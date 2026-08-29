Venezia, Franjic'in sakatlığının ardından vakit kaybetmeden harekete geçti ve son olarak Roma, Inter ve Napoli ile Serie A'da önemli deneyimler yaşayan serbest oyuncu Juan Jesus'u kadrosuna kattı.
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Venezia, serbest statüdeki Juan Jesus geliyor
Brezilyalı savunmacının yurt dışından başka teklifleri de vardı, ancak Triveneto Goal ve Alfredo Pedullà'nın da doğruladığı üzere artık Venezia'nın teklifini kabul etti.
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