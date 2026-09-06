Sportmediaset’in aktardığına göre lagün ekibinin teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonrasında sahada gerçek bir takım vardı; ikili mücadeleleri kazanan ve oyuncuların kalitesini ortaya koyan da biz olduk. Bence skor 2-1’ken Adams’a yapılan pozisyonda penaltı var; 2-2’de ise Hainaut kaleciyle karşı karşıya kalıp topu dışarı vurdu. 3-2’lik golü aptalca yedik ve sahadan olumsuz bir sonuçla ayrılıyoruz, bu üzücü. İçimi yakıyor çünkü maçı bu şekilde geri çevirip sonra kaybetmek beni rahatsız ediyor".