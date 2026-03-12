Bir, iki, üç. Üç gol. Santiago Bernabeu'da ayakta alkışlar. Mbappé mi? Hayır, o maçta oynamadı bile. Haaland, Semenyo veya Guardiola'nın diğer oyuncuları da değil. Real Madrid ile Manchester City arasında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında üç gol atan Federico Valverde, bir kez daha dünyanın en güçlü orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Box to box orta saha oyuncusu ama gerektiğinde sağ bek de oynayabilen, oyun kurucu gibi istatistiklere sahip bir oyuncu: Bu sezon Real Madrid'in 18 golünde rol aldı, 6 gol attı ve 12 asist yaptı. Fenomenal istatistikler.
Valverde, üç golün ardındaki sır: Arbeloa'nın taktik hamlesi
VALVERDE, ARBELOA'NIN TAKTİK HAMLESİNİ AÇIKLIYOR
Maç sonrası Valverde, Movistar mikrofonlarına konuşarak hat-trick'inin sırrını da anlattı: "İnanılmazdı, herkes böyle bir gece hayal eder. Beni destekleyen takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu benim en iyi performansım mıydı bilmiyorum, ama gol açısından kesinlikle öyleydi.Teknik direktörüm benden ileri pozisyonda oynamamı istedi,ileri çıkmamı, hücum etmemi ve tehlikeli durumlarda hazır olmamı söyledi." Valverde rövanş maçı hakkında şunları söyledi: "City yüksek pres yapıyor ve adam adama oynuyor, bu da onların arkasında yararlanabileceğimiz boşluklar olabileceği anlamına geliyor."
