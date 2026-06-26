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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Uruguay kampında bir darbe… Valverde, “La Celeste” yıldızlarını isyana sürüklüyor

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Legacy
M. Bielsa
F. Valverde
Uruguay
Dünya Kupası
Uruguay - İspanya
İspanya
Arjantin
Uruguay
İspanya
Meksika

Bielsa, İspanya maçı öncesinde şiddetli bir krizle karşı karşıya

Uruguay milli takımının kampında, 2026 Dünya Kupası elemelerinde İspanya ile oynanacak kader maçı öncesinde eşi benzeri görülmemiş bir iç kriz yaşanıyor. Sızan bilgiler, teknik direktör Marcelo Bielsa ile takımın en önemli dört yıldızının gergin bir toplantı yaptığını ortaya çıkardı. 

Oyuncular, antrenman yöntemleri ve taktik planına sert eleştiriler yöneltti; bu durum, teknik direktör hâlâ konuşurken takım toplantısından toplu olarak çekilmeleriyle sonuçlandı.

Uruguaylı “Las Voces del Fútbol” programının yayınladığı detaylar, krizin teknik tartışma sınırlarını aşarak Bielsa ile soyunma odasının liderleri arasında doğrudan bir çatışmaya dönüştüğünü doğruluyor. 

Milli takım, eleme turlarındaki en önemli maçlarına hazırlanırken, gerginliğin saha içindeki performansa yansıyacağına dair endişeler arasında takımın birliği sınanıyor.

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    Sergio Rochit, Manuel Ogarti, Rodrigo Bentancur ve Federico Valverde, İspanya maçı öncesinde Bielsa ile özel bir görüşme talep ettiler. Dörtlünün ilettiği mesaj netti: Antrenmanların yoğunluğu oyuncuları yoruyor ve tüketiyordu.

    Oyuncular, Arjantinli teknik direktöre milli takım kadrosunun büyük bir kısmının sakat veya yorgun bir şekilde kampına geldiğini ve mevcut antrenman programının artık sürdürülemez hale geldiğini vurguladılar. ABD’ye karşı alınan ağır yenilgiden önceki son antrenmanı örnek göstererek, bu antrenmanın maç sırasında enerjilerini tamamen tükettiğini belirttiler.

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  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Şaşırtıcı bir talep… “İspanya’ya karşı savunma ve kontra ataklarla mücadele edin”

    Oyuncuların talepleri fiziksel yükle sınırlı kalmadı; ilk dörtlü, Bielsa’ya kendi felsefesiyle tamamen çelişen bir taktik yaklaşımı sundu: İspanya karşısında geri çekilmiş bir savunma tarzında oynamak ve kontra ataklara güvenmek.

    Bu öneri, Bielsa’nın “La Celeste”nin başına geçtiğinden beri benimsediği yüksek pres ve top hakimiyeti tarzıyla doğrudan çelişiyordu; oyuncular toplantı öncesinde aralarında anlaşmışlardı: Eğer teknik direktör dinlemez ya da geri adım atmazsa, toplantıdan çekileceklerdi.

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    Özel toplantı, tüm takımın katıldığı genel bir toplantıya dönüştü; orada Bielsa, başını eğmiş halde 48 dakika boyunca aralıksız konuşarak futbol vizyonunu ve milli takımdaki döneminin tarihçesini anlattı.

    Teknik direktör, hassas konuları ele almaktan çekinmedi ve oyunculara, Luis Suárez’in kadro dışı bırakılmasıyla ilgili tartışma da dahil olmak üzere geçmişteki çatışmaları hatırlatarak, o dönemde grubun kendisini dışlamaya çalıştığını hissettiğini söyledi. Ayrıca, Sebastián Cáceres ve Maxi Araújo gibi oyuncuların kariyerlerinin oluşumuna katkıda bulunduğunu da vurguladı.

    Taktik konusunda ise kesin bir tavır sergiledi: “Uruguay, İspanya’nın birebir aynısı gibi oynayacak,” diyerek oyuncuların taleplerini tamamen reddetti.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Toplu istifa… Araujo öfkeleniyor: "Durum dayanılmaz"

    Bielsa 40 dakika sonra ara verdiğini duyurduğunda, bazı oyuncular kalkıp ayrılmaya başladı; kaptan José María Jiménez onları durdurmaya çalıştı: “Hayır çocuklar, teknik direktör bizimle konuşuyor, bitirmek üzere,” ancak müdahalesi yeterli olmadı… Bazı oyuncular salondan ayrılırken, diğerleri teknik direktörün konuşmasının sonuna kadar kaldı.

    Kriz, ilk iki turda forma giyemeyen ancak İspanya maçına sakat olarak çıkacak olan Ronald Araujo’yu da etkiledi. Araujo hazır olduğunu belirtmesine rağmen, Bielsa onun yerine Guillermo Varela’yı ilk 11’de oynatmayı planlıyor. Araujo ise öfkesini şu sözlerle dile getirdi: “Eleme turuna kalacağız, ama bu durum dayanılmaz.”

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