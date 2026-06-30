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Gianluca Minchiotti

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Uruguay, Bielsa istifa etti: "Çok üzücü"

Uruguay
Transfers
Dünya Kupası
M. Bielsa

Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından, "Loco" Celeste'nin teknik direktörlüğünden ayrıldı

2026 Dünya Kupası’nın grup aşamasında Uruguay’ın elenmesinin ardından Marcelo Bielsa, bu Salı günü düzenlediği basın toplantısında Celeste’nin teknik direktörlüğünden ayrıldığını duyurdu.


Marsilya'nın eski teknik direktörü, takımın elenmesi kesinleşmeden önce de eleştirilerin hedefindeydi ve hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından tüm sorumluluğu üstlenmeye karar verdi. 70 yaşındaki Arjantinli teknik adam, Uruguay milli takım teknik direktörlüğünden istifa ettiğini resmen açıkladı.


RMC'nin aktardığına göre Bielsa, "Sorumluluğum çok net, nihai sonucumuzu haklı çıkaramam" dedi. Ancak aynı zamanda kendi performansını da savundu: "Özetle, elimdeki kaynakları – yani oyuncuların kalitesini – yönetme konusunda yeterli olamadım. Elimizden gelenin en iyisini yaptık, ancak belli ki bu yeterli olmadı. Farklı seçimler yapsak bile farklı sonuçlar elde edemeyeceğimize inanıyorum." Teknik direktör, ayrılışını "çok acı verici" olarak nitelendirdi.


  • Basın toplantısı sırasında Bielsa, son günlerde soyunma odası içinde gerginlik olduğu yönünde dolaşan söylentileri bir kez daha yalanladı.


    "Stratejiyi değiştirmek için oyuncularla hiçbir zaman bir toplantı yapılmadı," diye açıkladı. "Eğer olsaydı, onları eleştirirdim, ama böyle bir şey hiç olmadı. Daha birleşmiş hissetmek istedikleri için, iki gruba ayrılmak yerine hep birlikte antrenman yapma taleplerini tereddüt etmeden kabul ettim. Ve bu motivasyonu tamamen paylaşıyordum."


    Uruguay, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenini sadece iki puanla tamamlayarak, grup aşamasının gerçek sürprizi olan Yeşil Burun Adaları'nın ve İspanya'nın ardından H Grubu'nu üçüncü sırada bitirdi. Marcelo Bielsa, 2023 yılında Celeste'nin teknik direktörlüğüne atanmıştı.


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