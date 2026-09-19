"ESPN Insight" hesabı, X platformu üzerinden Arsenal'in Premier Lig'de 14 Mayıs 2023'te "yine" Brighton'a 3-0 kaybettiği maçtan bu yana üç veya daha fazla farkla mağlup olmadığını tespit etti: ilginç bir tesadüf!









Kendi cephesinde "Bleacher Report" hesabı, Arsenal'in ligdeki üst üste dokuz maçlık galibiyet serisinin bu üç gollük net mağlubiyetle sona erdiğini doğrularken, takımın müsabakada Mayıs 2023'teki Brighton karşılaşmasından bu yana üç veya daha fazla gol farkıyla herhangi bir maç kaybetmediğine de dikkat çekti.









"Mister Chip" istatistiklerine göre bu, Arsenal'in 14 Mayıs 2023'ten bu yana resmi bir maçta üç veya daha fazla gol farkıyla aldığı ilk mağlubiyet oldu. Takım, o yenilginin ardından 182 resmi maça çıktı; bu maçlarda 118 galibiyet, 37 beraberlik ve 27 mağlubiyet elde etti ve iki golden fazla farkla hiçbir yenilgi almadı.

"Squawka" ise Arsenal'in ligde en az üç gol yiyip mağlup olmasının, geçtiğimiz ocak ayında Manchester United'a 3-2 kaybetmesinden bu yana ilk kez gerçekleştiğini ekledi. Ayrıca bu, takımın 31 Ağustos 2025'te Liverpool'a 1-0 yenildiği maçtan bu yana ligde gol atamadan kaybettiği ilk maç oldu.