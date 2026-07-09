"2023/24 sezonunda FC Rapid 1923'e transfer oldu ve bu takımla tüm turnuvalarda toplam 18 gol attı ve 6 asist yaptı.





2024/25 sezonunda Sparta Prag'a transfer oldu. Çek kulübüyle toplamda 83 maça çıktı, 26 gol attı ve 6 asist yaptı.





Avrupa kariyeri boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 6 maça çıkıp 1 gol attı, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5 maça çıkıp 1 gol attı, UEFA Konferans Ligi'nde 13 maça çıkıp 1 gol attı ve 3 asist yaptı; ayrıca UEFA Konferans Ligi elemelerinde 14 maça çıkıp 12 gol attı ve 1 asist yaptı.





2023 yılından bu yana Kosova A Milli Takımı forması giyen oyuncu, bu takımla 25 maça çıkmış ve 7 gol atmıştır."



