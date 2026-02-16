Getty Images Entertainment
"Vay canına!" - Ryan Reynolds ve Hugh Jackman, Wrexham'ın Chelsea'ye karşı FA Cup'ta rüya gibi bir beraberlik elde etmesinin ardından şaşkına döndü
Reynolds ve Jackman'ın tepkisi
Reynolds ve Jackman, FA Cup'ın beşinci turunda yapılan kura çekiminde, Reynolds'ın kulübü Wrexham'ın Chelsea ile eşleşmesi karşısında şaşkına döndü. Maç Stok Cae Ras'ta oynanacak ve Deadpool ve Wolverine rollerinde tanınan iki Marvel yıldızı da maçı izlemeye gelebilir.
Jackman, Wrexham'ın potadan çıktığını ilk fark eden kişi oldu ve Liam Rosenior'un Premier League devleri ziyaret etmeye hazırlanıyor. Reynolds tweetinde "Vay canına" yazıyor. Videoda ise tepkisi daha da coşkulu.
- Getty Images Sport
Wrexham'ın Premier Lig hedefleri
Wrexham, arka arkaya üç kez üst lige yükseldi ve şimdi Premier Lig'i hedefliyor. Chelsea ile oynayacakları maç, takımın şu anki durumunu gösteren iyi bir barometre olacak. Şampiyonluk mücadelesinde sekizinci sırada yer alan takım, altıncı sıradaki Derby County'nin bir puan gerisinde ve play-off'lara katılma hakkı için mücadele ediyor.
Teknik direktör Phil Parkinson, bu ayın başlarında ESPN'e verdiği demeçte, takımın bu mücadeleye hazır olduğunu düşündüğünü söyledi: "Dinleyin, bu kulübün arka planındaki yapı Premier Lig'e hazır mı ve [oraya ulaşırsak] çok fazla iş yapılması gerekecek mi?
Tabii ki, ama bu şansı yakalamak harika olmaz mıydı? Muhtemelen Division One'a hazır olmadığımızı, Championship'e ise kesinlikle hazır olmadığımızı söyleyeceksiniz, ama bence futbolda, ilerledikçe gelişmeye devam edersiniz."
Chelsea'nin iyi formu
Chelsea, Liam Rosenior yönetiminde son beş maçında yenilgi yüzü görmeden iyi bir form yakaladı ve üçüncü ve dördüncü turlarda Championship kulüplerini kolayca eledi. Rosenior'un takımı üçüncü turda Charlton Athletic'i 5-1, dördüncü turda ise Hull City'yi 4-0 mağlup etti. Gelecek ay üçüncü galibiyetlerini almayı hedefliyorlar. Hull, ikinci ligde Galler ekibinden yedi puan önde olduğu için Wrexham'a biraz benziyor.
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Maç şu anda 7 Mart olarak planlanıyor, ancak büyük olasılıkla canlı televizyon yayınına seçilmesi durumunda bu tarih değişebilir.
