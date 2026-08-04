Getty Images Sport
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USMNT ve Columbus Crew kanat beki Max Arfsten, 7,5 milyon dolarlık transferini Middlesbrough'a tamamladı
- Getty Images Sport
Transfer hamlesi
Kaynakların GOAL'e verdiği bilgiye göre Middlesbrough, Arfsten'i transfer etmek için Crew'a bonuslar ve ek ödemeler de dahil olmak üzere 7,5 milyon dolara kadar bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu arada Crew, bir sonraki satıştan pay maddesini elinde tutacak.
Boro, anlaşmayı sonuçlandırmadan önce bir süredir Arfsten'in peşindeydi. Kulüp, 25 yaşındaki savunmacı/kanat oyuncusunu geçen yaz da istemişti; Fransız ekibi Toulouse da 2025'te Arfsten'i transfer etmek için teklif yapmıştı.
Ne söylendi
Arfsten, yaptığı açıklamada, “Burada olmaktan büyük heyecan duyuyorum ve bu taraftar kitlesini gururlandırmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Kulübün hedeflerini, insanların nasıl olduğunu ve kulübün hangi yöne gittiğini duyduğumda bu beni cezbetti” dedi.
“Bir süredir buraya gelmek istiyordum ve şimdi takımla antrenman yapıp hızlı bir başlangıç yapmak için sabırsızlanıyorum.”
- Icon Sportswire
Amerikan bağlantıları
Arfsten, Middlesbrough kadrosundaki üçüncü USMNT oyuncusu oldu ve bu oyuncuların tamamının Columbus'la bağları bulunuyor.
Morris, kulübe 2024'te katıldı ve Boro'nun en önemli parçalarından biri haline geldi; geçen sezon takımın yükselme play-off'una kalmasına yardımcı oldu. Sonunda finalde başarısız oldular ve böylece bu sezon Championship'te kalmaları kesinleşti.
Premier League'de yer alma hedeflerini sürdürmek isteyen kulüp, kısa süre önce Vancouver Whitecaps'ten Berhalter'i kadrosuna kattı. Berhalter'in sözleşmesinin kışın sona ermesi planlanıyordu, ancak Boro bu yaz yaklaşık 2 milyon $ bonservis bedeliyle oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı.
Arfsten, "Özellikle Aidan bana oyun tarzını, kulübün kültürünü ve buradaki taraftar kitlesini anlatıyordu" dedi. "Burada hem Aidan'ın hem de Seb'in olması adaptasyon sürecini kolaylaştıracak, çünkü yeni bir kulübe imza atmak her zaman büyük bir olaydır.
“Sadece yeni bir meydan okuma için heyecanlıyım ve bir an önce başlamayı dört gözle bekliyorum.”
- Getty Images Sport
Arfsten'ın şu ana kadarki kariyeri
Arfsten, son yıllarda MLS'in en iyi kanat beklerinden biri hâline geldi ve son iki yazın her birinde All-Star seçildi. İlk olarak 2023 MLS Draftı'nda Crew tarafından seçilen Arfsten'in yükselişi, 2025'te ABD Milli Takımı'ndaki ilk maçına çıkmasını sağladı. O tarihten bu yana 21 kez forma giydi ve takımın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Bu yazki turnuvada bir maçta oynadı ve Belçika karşısında yedek kulübesinden oyuna girdi.
Sırada ne var?
Boro, rekabetçi maçlara 7 Ağustos'ta Wrexham'a karşı oynayacağı EFL Cup maçıyla başlayacak; Championship sezonu ise 15 Ağustos'ta Lincoln City karşılaşmasıyla başlayacak.
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