Uruguay kampında bir darbe… Valverde, “La Celeste” yıldızlarını isyana sürüklüyor

Uruguay milli takımının kampında, 2026 Dünya Kupası elemelerinde İspanya ile oynanacak kader maçı öncesinde eşi benzeri görülmemiş bir iç kriz yaşanıyor. Sızan bilgiler, teknik direktör Marcelo Bielsa ile takımın en önemli dört yıldızının gergin bir toplantı yaptığını ortaya çıkardı.

Oyuncular, antrenman yöntemleri ve taktik planına sert eleştiriler yöneltti; bu durum, teknik direktör hâlâ konuşurken takım toplantısından toplu olarak çekilmeleriyle sonuçlandı.

Uruguaylı “Las Voces del Fútbol” programının yayınladığı detaylar, krizin teknik tartışma sınırlarını aşarak Bielsa ile soyunma odasının liderleri arasında doğrudan bir çatışmaya dönüştüğünü doğruluyor.

Milli takım, eleme turlarındaki en önemli maçlarına hazırlanırken, gerginliğin saha içindeki performansa yansıyacağına dair endişeler arasında takımın birliği sınanıyor.