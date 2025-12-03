Ünlü kadın sunucu maç öncesi yere yığıldı!

Bu endişe verici görüntüler, sosyal medyada büyük bir destek dalgasına yol açtı. TNT Sports'ta Şampiyonlar Ligi yayınlarını sunan ve daha önce talkSPORT ile çalışmış olan Woods, her iki yayıncıdan da destek mesajları aldı.

TNT Sports şu mesajı yayınladı: "TNT Sports'taki herkes Laura Woods'a en iyi dileklerini iletmek istiyor. Geçmiş olsun, Woodsy."

talkSPORT ise şu mesajı ekledi: "talkSPORT'taki hepimiz Laura Woods'a en iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Geçmiş olsun, Woodsy."

ITV Football da sosyal medyada Woods'a "çabuk iyileşmesini" diledi, Lionesses ise "Sevgilerimizi gönderiyor ve çabuk iyileşmeni diliyoruz Laura Woods" mesajını yazdı.