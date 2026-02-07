Getty Images Sport
USWNT yıldızı Catarina Macario'nun, UWCL'de reddedilmesinin ardından, dünya çapında transfer ilgisi olmasına rağmen Chelsea'nin yeni sözleşme teklifini reddettiği bildirildi
Ne oldu?
USWNT yıldızının Chelsea'nin yeni teklifini reddettiği ve bu durumun onun takımdan ayrılmasına neden olabileceği bildirildi. Macario, Lyon'dan bedelsiz transferle ayrıldıktan sonra 2023 yılında kulübe katılmıştı ve ilk sözleşmesi bu yaz sona erecekti.
Bu son sözleşme teklifini imzalamama kararı, dünyanın dört bir yanındaki kulüpleri kesinlikle alarma geçirecektir. Macario, kariyerine Avrupa'da başlamayı tercih ettikten sonra henüz oynamadığı NWSL'ye transfer olacağı yönünde güçlü söylentiler var. Macario, dünyanın bu bölgesinde de sporun en üst düzeyinde kendini kanıtladığı için, Avrupa'daki kulüpler de kesinlikle ilgilenecektir.
Ancak, yakın gelecekte bunu kanıtlama şansı olmayacak. Macario, kısa süre önce Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi eleme turları kadrosuna alınmadı, bu da onun ayrılacağına dair spekülasyonları daha da güçlendirdi.
Macario'nun Chelsea'nin teklifini reddettiği haberi ilk olarak The Guardian tarafından duyuruldu.
Macario'nun Chelsea'deki zamanı
Macario, Chelsea'ye transfer olduktan sonra büyük başarılar elde etti ve iki Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere dört kupa kazandı. Ayrıca, Blues'un FA Kupası ve Lig Kupası'nı kazanmasına yardımcı olarak Chelsea'nin 2024-25 sezonunda üçlü kupayı tamamlamasına katkıda bulundu.
2024-25 sezonunda Macario, 11 golle Chelsea'nin en skorer üçüncü oyuncusu oldu ve kulübün golcü sıralamasında sadece Guro Reiten (12) ve Aggie Beever-Jones (13) arkasında yer aldı. Daha da önemlisi, 2025-26 sezonunda Macario, çeşitli sakatlıklarını geride bırakmış gibi görünüyordu ve 32 maçta forma giydi. Lyon'da oynarken geçirdiği ACL sakatlığından döndükten sonra önceki sezon sadece 16 maçta forma giymişti.
Bu sezon Macario, Blues için 12 maç oynadı. Henüz ligde gol atamadı, ancak dokuz maçta iki asist yaptı. Bununla birlikte, Şampiyonlar Ligi'nde sadece üç maçta iki gol attı.
USWNT açısı
Bu sakatlık sorunları nedeniyle 2023 yılının tamamını ve 2024 yılının çoğunu kaçıran Macario, 2025 yılında USWNT'deki yerini sağlamlaştırdı ve oynadığı 10 maçta 8 gol atarak takımın gol kraliçesi oldu. Takımın ünlü Triple Espresso üçlüsünün yokluğunda daha ileri bir pozisyonda oynayan Macario, USWNT'nin hücumdaki lideri olarak öne çıktı ve yaklaşan Dünya Kupası'na giden yolda yerini sağlamlaştırdı.
Macario'nun yeniden yükselişi, onu Chelsea'ye getiren ve ardından 2024 Olimpiyatları'na doğru USWNT'nin başına geçen milli takım teknik direktörü Emma Hayes'in yönetiminde gerçekleşti.
Sırada ne var?
WSL'de şu anda üçüncü sırada yer alan Chelsea, Pazar günü bir sonraki lig maçında Tottenham ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra, Blues ayrıca FA Cup ve Lig Kupası'nda da mücadele ediyor. Kulüp, 15 Mart'ta Manchester United ile Lig Kupası finalinde karşılaşacak.
