Getty Images Sport
Çeviri:
Ünlü Chelsea ve İngiltere taraftarı, Lionesses'in İzlanda ile oynadığı maçtan 'çıkarıldı'
Basil'in Tuhaf Ayrılışı
Önemli bir taraftarın stadyumdan çıkarılması kararı, ev sahibi taraftarların öfkesini hemen üzerine çekti ve stadyumun bazı bölümlerinde görevlilere yönelik yuhalamalar başladı. Birçok taraftar, Basil çıkışa doğru ilerlerken ona destek olmak için onun adını haykırmaya başladı. Gerginliğe rağmen, tecrübeli taraftar sportmenlik ruhunu korudu ve stadyumdan çıkarken görevlilerden birine sarıldığı bildirildi.
- Getty Images Sport
Bronz, tarihi bir uluslararası dönüm noktasına ulaştı
Saha içinde, hikaye Lucy Bronze tarafından güçlü bir şekilde yönlendirildi. Bronze, 145. uluslararası maçına muhteşem bir şekilde çıktı. Maça ilk on birde başlayan tecrübeli savunma oyuncusu, Lionesses'in tüm zamanların en çok forma giyen oyuncuları listesinde üçüncü sıraya yükseldi ve sadece efsaneler Jill Scott ve Fara Williams'ın gerisinde kaldı. Wiegman'ın Bronze'u Lauren James ve Esme Morgan ile birlikte ilk on birde oynatma taktiksel kararı, İngiltere'nin tempoyu kontrol etmesiyle hemen sonuç verdi.
22. dakikada James, bu takımın temel taşlarından biri haline getiren yeteneğini sergileyerek arka direğe tehlikeli bir orta yaptı. Bronze orada hazır bekliyordu ve kafayla topu ağlara göndererek erken dakikalardaki gerginliği giderdi ve İngiltere'nin %71'lik ezici top hakimiyetini ödüllendirdi. Lionesses, Stanway, James ve Alessia Russo üçlüsünün istediği gibi fırsatlar yaratmasıyla akıcı oyununu sürdürdü.
Savunma sağlamlığı Wiegman için hala kilit önemde
İzlanda, gecenin büyük bir bölümünde ev sahibi takıma karşı zorlandı ve 90 dakika boyunca sadece bir kez kaleyi buldu. Ancak, İngiltere kalecisi Hannah Hampton, saatin 60. dakikasında gol yememek için harekete geçmek zorunda kaldı. Sandra Jessen'in kafasını, defleksiyonlu bir ortadan sonra konuk takımın maça geri dönmesini engellemek için keskin bir refleksle kurtardı.
Ukrayna'yı 6-1 mağlup ettikten sonra iki maçta altı puan toplayan İngiltere, grupta lider konumda yer alıyor. Odak noktası, Nisan ayında İspanya ile oynanacak ve Euro 2025 ve 2023 Dünya Kupası finallerinin tekrarı niteliğindeki heyecan verici çift maçlara kayıyor. Mevcut formuyla Wiegman'ın takımı, potansiyel olarak zorlu bir playoff yolundan kaçınmak için bu mücadeleye fazlasıyla hazır görünüyor.
- Getty Images Sport
İngiltere, Cumartesi akşamı İspanya'nın Ukrayna ile oynayacağı maç öncesinde İspanya'ya karşı üç puanlık bir üstünlüğe sahip. Sadece grup birincisi bir sonraki Dünya Kupası'na otomatik olarak katılma hakkı kazanacak, bu da eleme kampanyasında risklerin yüksek olduğu anlamına geliyor.
Reklam