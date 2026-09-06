Giovanni Stroppa, Venezia teknik direktörü, takımının Frosinone deplasmanında aldığı yenilginin ardından konuştu: "Sahaya çıkamadık, maçın 16.00'da başlayacağını sanıyorduk ama biz daha sahaya çıkmadan 2-0 geriye düşmüştük. Frosinone'nin gücünü biliyoruz; ikili mücadelelerde gerçekten çok bunaltıcılar, buna karşı koyamadık. Bu konuda söylenecek bir şey yok".
AFP
Çeviri:
Venezia, Stroppa’dan acı ironi: “Maçın saat 16.00’da başlayacağını sanıyorduk”
Sportmediaset’in aktardığına göre lagün ekibinin teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonrasında sahada gerçek bir takım vardı; ikili mücadeleleri kazanan ve oyuncuların kalitesini ortaya koyan da biz olduk. Bence skor 2-1’ken Adams’a yapılan pozisyonda penaltı var; 2-2’de ise Hainaut kaleciyle karşı karşıya kalıp topu dışarı vurdu. 3-2’lik golü aptalca yedik ve sahadan olumsuz bir sonuçla ayrılıyoruz, bu üzücü. İçimi yakıyor çünkü maçı bu şekilde geri çevirip sonra kaybetmek beni rahatsız ediyor".
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