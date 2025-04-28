Middlesbrough FC v Leeds United FC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Uğur Aktan

Üst lige terfi eden takımın oyuncusu tüm stadyuma içecek ısmarladı!

Leeds UnitedP. BamfordLeeds United - Bristol CityBristol CityChampionship

Leeds forveti Patrick Bamford, takımının Premier Lig'e terfisini kutlayan taraftarların keyfi için cebinden ödeme yaptı.

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  • Leeds Premier Lig'e geri döndü
  • Bamford şık bir jest yaptı
  • Championship unvan yarışı hala devam ediyor
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