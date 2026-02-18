"Utanıyorum" - Benfica efsanesi, Gianluca Prestianni'yi Real Madrid ile gergin geçen maçta Vinicius Junior'a yönelik "ırkçı davranış" hakkında yalan söylemekle suçladı

Prestianni daha sonra Vinicius'a karşı ayrımcı bir dil kullanmadığını ısrarla savundu ve sözlerinin Brezilyalı kanat oyuncusu ve takım arkadaşları tarafından yanlış anlaşıldığını iddia etti.

O şöyle dedi: "Vinicius Jr.'a hiçbir zaman ırkçı hakaretlerde bulunmadım, maalesef o duyduğunu sandığı şeyi yanlış anladı. Ben kimseye karşı ırkçı davranmadım."

Kulübü ve menajeri de onun masumiyetini savundu. Benfica'nın açıklaması şöyle: "Sport Lisboa e Benfica, Real Madrid maçında meydana gelen ırkçılık iddiasının ardından UEFA tarafından bugün açıklanan adımları tam bir işbirliği, şeffaflık, açıklık ve netlik ruhuyla değerlendiriyor. Kulüp, kuruluşunun temel değerleriyle uyumlu olan ve Eusébio'nun en büyük sembolü olduğu eşitlik, saygı ve kapsayıcılık değerlerini savunmaya yönelik tarihi ve sarsılmaz bağlılığını açık ve net bir şekilde yeniden teyit eder. Sport Lisboa e Benfica, kulüpte görev yaptığı süre boyunca her zaman rakiplere, kurumlara ve Benfica'nın kimliğini tanımlayan ilkelere saygı göstererek davranan oyuncu Gianluca Prestianni'nin sunduğu versiyonu tamamen desteklediğini ve buna inandığını yineler. Kulüp, oyuncunun maruz kaldığı karalama kampanyasından dolayı üzüntü duymaktadır."

Mourinho, gol sevincinde tacizi kışkırttığı için Vinicius'u eleştirdi ve şunları ekledi: "Gianluca Prestianni ile Vinicius'un birbirlerine söyledikleri sözler konusunda tarafsız olmak istiyorum. Ben tamamen farklı iki şey gördüm. Tarafsız olmak istiyorum ve bu konuda yorum yapmıyorum. Ona [Vinicius Jr] tam olarak bunu söyledim. Ona, 'böyle bir gol attığında sadece kutla ve geri dön' dedim.' Irkçılık hakkında tartışırken, ona bu kulübün tarihindeki en büyük kişi [Eusebio]'nun siyahi olduğunu söyledim. Bu kulüp, ırkçı olmaktan çok uzak bir kulüp. Eğer zihninde bununla ilgili bir şey varsa, burası Benfica. Onlar [Vinicius Jr ve Prestianni] bana farklı şeyler anlattılar. Ama ben birine ya da diğerine inanmıyorum. Bağımsız olmak istiyorum."