Sosyal medyada paylaştığı duygusal bir video aracılığıyla Bennacer, Milan taraftarlarına içten bir veda mesajı gönderdi. San Siro'da geçirdiği değerli zamanı değerlendiren Bennacer, şunları söyledi: "Sevgili Milan taraftarları. Geçen yıl, o sözlerin bir vedaya dönüşeceğini hiç düşünmeden veda etmiştim.

"Beş yıldan uzun bir süre boyunca bu formayı, inanılmaz takım arkadaşlarımla birlikte gurur ve tutkuyla giydim; sizlerin koşulsuz sevgisi de hep arkamdaydı. Bu formayla Scudetto'yu kazanmak, kariyerimin en güzel anılarından biri ve San Siro'da sizin önünüzde oynamak da en büyük onurlardan biriydi."