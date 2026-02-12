Getty Images/GOAL
USWNT yıldızı Catarina Macario'nun Barcelona'dan teklif aldığı bildirildi. Man City ve Arsenal, Chelsea'nin forvetinin Blues'taki belirsiz geleceğini takip ediyor
Macario'nun Chelsea'deki geleceği, sözleşmesinin sona ermesiyle ciddi şekilde sorgulanıyor.
Geçen hafta Guardian'dan Tom Garry, Macario'nun 2023 yılında Lyon'dan ayrıldıktan sonra forma giydiği Chelsea'nin sözleşme uzatma teklifini reddettiğini bildirdi.
26 yaşındaki oyuncunun bu sezon büyük bir sezon geçireceği düşünülüyordu. Sezon öncesinde GOAL'e verdiği röportajda, 21 ay boyunca kenarda kaldıktan sonra, oyun süresinin titizlikle yönetilmesinden "kurtulmayı beklediğini" söylemişti. Dünya çapındaki yeteneğini düzenli olarak sergilemeye hazır olduğu izlenimi veriyordu. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Macario, zaman zaman rahatsız edici sakatlıklarla boğuştu ve topuk problemi nedeniyle 2026'da henüz forma giyemedi. Formda olduğu zamanlarda ise, son altı şampiyonluğu kazanan Chelsea için oldukça hayal kırıcı geçen Kadınlar Süper Ligi sezonunda henüz gol atamadı.
Macario'nun Blues'daki kariyerinin doğal bir sonuca doğru gittiğini düşünmemek zor, belki de başka bir sistemde veya ortamda en iyi formunu yeniden keşfedebilir.
Barselona, Manchester, Londra? Macario'nun bir sonraki durağı neresi olabilir?
Macario'nun bir sonraki durağı için de teklifler eksik değil gibi görünüyor. Telegraph'tan Kathryn Batte'ye göre, çok yönlü forvetin Barcelona'dan bir teklifi var ve Manchester City, Arsenal ve London City Lionesses de 26 yaşındaki oyuncuya ilgi gösteren diğer Avrupa kulüpleri arasında yer alıyor.
Bunun nedeni de anlaşılabilir. Lyon'daki son sezonunda, o yıkıcı ACL sakatlığından önce, Macario, Fransız kulübünün inanılmaz sekizinci Şampiyonlar Ligi zaferinde oynadığı rolle dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. O zamandan beri bazı büyük sakatlıklarla mücadele etmek zorunda kaldı, ancak yine de Chelsea mavisiyle yeteneğinin ipuçlarını gösterdi ve örneğin geçen sezon WSL'de sadece sekiz kez ilk on birde yer almasına rağmen dokuz gol katkısı sağladı.
Barça gerçekten Macario ile ilgileniyor mu? Katalonya'ya transfer olması neden mantıklı olmayabilir?
Ancak İspanyol yayın organı Sport, Barça'nın Macario için bir teklif sunduğu iddialarına karşı çıkarak, Katalanların mali kısıtlamaları nedeniyle oyuncunun yüksek maaşını, anlaşmanın pek mantıklı olmayacağı nedenlerinden biri olarak gösteriyor ve savunmayı güçlendirmek yerine başka bir pozisyonu güçlendirmenin gerekliliğine dikkat çekiyor.
Bunun nedeni, bek Ona Batlle'nin bu yaz sözleşmesi sona erdiğinde Arsenal'e transfer olmaya hazır görünmesi ve merkez savunma oyuncusu Mapi Leon'un da mevcut sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle geleceğinin belirsiz olması. Savunmadaki endişeler, Laia Aleixandri'nin ön çapraz bağını yırttığı ve bu sakatlık nedeniyle 2026'nın büyük bir bölümünde sahalardan uzak kalacağı haberinin geçen hafta ortaya çıkmasıyla daha da arttı.
Sport gazetesi, Everton'dan Martina Fernandez ve Wolfsburg'dan Camilla Kuver'in Barça'nın potansiyel hedefleri olduğunu belirtiyor. Martinez, La Masia'nın bir ürünü ve yaz aylarında Toffees ile kiralık sözleşmesini kalıcı hale getirdikten sonra Merseyside'da iyi bir performans sergiliyor. Barça, henüz 21 yaşında olan savunma oyuncusu için uygun fiyatlı bir geri satın alma opsiyonuna sahip. Kuver ise bu yaz Wolfsburg ile sözleşmesi sona eriyor ve son yıllarda yaşadığı inanılmaz sakatlıklardan kurtulduktan sonra bu sezon Alman devi için çok yüksek bir seviyede oynuyor.
NWSL başka bir olasılık: Bir kulüp şimdiden 'ön görüşmeler' yaptı
Macario'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüp NWSL'deki bir kulüple sözleşme imzalama ihtimali de var. Forvet, NWSL Draft'a katılmak yerine üniversiteden mezun olur olmaz Lyon ile sözleşme imzaladığı için Atlantik'in öbür tarafında hiç birinci ligde oynamadı, ancak önümüzdeki ay başlayacak 2026 sezonu öncesinde Macario'nun cazip bir potansiyel seçenek olması nedeniyle ABD'deki birçok kulüp şüphesiz bunu değiştirmek isteyecektir.
26 yaşındaki oyuncu, Chelsea'nin yaklaşan Şampiyonlar Ligi eleme turu kadrosunda yer almıyor. Blues, Çarşamba gecesi oynanan play-off ilk maçında OH Leuven'i 4-0 yenen Arsenal ile Mart ayı sonunda çeyrek finalde karşılaşacak. Bu nedenle, Avrupa kupalarından men edilmesi Chelsea ile geçireceği bu sezonun son maçları için iyiye işaret olmadığı için Macario, sözleşmesi sona ermeden ayrılmak isteyebilir.
Aralık ayında San Diego Chronicle, Macario'nun Bay FC ile "ön görüşmeler" yaptığını bildirmişti. Bu görüşmeler ilerlerse, forvetin küçük bir kızken Brezilya'dan taşındığı ve Stanford'da üniversite futbolu oynadığı Kaliforniya'ya geri dönmesi gündeme gelebilir.
