmak istedim. Instagram'dan Napoli forması giydiğim fotoğrafları sildim ve onlar da bu fırsatı değerlendirerek taraftarları bana karşı kışkırttı. Oysa benim için kızım Nijeryalıdan çok Napolili.
“Olanlar için kimse kamuoyu önünde özür dilemedi. O ünlü videodan sonra Edoardo De Laurentiis beni birkaç kez aradı. Hepsi bu. Bu arada, antrenmana geç geldiğim ve takım arkadaşlarımla tartıştığım yönünde söylentiler dolaşıyordu. Hepsi yalan. Taraftarlara üzülüyorum ama onları anlıyor ve takdir ediyorum: ne olursa olsun kulübü destekliyorlar. Onlar için Napoli her şeyden önce gelir.”
Osimhen yeni sözleşme imzaladı ama yine de ayrıldı
Osimhen, Aralık 2023'te Napoli ile sözleşme uzatımı imzaladı, ancak bu şartlar sadece fiyatını yüksek tutmak için kabul edildi. Napoli'de kalmayacağını biliyordu.
Osimhen şöyle devam etti: "Bir sonraki yaz ayrılabileceğime dair bir centilmenlik anlaşması yaptık, ancak karşı taraf bu taahhüdüne tam olarak uymadı. Beni herhangi bir yere gönderip oynatmaya çalıştılar, ama bana köpek muamelesi yaptılar. Buraya git, oraya git, şunu yap, bunu yap. Kariyerimi inşa etmek için çok çalıştım ve bu tür bir muameleyi kabul edemedim. Ben kukla değilim."
Conte, Osimhen'i kalmaya ikna edemedi. Bu görüşmelerle ilgili olarak şunları ekledi: "Tabii ki, bazıları onun beni istemediğini söylese de. Ciddi misiniz? O anda hangi teknik direktör beni istemezdi ki? Conte gelir gelmez beni ofisine çağırdı ve durumun farkında olduğunu, ancak her şeye rağmen kalmamı istediğini söyledi.
"Onunla çalışmak istediğimi söyledim, ama kararımı vermiştim: Mutlu olmadığım bir yerde çalışmaya devam etmek istemiyordum."
Osimhen Türkiye'de gülümsemesini yeniden keşfetti
Osimhen, kalıcı transferinin gerçekleşmesinin ardından Gala ile ikinci sezonunu geçiriyor ve 63 maçta 52 gol kaydetti.
Türkiye'deki deneyimi hakkında şunları söyledi: "Sevdiğim bir kulüp ve şehir buldum. Belki de bu bir şans eseriydi. İstanbul'a gelir gelmez, burada oynamış herkesin bu takıma ve insanlara neden aşık olduğunu anlıyorsunuz. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım."
