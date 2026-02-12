USWNT yıldızı Catarina Macario'nun Barcelona'dan teklif aldığı bildirildi. Man City ve Arsenal, Chelsea'nin forvetinin Blues'taki belirsiz geleceğini takip ediyor

Geçen hafta Guardian'dan Tom Garry, Macario'nun 2023 yılında Lyon'dan ayrıldıktan sonra forma giydiği Chelsea'nin sözleşme uzatma teklifini reddettiğini bildirdi.

26 yaşındaki oyuncunun bu sezon büyük bir sezon geçireceği düşünülüyordu. Sezon öncesinde GOAL'e verdiği röportajda, 21 ay boyunca kenarda kaldıktan sonra, oyun süresinin titizlikle yönetilmesinden "kurtulmayı beklediğini" söylemişti. Dünya çapındaki yeteneğini düzenli olarak sergilemeye hazır olduğu izlenimi veriyordu. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Macario, zaman zaman rahatsız edici sakatlıklarla boğuştu ve topuk problemi nedeniyle 2026'da henüz forma giyemedi. Formda olduğu zamanlarda ise, son altı şampiyonluğu kazanan Chelsea için oldukça hayal kırıcı geçen Kadınlar Süper Ligi sezonunda henüz gol atamadı.

Macario'nun Blues'daki kariyerinin doğal bir sonuca doğru gittiğini düşünmemek zor, belki de başka bir sistemde veya ortamda en iyi formunu yeniden keşfedebilir.