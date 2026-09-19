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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Unutulması gereken bir gece: Arsenal 2023 kabusuna geri döndü

Brighton & Hove Albion - Arsenal
Brighton & Hove Albion
Arsenal
Premier Lig
P. Gross
İngiltere
Almanya

Brighton, şampiyonluk kupasının sahiplerine karşı üstünlüğünü pekiştirdi

Brighton ile Arsenal maçı, Premier Lig şampiyonu adına üzücü rakamlara, ev sahibi takım ve yıldızları adına ise dikkat çekici bir bilançoya sahne oldu.

Premier Lig'in beşinci haftası kapsamında cumartesi günü oynanan karşılaşma, şampiyonluğu elinde bulunduran takımın zayıf performansıyla birlikte Brighton'ın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Arsenal, bugünkü maçta sahnede tamamen silik kaldı; savunması son derece dağınıktı, orta saha ve hücumu ise zayıftı. Bu durum, daha farklı bir skorla bitmesine ramak kalan karşılaşmada ev sahibi takıma kontrolü ele geçirme imkânı tanıdı.

  • Brighton paradoksu: Arsenal unutulmak istenen bir gecede sendeliyor

    "ESPN Insight" hesabı, X platformu üzerinden Arsenal'in Premier Lig'de 14 Mayıs 2023'te "yine" Brighton'a 3-0 kaybettiği maçtan bu yana üç veya daha fazla farkla mağlup olmadığını tespit etti: ilginç bir tesadüf!



    Kendi cephesinde "Bleacher Report" hesabı, Arsenal'in ligdeki üst üste dokuz maçlık galibiyet serisinin bu üç gollük net mağlubiyetle sona erdiğini doğrularken, takımın müsabakada Mayıs 2023'teki Brighton karşılaşmasından bu yana üç veya daha fazla gol farkıyla herhangi bir maç kaybetmediğine de dikkat çekti.



    "Mister Chip" istatistiklerine göre bu, Arsenal'in 14 Mayıs 2023'ten bu yana resmi bir maçta üç veya daha fazla gol farkıyla aldığı ilk mağlubiyet oldu. Takım, o yenilginin ardından 182 resmi maça çıktı; bu maçlarda 118 galibiyet, 37 beraberlik ve 27 mağlubiyet elde etti ve iki golden fazla farkla hiçbir yenilgi almadı.

    "Squawka" ise Arsenal'in ligde en az üç gol yiyip mağlup olmasının, geçtiğimiz ocak ayında Manchester United'a 3-2 kaybetmesinden bu yana ilk kez gerçekleştiğini ekledi. Ayrıca bu, takımın 31 Ağustos 2025'te Liverpool'a 1-0 yenildiği maçtan bu yana ligde gol atamadan kaybettiği ilk maç oldu.

    Ayrıca okuyun: Bir Chelsea efsanesinin izinde: Rice tarihi bir rakama imza attı
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  • Üçüncüsü: Büyüklerin ve şampiyonluk sahiplerinin düğümü

    Öte yandan Brighton, CBS Sport'a göre Premier Lig'in büyüklerine karşı yeni bir galibiyet elde etti; iki maçta üst üste Manchester United ve Arsenal'ı mağlup etti.

    Ayrıca "Bleacher Report" sitesinin X hesabı, Brighton'ın kendi sahasında Premier Lig şampiyonunu üst üste üçüncü sezon yenme alışkanlığını sürdürdüğüne dikkat çekti.



    Arsenal karşısındaki hat-trick, Brighton'ın Manchester United karşısında geri dönerek Lig Kupası'nda onu 3-2 yenmesinden yalnızca birkaç gün sonra geldi. "Bleacher Report" ise takımın ligdeki ilk beş maçında 16 gol attığını ve bunun turnuvadaki şimdiye kadarki en yüksek gol sayısı olduğunu belirtti.


    Ayrıca oku: Felaket: Raya, Arsenal'ın Brighton karşısındaki başarısızlığını katladı

  • Gross: rakamlar üretmeye devam eden tecrübeli lider

    Brighton'ın bu dikkat çeken başlangıcında özellikle Pascal Gross öne çıktı; zira "Squawka" ağı, onun bu sezon altı katkıyla Premier Lig'de gollere en çok katkı sağlayan oyuncu haline geldiğine dikkat çekti. Böylece kaptan, takımıyla birlikte etkili rakamlar sunmayı sürdürüyor.


    Brighton bu galibiyetle puanını 10'a yükselterek geçici olarak üçüncü sıraya yerleşirken, Arsenal 12 puanla ikinci sırada kaldı.

    Şunu da oku: Utandıran rakamlar: Brighton, Arsenal'in savunmasını ortaya çıkardı

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