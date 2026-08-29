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Juan Jesus NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Venezia, serbest statüdeki Juan Jesus geliyor

Venezia

Stroppa’ya bir savunmacı geliyor

Venezia, Franjic'in sakatlığının ardından vakit kaybetmeden harekete geçti ve son olarak Roma, Inter ve Napoli ile Serie A'da önemli deneyimler yaşayan serbest oyuncu Juan Jesus'u kadrosuna kattı.

  • Brezilyalı savunmacının yurt dışından başka teklifleri de vardı, ancak Triveneto Goal ve Alfredo Pedullà'nın da doğruladığı üzere artık Venezia'nın teklifini kabul etti.

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