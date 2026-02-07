USWNT yıldızı Catarina Macario'nun, UWCL'de reddedilmesinin ardından, dünya çapında transfer ilgisi olmasına rağmen Chelsea'nin yeni sözleşme teklifini reddettiği bildirildi

USWNT yıldızının Chelsea'nin yeni teklifini reddettiği ve bu durumun onun takımdan ayrılmasına neden olabileceği bildirildi. Macario, Lyon'dan bedelsiz transferle ayrıldıktan sonra 2023 yılında kulübe katılmıştı ve ilk sözleşmesi bu yaz sona erecekti.

Bu son sözleşme teklifini imzalamama kararı, dünyanın dört bir yanındaki kulüpleri kesinlikle alarma geçirecektir. Macario, kariyerine Avrupa'da başlamayı tercih ettikten sonra henüz oynamadığı NWSL'ye transfer olacağı yönünde güçlü söylentiler var. Macario, dünyanın bu bölgesinde de sporun en üst düzeyinde kendini kanıtladığı için, Avrupa'daki kulüpler de kesinlikle ilgilenecektir.

Ancak, yakın gelecekte bunu kanıtlama şansı olmayacak. Macario, kısa süre önce Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi eleme turları kadrosuna alınmadı, bu da onun ayrılacağına dair spekülasyonları daha da güçlendirdi.

Macario'nun Chelsea'nin teklifini reddettiği haberi ilk olarak The Guardian tarafından duyuruldu.