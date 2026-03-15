Çeviri:
Verona-Genoa, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri
VERONAİlk yarıyı oldukça kontrol altında geçirdiler, ancak daha sonra bugün oldukça zorlanıyor gibi görünen savunma çöktü. Orban'ın önünde pek bir şey yoktu, zar zor kurtuldular. Artık ligde kalma umudu giderek uzaklaşıyor.
Montipò 5: Bugün pek çok zorluk yaşadı ve özellikle yüksek toplarda ve önleyici çıkışlarda isabetsizdi.
Nelsson 5,5: Çok sayıda teknik hata yaptı ve kontra ataklarda isabetsizdi.
Edmundsson 5: rakip forveti sık sık serbest bıraktı ve gerektiği gibi kapatamadı.
Valentini 5: özellikle fiziksel mücadelelerde zorlandı, birçok kez kafada geçildi.
Oyegoke 4,5: yavaş ve öngörülebilir, önemli topları kaybetti. İlk yarı sonunda oyundan alındı.(2. yarı 1. dakikadan itibaren Belghali 5,5: kontratakta birkaç atak dışında çok yetersiz.)
Akpa Akpro 6: karakterini ortaya koyuyor, ancak takım arkadaşları tarafından sık sık desteklenmiyor.
Gagliardini 6: orta sahada elinden geleni yapıyor, oyunu açmaya ve forvetler için pozisyonlar yaratmaya çalışıyor, ancak forvetler bu fırsatları değerlendiremiyor.
Harroui 5: rakip yarı sahaya girdiğinde her zaman çok aceleci ve dikey paslarında yeterince isabetli değil. (20' ikinci yarıdan itibaren Suslov 5,5: maçın sonlarında birkaç fırsat dışında, geri kalanında pek bir şey yapamadı.)
Frese 6: çok koştu, bazen forvet arkadaşları için de. Dışarıdan birkaç şut deniyor ve biraz daha fazlası. (40' ikinci yarıdan itibaren Sarr: s.v.)
Bowie 6: forvet arkadaşından biraz daha fazlasını gösteriyor. Çok izole, fazla bir şey yapamıyor.
Orban 5: tamamen yetersiz bir maç ve o yokken takımın geri kalanı da bundan etkileniyor. Yavaş ve öngörülebilir, rakip savunma tarafından etkisiz hale getiriliyor. (41' ikinci yarı Mosquera s.v.)
Teknik Direktör Sammarco 5,5: Verona, duran toplarda ve genel olarak savunma aşamasında her zaman çok zorlanıyor. Oyuncu değişiklikleri pek işe yaramıyor.
CENOVA
İlk yarıda bir süre uyum sorunu yaşansa da, ikinci yarıda takım rakiplerine üstünlük kurmayı başardı ve küme düşmeme hedefine yönelik çok önemli üç puanı hanesine yazdırırken, uzun bir aradan sonra deplasman galibiyetini de elde etti.
Bijlow 6: Fazla zorlanmadı ve rakipler tarafından pek tehdit edilmedi.
Marcandalli 6,5: Etkili bir maç çıkardı; kendi kanadında ilerlemekten çekinmedi ve savunmada iyi bir koruma sağladı.
Ostigard 7,5: Gerçekten harika bir maç çıkardı. Savunmada Orban'ı etkisiz hale getirdi ve rakip ceza sahasında kafayla gol atarak maçı kesin olarak bitirdi.
Vasquez 6,5: Oyundaki çeşitli durumları iyi kontrol etti ve iyi bir organizasyon sergiledi.
Ellertsson 7: Rakip forvetlerin baş belası, Bowie ve arkadaşlarının oyunlarını bozmak için her zaman ayağını koyuyor.
Malinovsky 6: İnişli çıkışlı bir maç, genel olarak yeterli sayılabilir. Belki biraz daha isabetli olmalıydı. (26' ikinci yarıdan itibaren Amorim 6: Maça iyi girdi, kontra ataklarda kendini gösterdi.)
Frendrup 6,5: Her zaman oyunun içindeydi, topu hızlı dolaştırdı, aynı pozisyondaki arkadaşlarıyla da iyi anlaştı.
Messias 7: Çok koştu, tüm kanadı kapladı. Bire bir pozisyonlarda iyi hamleler yaptı. Yorgunluktan oyundan çıktı. (43' ikinci yarı Martin: s.v.)
Sabelli 5,5: önceki maçlara göre bir adım geride, paslarında biraz isabetsiz. (14' ikinci yarı Norton-Cuffy 6,5: oyuna çok iyi girdi, takım arkadaşlarına yardımcı oldu ve savunmadan hücuma geçişi iyi yönetti).
Colombo 6: iyi karakter, genel olarak yeterli. (34' ikinci yarı Ekhator: s.v.)
Ekuban 5,5: kale önünde daha fazla hırs gerekiyordu, biraz ağırbaşlı ve çekingendi. (15' ikinci yarı Vitinha 7: oyuna girer girmez birkaç dakika içinde maçı kopardı. Bugün önemli bir etki yarattı ve teknik direktörünün güvenini boşa çıkarmadı.)
Teknik Direktör De Rossi 7: Genoa iyi organize olmuş ve her zaman ne yapması gerektiğini bilen bir takım. Ayrıca yedek kulübesinden de çok iyi yedekler bulmayı başardı.