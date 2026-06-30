2026 Dünya Kupası’nın grup aşamasında Uruguay’ın elenmesinin ardından Marcelo Bielsa, bu Salı günü düzenlediği basın toplantısında Celeste’nin teknik direktörlüğünden ayrıldığını duyurdu.
Marsilya'nın eski teknik direktörü, takımın elenmesi kesinleşmeden önce de eleştirilerin hedefindeydi ve hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından tüm sorumluluğu üstlenmeye karar verdi. 70 yaşındaki Arjantinli teknik adam, Uruguay milli takım teknik direktörlüğünden istifa ettiğini resmen açıkladı.
RMC'nin aktardığına göre Bielsa, "Sorumluluğum çok net, nihai sonucumuzu haklı çıkaramam" dedi. Ancak aynı zamanda kendi performansını da savundu: "Özetle, elimdeki kaynakları – yani oyuncuların kalitesini – yönetme konusunda yeterli olamadım. Elimizden gelenin en iyisini yaptık, ancak belli ki bu yeterli olmadı. Farklı seçimler yapsak bile farklı sonuçlar elde edemeyeceğimize inanıyorum." Teknik direktör, ayrılışını "çok acı verici" olarak nitelendirdi.