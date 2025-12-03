Getty Images Sport
Ünlü kadın sunucu maç öncesi yere yığıldı!
Woods'un canlı yayında rahatsızlanması endişe verici sahneler yarattı
Salı gecesi, ITV'nin İngiltere'nin Gana ile oynadığı dostluk maçının yayınında Woods'un birkaç dakika sonra bayılması endişe verici sahneler yaşandı. Woods maçı sunarken bayıldı ve ITV yayını ara verdi. Woods'un yerine Katie Shanahan geçti ve izleyicilere sunucunun "hasta olduğunu" açıkladı, ardından devre arasında biraz daha bilgi verdi. Shanahan, "Hepinizin bildiği gibi, Laura Woods programın başında hastalandı. Onun durumunun iyi olduğunu belirtmek isteriz. Hepimiz ona sevgilerimizi gönderiyoruz" dedi.
Popüler televizyon sunucusunun nişanlısı Adam Collard, daha sonra X'te "Laura iyi ve doğru kişilerle birlikte. Tüm nazik mesajlarınız için teşekkür ederiz" şeklinde bir güncelleme yayınladı.
Woods olumlu gelişmeleri paylaşıyor
Woods, Instagram'da şu güncellemeyi paylaştı: "Tanrım, bu biraz tuhaftı. Herkesi endişelendirdiğim için özür dilerim, ben iyiyim. Saints'teki harika sağlık görevlileri bunun muhtemelen bir virüs olduğunu söylediler, sadece biraz dinlenip sıvı almam gerekiyor. Bunun televizyonda olması beni gerçekten utandırdı, ama bu gece bana gerçekten iyi bakan ITV'deki meslektaşlarıma çok teşekkür ederim. Beni yakalayan Wright ve Neets'e de teşekkürler ve tekrar özür dilerim x."
Woods'a iyi dilekler gönderildi
Bu endişe verici görüntüler, sosyal medyada büyük bir destek dalgasına yol açtı. TNT Sports'ta Şampiyonlar Ligi yayınlarını sunan ve daha önce talkSPORT ile çalışmış olan Woods, her iki yayıncıdan da destek mesajları aldı.
TNT Sports şu mesajı yayınladı: "TNT Sports'taki herkes Laura Woods'a en iyi dileklerini iletmek istiyor. Geçmiş olsun, Woodsy."
talkSPORT ise şu mesajı ekledi: "talkSPORT'taki hepimiz Laura Woods'a en iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Geçmiş olsun, Woodsy."
ITV Football da sosyal medyada Woods'a "çabuk iyileşmesini" diledi, Lionesses ise "Sevgilerimizi gönderiyor ve çabuk iyileşmeni diliyoruz Laura Woods" mesajını yazdı.
- Getty Images Sport
Dişi Aslanlar yılı galibiyetle tamamladı
ITV'nin yayını, İngiltere Kadın Millî Futbol Takımı'nın 2025'i Gana'yı 2-0 yenerek bitirmesiyle devam etti. Lucia Kendall, galibiyette sadece altı dakika sonra ilk uluslararası golünü attı, ardından Alessio Russo'nun son dakikalarda attığı penaltı, Sarina Wiegman'ın takımının galibiyetini kesinleştirdi.
Reklam