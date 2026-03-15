Verona-Genoa, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri

İlk yarıyı oldukça kontrol altında geçirdiler, ancak daha sonra bugün oldukça zorlanıyor gibi görünen savunma çöktü. Orban'ın önünde pek bir şey yoktu, zar zor kurtuldular. Artık ligde kalma umudu giderek uzaklaşıyor.

Montipò 5: Bugün pek çok zorluk yaşadı ve özellikle yüksek toplarda ve önleyici çıkışlarda isabetsizdi.

Nelsson 5,5: Çok sayıda teknik hata yaptı ve kontra ataklarda isabetsizdi.

Edmundsson 5: rakip forveti sık sık serbest bıraktı ve gerektiği gibi kapatamadı.

Valentini 5: özellikle fiziksel mücadelelerde zorlandı, birçok kez kafada geçildi.

Oyegoke 4,5: yavaş ve öngörülebilir, önemli topları kaybetti. İlk yarı sonunda oyundan alındı.(2. yarı 1. dakikadan itibaren Belghali 5,5: kontratakta birkaç atak dışında çok yetersiz.)

Akpa Akpro 6: karakterini ortaya koyuyor, ancak takım arkadaşları tarafından sık sık desteklenmiyor.

Gagliardini 6: orta sahada elinden geleni yapıyor, oyunu açmaya ve forvetler için pozisyonlar yaratmaya çalışıyor, ancak forvetler bu fırsatları değerlendiremiyor.

Harroui 5: rakip yarı sahaya girdiğinde her zaman çok aceleci ve dikey paslarında yeterince isabetli değil. (20' ikinci yarıdan itibaren Suslov 5,5: maçın sonlarında birkaç fırsat dışında, geri kalanında pek bir şey yapamadı.)

Frese 6: çok koştu, bazen forvet arkadaşları için de. Dışarıdan birkaç şut deniyor ve biraz daha fazlası. (40' ikinci yarıdan itibaren Sarr: s.v.)

Bowie 6: forvet arkadaşından biraz daha fazlasını gösteriyor. Çok izole, fazla bir şey yapamıyor.

Orban 5: tamamen yetersiz bir maç ve o yokken takımın geri kalanı da bundan etkileniyor. Yavaş ve öngörülebilir, rakip savunma tarafından etkisiz hale getiriliyor. (41' ikinci yarı Mosquera s.v.)

Teknik Direktör Sammarco 5,5: Verona, duran toplarda ve genel olarak savunma aşamasında her zaman çok zorlanıyor. Oyuncu değişiklikleri pek işe yaramıyor.

