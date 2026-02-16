Goal.com
Canlı
"It Ends With Us" New York PremiereGetty Images Entertainment
Harry Sherlock

Çeviri:

"Vay canına!" - Ryan Reynolds ve Hugh Jackman, Wrexham'ın Chelsea'ye karşı FA Cup'ta rüya gibi bir beraberlik elde etmesinin ardından şaşkına döndü

Ryan Reynolds ve Hugh Jackman, Pazartesi gecesi yapılan FA Cup beşinci tur kura çekiminde Wrexham'ın Premier League devi Chelsea ile eşleşmesi karşısında şaşkına döndü. Galler kulübü, 1997'den bu yana ilk kez beşinci tura yükseldi ve şimdi turnuvanın çeyrek finallerine kalmak için İngiltere'nin en büyük kulüplerinden biriyle karşılaşmaya hazırlanıyor.

  • Reynolds ve Jackman'ın tepkisi

    Reynolds ve Jackman, FA Cup'ın beşinci turunda yapılan kura çekiminde, Reynolds'ın kulübü Wrexham'ın Chelsea ile eşleşmesi karşısında şaşkına döndü. Maç Stok Cae Ras'ta oynanacak ve Deadpool ve Wolverine rollerinde tanınan iki Marvel yıldızı da maçı izlemeye gelebilir.

    Jackman, Wrexham'ın potadan çıktığını ilk fark eden kişi oldu ve Liam Rosenior'un Premier League devleri ziyaret etmeye hazırlanıyor. Reynolds tweetinde "Vay canına" yazıyor. Videoda ise tepkisi daha da coşkulu.

    • Reklam
  • Queens Park Rangers v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Wrexham'ın Premier Lig hedefleri

    Wrexham, arka arkaya üç kez üst lige yükseldi ve şimdi Premier Lig'i hedefliyor. Chelsea ile oynayacakları maç, takımın şu anki durumunu gösteren iyi bir barometre olacak. Şampiyonluk mücadelesinde sekizinci sırada yer alan takım, altıncı sıradaki Derby County'nin bir puan gerisinde ve play-off'lara katılma hakkı için mücadele ediyor.

    Teknik direktör Phil Parkinson, bu ayın başlarında ESPN'e verdiği demeçte, takımın bu mücadeleye hazır olduğunu düşündüğünü söyledi: "Dinleyin, bu kulübün arka planındaki yapı Premier Lig'e hazır mı ve [oraya ulaşırsak] çok fazla iş yapılması gerekecek mi?

    Tabii ki, ama bu şansı yakalamak harika olmaz mıydı? Muhtemelen Division One'a hazır olmadığımızı, Championship'e ise kesinlikle hazır olmadığımızı söyleyeceksiniz, ama bence futbolda, ilerledikçe gelişmeye devam edersiniz."


  • Chelsea'nin iyi formu

    Chelsea, Liam Rosenior yönetiminde son beş maçında yenilgi yüzü görmeden iyi bir form yakaladı ve üçüncü ve dördüncü turlarda Championship kulüplerini kolayca eledi. Rosenior'un takımı üçüncü turda Charlton Athletic'i 5-1, dördüncü turda ise Hull City'yi 4-0 mağlup etti. Gelecek ay üçüncü galibiyetlerini almayı hedefliyorlar. Hull, ikinci ligde Galler ekibinden yedi puan önde olduğu için Wrexham'a biraz benziyor.

  • Wrexham v Ipswich Town - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Sırada ne var?

    Maç şu anda 7 Mart olarak planlanıyor, ancak büyük olasılıkla canlı televizyon yayınına seçilmesi durumunda bu tarih değişebilir.

Championship
Bristol City crest
Bristol City
BRC
Wrexham crest
Wrexham
WRE
Premier Lig
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Burnley crest
Burnley
BUR
0