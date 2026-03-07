Ünlü Chelsea ve İngiltere taraftarı, Lionesses'in İzlanda ile oynadığı maçtan 'çıkarıldı'

Saha içinde, hikaye Lucy Bronze tarafından güçlü bir şekilde yönlendirildi. Bronze, 145. uluslararası maçına muhteşem bir şekilde çıktı. Maça ilk on birde başlayan tecrübeli savunma oyuncusu, Lionesses'in tüm zamanların en çok forma giyen oyuncuları listesinde üçüncü sıraya yükseldi ve sadece efsaneler Jill Scott ve Fara Williams'ın gerisinde kaldı. Wiegman'ın Bronze'u Lauren James ve Esme Morgan ile birlikte ilk on birde oynatma taktiksel kararı, İngiltere'nin tempoyu kontrol etmesiyle hemen sonuç verdi.

22. dakikada James, bu takımın temel taşlarından biri haline getiren yeteneğini sergileyerek arka direğe tehlikeli bir orta yaptı. Bronze orada hazır bekliyordu ve kafayla topu ağlara göndererek erken dakikalardaki gerginliği giderdi ve İngiltere'nin %71'lik ezici top hakimiyetini ödüllendirdi. Lionesses, Stanway, James ve Alessia Russo üçlüsünün istediği gibi fırsatlar yaratmasıyla akıcı oyununu sürdürdü.