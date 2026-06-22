Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Austria v Kazakhstan - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B3Getty Images Sport

Çeviri:

Venedik: Michael Svoboda, sözleşme bedelini ödeyen Brighton’a transfer oldu

Brighton & Hove Albion
Transfers
Venezia

Michael Svoboda, Venezia’dan ayrılıyor. 1998 doğumlu Avusturyalı savunma oyuncusu, gelecek yıl Premier League’de Brighton forması giyecek. İngiliz kulübü, Venezia’nın kaptanını turuncu-siyah-yeşil kulübe bağlayan sözleşmede yer alan 6 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödedi.

  • Lagün kentindeki kulüp şaşkına döndü ve oldukça rahatsız: Brighton ile zaten bir anlaşmaya varmış olan oyuncu ve menajeriyle iletişim kuramadı. Svoboda şu günlerde Avusturya milli takımıyla birlikte Amerika’da Dünya Kupası’nda mücadele ediyor.

    • Reklam