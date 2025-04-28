Üst lige terfi eden takımın oyuncusu tüm stadyuma içecek ısmarladı!

Getty Images SportUğur AktanÜst lige terfi eden takımın oyuncusu tüm stadyuma içecek ısmarladı!Leeds UnitedP. BamfordLeeds United - Bristol CityBristol CityChampionshipLeeds forveti Patrick Bamford, takımının Premier Lig'e terfisini kutlayan taraftarların keyfi için cebinden ödeme yaptı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorLeeds Premier Lig'e geri döndüBamford şık bir jest yaptıChampionship unvan yarışı hala devam ediyorGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱