Venezia, Albion Rrahmani’nin Sparta Prag’dan transferini resmiyete döktü. Açıklama şu şekilde: “Venezia FC, forvet Albion Rrahmani’nin spor haklarını Sparta Prag’dan kalıcı olarak devraldığını duyurur. Futbolcu, turuncu-siyah-yeşil renkli kulüple 30/06/2029 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. 31 Ağustos 2000 tarihinde Podujevë (Kosova) doğumlu olan Rrahmani, 2019/20 sezonunda KF Minatori'de A Takım'da ilk kez forma giydi. 2021 yazında FC Balkani'ye transfer olan Rrahmani, bu kulüpte tüm turnuvalarda toplam 68 maça çıkmış, 34 gol atmış ve 9 asist yapmıştır. Ayrıca Kosovalı kulüp ile UEFA turnuvalarında da ilk kez sahneye çıkmış; UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında 4, UEFA Konferans Ligi'nde 6 ve UEFA Konferans Ligi ön eleme turlarında 8 maça çıkmıştır."
Çeviri:
Venedik: Albion Rrahmani'nin Sparta Prag'dan transferi resmen açıklandı
HER ZAMAN GOL ATMIŞTIR
"2023/24 sezonunda FC Rapid 1923'e transfer oldu ve bu takımla tüm turnuvalarda toplam 18 gol attı ve 6 asist yaptı.
2024/25 sezonunda Sparta Prag'a transfer oldu. Çek kulübüyle toplamda 83 maça çıktı, 26 gol attı ve 6 asist yaptı.
Avrupa kariyeri boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 6 maça çıkıp 1 gol attı, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5 maça çıkıp 1 gol attı, UEFA Konferans Ligi'nde 13 maça çıkıp 1 gol attı ve 3 asist yaptı; ayrıca UEFA Konferans Ligi elemelerinde 14 maça çıkıp 12 gol attı ve 1 asist yaptı.
2023 yılından bu yana Kosova A Milli Takımı forması giyen oyuncu, bu takımla 25 maça çıkmış ve 7 gol atmıştır."
RRAHMANI’NİN SÖZLERİ: “İDDİALI BİR PROJE”
Rrhahmani şöyle konuştu: “Venezia, önemli bir tarihe ve gelecek için çok iddialı bir projeye sahip bir kulüp. Bu konuyu uzun uzun konuştuk ve kulübün vizyonu ile hedeflerinden gerçekten çok etkilendim. Böylesine eşsiz ve prestijli bir şehri temsil etmek, bu kadar sıcak ve tutkulu taraftarların desteğiyle, benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Sparta Prag’da, daha önce burada oynamış olan Andersen ile aynı soyunma odasını paylaştım ve o bana kulüp, kulüpte çalışanlar ve şehir hakkında çok iyi şeyler anlattı. Buraya geldiğim andan itibaren bana anlattığı her şeyi gördüm: büyük bir birliktelik ve çok olumlu bir ortam hissettim. Ben de her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Takım arkadaşlarımla birlikte her maçta takımın hedeflerine ulaşmak ve taraftarlarımıza büyük mutluluklar yaşatmak için mücadele edeceğiz.”
MASRAFLAR
Rrahmani’nin transfer ücreti 7 milyon artı 3 milyon bonus oldu. 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.
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