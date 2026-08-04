Arfsten, Middlesbrough kadrosundaki üçüncü USMNT oyuncusu oldu ve bu oyuncuların tamamının Columbus'la bağları bulunuyor.

Morris, kulübe 2024'te katıldı ve Boro'nun en önemli parçalarından biri haline geldi; geçen sezon takımın yükselme play-off'una kalmasına yardımcı oldu. Sonunda finalde başarısız oldular ve böylece bu sezon Championship'te kalmaları kesinleşti.

Premier League'de yer alma hedeflerini sürdürmek isteyen kulüp, kısa süre önce Vancouver Whitecaps'ten Berhalter'i kadrosuna kattı. Berhalter'in sözleşmesinin kışın sona ermesi planlanıyordu, ancak Boro bu yaz yaklaşık 2 milyon $ bonservis bedeliyle oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı.

Arfsten, "Özellikle Aidan bana oyun tarzını, kulübün kültürünü ve buradaki taraftar kitlesini anlatıyordu" dedi. "Burada hem Aidan'ın hem de Seb'in olması adaptasyon sürecini kolaylaştıracak, çünkü yeni bir kulübe imza atmak her zaman büyük bir olaydır.

“Sadece yeni bir meydan okuma için heyecanlıyım ve bir an önce başlamayı dört gözle bekliyorum.”