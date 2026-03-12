Valverde, üç golün ardındaki sır: Arbeloa'nın taktik hamlesi

Bir, iki, üç. Üç gol. Santiago Bernabeu'da ayakta alkışlar. Mbappé mi? Hayır, o maçta oynamadı bile. Haaland, Semenyo veya Guardiola'nın diğer oyuncuları da değil. Real Madrid ile Manchester City arasında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında üç gol atan Federico Valverde, bir kez daha dünyanın en güçlü orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Box to box orta saha oyuncusu ama gerektiğinde sağ bek de oynayabilen, oyun kurucu gibi istatistiklere sahip bir oyuncu: Bu sezon Real Madrid'in 18 golünde rol aldı, 6 gol attı ve 12 asist yaptı. Fenomenal istatistikler.