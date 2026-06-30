Basın toplantısı sırasında Bielsa, son günlerde soyunma odası içinde gerginlik olduğu yönünde dolaşan söylentileri bir kez daha yalanladı.





"Stratejiyi değiştirmek için oyuncularla hiçbir zaman bir toplantı yapılmadı," diye açıkladı. "Eğer olsaydı, onları eleştirirdim, ama böyle bir şey hiç olmadı. Daha birleşmiş hissetmek istedikleri için, iki gruba ayrılmak yerine hep birlikte antrenman yapma taleplerini tereddüt etmeden kabul ettim. Ve bu motivasyonu tamamen paylaşıyordum."





Uruguay, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenini sadece iki puanla tamamlayarak, grup aşamasının gerçek sürprizi olan Yeşil Burun Adaları'nın ve İspanya'nın ardından H Grubu'nu üçüncü sırada bitirdi. Marcelo Bielsa, 2023 yılında Celeste'nin teknik direktörlüğüne atanmıştı.



