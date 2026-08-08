Nicolo Campo
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"Veda ettim..." AC Milan yıldızı, Orta Doğu'ya transfer öncesi sözleşmesini yırttı
Bennacer, San Siro'dan ayrıldı
Milan, Cezayirli orta saha oyuncusu Bennacer'in Katar Yıldızlar Ligi'nde Al-Gharafa'ya transferini tamamlamasından önce sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini doğruladı. 28 yaşındaki oyuncu, ağır bir diz sakatlığı nedeniyle Şubat 2025'ten bu yana Milan formasıyla resmi bir maçta oynamadı; son 18 ayı Marsilya ve Dinamo Zagreb'de kiralık olarak geçirdi. Bennacer, 2019'da Empoli'den Milan'a katıldığından bu yana 178 maça çıktı ve Stefano Pioli yönetimindeki 2021-22 sezonunda kulübün 19. Serie A şampiyonluğunu kazanmasında kilit bir rol oynadı.
- Getty Images Sport
Orta saha oyuncusu veda mesajı yayımladı
Sosyal medyada paylaştığı duygusal bir video aracılığıyla Bennacer, Milan taraftarlarına içten bir veda mesajı gönderdi. San Siro'da geçirdiği değerli zamanı değerlendiren Bennacer, şunları söyledi: "Sevgili Milan taraftarları. Geçen yıl, o sözlerin bir vedaya dönüşeceğini hiç düşünmeden veda etmiştim.
"Beş yıldan uzun bir süre boyunca bu formayı, inanılmaz takım arkadaşlarımla birlikte gurur ve tutkuyla giydim; sizlerin koşulsuz sevgisi de hep arkamdaydı. Bu formayla Scudetto'yu kazanmak, kariyerimin en güzel anılarından biri ve San Siro'da sizin önünüzde oynamak da en büyük onurlardan biriydi."
Katarlı ekip transferi tamamladı
Bennacer'in Al-Gharafa'ya transferi, Katar ekibinin geçen sezon ligi dördüncü sırada bitirmesinin ardından teknik direktör Pedro Martins yönetiminde kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. 2019'daki gelişinden bu yana, Rafael Leao'nun 291 maçla başı çektiği sadece altı oyuncu, Cezayirli orta sahadan Milan formasıyla daha fazla maça çıktı. Bu sözleşme feshi, yurt dışında geçirdiği birkaç kiralık dönemin ardından San Siro devlerindeki kariyerine kalıcı olarak nokta koyuyor.
- AAP
Sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor
Artık Ruben Amorim tarafından çalıştırılan Milan, Jakarta'daki Gelora Bung Karno Stadyumu'nda Chelsea ile oynanacak hazırlık maçını da içeren Asya sezon öncesi turunu tamamlamaya odaklanmış durumda. Milan'ın sıradaki maçı Polonya'daki Tarczynski Arena'da Manchester United'a karşı planlandı; ardından 23 Ağustos'ta 2026-27 Serie A sezonunun açılışında deplasmanda Torino ile karşılaşacak.
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