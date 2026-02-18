Getty Images
"Utanıyorum" - Benfica efsanesi, Gianluca Prestianni'yi Real Madrid ile gergin geçen maçta Vinicius Junior'a yönelik "ırkçı davranış" hakkında yalan söylemekle suçladı
Real Madrid'in Benfica'daki galibiyeti ırkçılık fırtınasıyla gölgelendi
Vinicius, Real Madrid'in Benfica ile oynadığı eleme turu ilk maçında tek golü atarak takımına üstünlük sağladı. Ancak Prestianni'nin ırkçılık iddiaları maçı gölgeledi ve hakem Letexier'in ırkçılıkla mücadele protokolünü başlatmasının ardından maç 10 dakika durduruldu. Vinicius, maçtan sonra maçı tamamen durdurmaya hazır olduklarını açıklayan takım arkadaşları tarafından desteklendi ve daha sonra olayla ilgili bir açıklama yayınladı.
Sosyal medyada şöyle yazdı: "Irkçılar her şeyden önce korkaklardır. Ne kadar zayıf olduklarını göstermek için gömleklerini ağızlarına sokmak zorundadırlar. Ancak teorik olarak onları cezalandırma yükümlülüğü olan diğerlerinin koruması altındadırlar. Bugün olanlar benim hayatımda veya takımımın hayatında yeni bir şey değil. Gol sevincim nedeniyle sarı kart gördüm. Hala nedenini anlamıyorum. Öte yandan, bu sadece kötü uygulanan ve hiçbir amaca hizmet etmeyen bir protokoldu. Özellikle büyük bir galibiyetin ardından ve manşetlerin Real Madrid ile ilgili olması gerektiği bir zamanda bu tür durumlarda görünmekten hoşlanmıyorum, ama bu gerekli."
Prestianni, Vinicius'a ırkçı hakaretlerde bulunduğunu reddediyor
Prestianni daha sonra Vinicius'a karşı ayrımcı bir dil kullanmadığını ısrarla savundu ve sözlerinin Brezilyalı kanat oyuncusu ve takım arkadaşları tarafından yanlış anlaşıldığını iddia etti.
O şöyle dedi: "Vinicius Jr.'a hiçbir zaman ırkçı hakaretlerde bulunmadım, maalesef o duyduğunu sandığı şeyi yanlış anladı. Ben kimseye karşı ırkçı davranmadım."
Kulübü ve menajeri de onun masumiyetini savundu. Benfica'nın açıklaması şöyle: "Sport Lisboa e Benfica, Real Madrid maçında meydana gelen ırkçılık iddiasının ardından UEFA tarafından bugün açıklanan adımları tam bir işbirliği, şeffaflık, açıklık ve netlik ruhuyla değerlendiriyor. Kulüp, kuruluşunun temel değerleriyle uyumlu olan ve Eusébio'nun en büyük sembolü olduğu eşitlik, saygı ve kapsayıcılık değerlerini savunmaya yönelik tarihi ve sarsılmaz bağlılığını açık ve net bir şekilde yeniden teyit eder. Sport Lisboa e Benfica, kulüpte görev yaptığı süre boyunca her zaman rakiplere, kurumlara ve Benfica'nın kimliğini tanımlayan ilkelere saygı göstererek davranan oyuncu Gianluca Prestianni'nin sunduğu versiyonu tamamen desteklediğini ve buna inandığını yineler. Kulüp, oyuncunun maruz kaldığı karalama kampanyasından dolayı üzüntü duymaktadır."
Mourinho, gol sevincinde tacizi kışkırttığı için Vinicius'u eleştirdi ve şunları ekledi: "Gianluca Prestianni ile Vinicius'un birbirlerine söyledikleri sözler konusunda tarafsız olmak istiyorum. Ben tamamen farklı iki şey gördüm. Tarafsız olmak istiyorum ve bu konuda yorum yapmıyorum. Ona [Vinicius Jr] tam olarak bunu söyledim. Ona, 'böyle bir gol attığında sadece kutla ve geri dön' dedim.' Irkçılık hakkında tartışırken, ona bu kulübün tarihindeki en büyük kişi [Eusebio]'nun siyahi olduğunu söyledim. Bu kulüp, ırkçı olmaktan çok uzak bir kulüp. Eğer zihninde bununla ilgili bir şey varsa, burası Benfica. Onlar [Vinicius Jr ve Prestianni] bana farklı şeyler anlattılar. Ama ben birine ya da diğerine inanmıyorum. Bağımsız olmak istiyorum."
Benfica efsanesi 'ırkçı davranıştan' 'utandı'
Prestianni, 2000'li ve 2010'lu yıllarda Benfica formasıyla 500'den fazla maça çıkan ve bu süre zarfında altı Primeira Liga şampiyonluğu ve diğer kupaları kazanan Luisao tarafından yalan söylemekle suçlandı.
Luisao, "Bu forma çok büyük. Benfica'yı seviyorum, benim ikinci cildim gibi, ama bu kutsal mantoyu giymeye layık olmalısın. Ve [Prestianni'nin] bu yazısı [her şeyi] daha da kötüleştiriyor çünkü bu bir yalan. Futbol, azim ve mücadele ruhuyla kazanılır. Evet, bu ırkçı bir davranıştı ve bundan utanıyorum.
"Kulübü savunuyorum ve tecrübem var, ne dediğimi biliyorum. Kimseyi yargılamıyorum. Sadece Benfica'nın, doğru olsun ya da olmasın, bu tür olaylara karışmayacak kadar büyük bir kulüp olduğunu söylüyorum. Ancak tecrübelerimden dolayı gerçeği biliyorum.
"Kaç kez kutlama yaptınız? Unutmayın ki, rahat iş, en çok şampiyonluk kazanan ve bu kulübü en çok seven kişiye aittir. [Hakaretlere] cevap bile vermeyeceğim, benim için siz bir hiçsiniz. Bir hiç."
UEFA, iddialara ilişkin soruşturmayı doğruladı
UEFA, bu olayı soruşturacağını doğruladı. Prestianni, Vinicius'a karşı ırkçı davranışta bulunduğu tespit edilirse, bu durum onun için büyük sonuçlar doğurabilir. 20 yaşındaki oyuncu, çok sayıda maçtan men cezasına çarptırılabilir, ancak önümüzdeki hafta ikinci maç oynanmadan önce suçlanıp cezalandırılıp cezalandırılmayacağı henüz belli değil.
