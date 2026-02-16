Wrexham, arka arkaya üç kez üst lige yükseldi ve şimdi Premier Lig'i hedefliyor. Chelsea ile oynayacakları maç, takımın şu anki durumunu gösteren iyi bir barometre olacak. Şampiyonluk mücadelesinde sekizinci sırada yer alan takım, altıncı sıradaki Derby County'nin bir puan gerisinde ve play-off'lara katılma hakkı için mücadele ediyor.

Teknik direktör Phil Parkinson, bu ayın başlarında ESPN'e verdiği demeçte, takımın bu mücadeleye hazır olduğunu düşündüğünü söyledi: "Dinleyin, bu kulübün arka planındaki yapı Premier Lig'e hazır mı ve [oraya ulaşırsak] çok fazla iş yapılması gerekecek mi?

Tabii ki, ama bu şansı yakalamak harika olmaz mıydı? Muhtemelen Division One'a hazır olmadığımızı, Championship'e ise kesinlikle hazır olmadığımızı söyleyeceksiniz, ama bence futbolda, ilerledikçe gelişmeye devam edersiniz."