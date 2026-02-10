Getty/Instagram
United Strand milyoner mi? Man Utd taraftarı Frank Ilett, viral saç uzatma gösterisinden elde ettiği kazançlar hakkında konuştu.
Viral stunt Salı gecesi sona erebilir
United Strand'ın bu eylemi, Red Devils'ın son bir yıldır gösterdiği tutarsız performansın bir sonucu olarak başladı. Ekim 2024'te, United beş maç üst üste kazanana kadar saçını kesmeyeceğine söz verdi ve bu süre zarfında sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Favori takımı sahada zorlanırken, saçının durumuyla ilgili güncellemeler paylaştı.
Eski teknik direktör Ruben Amorim, takımını istikrarlı bir sonuç serisi elde ettiremedi ve en uzun galibiyet serisi iki ayrı üç maçlık dönemden ibaretti. Bu yılın Ocak ayında görevinden alındı ve Darren Fletcher birkaç maçı geçici teknik direktör olarak yönettikten sonra Michael Carrick sezon sonuna kadar kulübün geçici teknik direktörü olarak atandı.
Carrick, dört maçlık galibiyet serisi yakaladı. İlk iki maçında Manchester City ve Arsenal'i mağlup eden Carrick, ardından Fulham'ı 3-2'lik dramatik bir skorla yendi ve Cristian Romero'nun kırmızı kart görmesinin ardından Tottenham Hotspur'u 2-0'lık net bir skorla mağlup etti. United, Salı gecesi Londra Stadyumu'nda West Ham United ile karşılaşacak ve galibiyet, ünlü taraftarının 15 aydan fazla bir süredir ilk kez saçını kestirmesini sağlayacak.
Manchester United taraftarı, milyoner iddiaları arasında kazançlarının gerçekliğini açıkladı
Bu gösteri, takımlarının kötü performansı nedeniyle morali bozuk olan United taraftarlarına çok ihtiyaç duydukları neşeyi kattığına şüphe yok. Ayrıca bazı izleyiciler, United Strand'ın (gerçek adı Frank Ilett) bu işe başladığından beri ne kadar para kazandığını merak etmeye başladı. Paddy Power reklamlarında görülen Ilett, bir e-ticaret işi kurdu.
The Sun gazetesine verdiği demeçte, "Bazılarının düşündüğü gibi milyoner değilim. Milyonlar kazandığım hakkında çok konuşuldu, ama durum öyle değil. Bazılarının düşündüğü kadar iyi para kazanmıyorum. Ama zaten bunu başlangıçta bu yüzden yapmadım.
"Asıl acı, düzgün görememekti. Aslında gözlük takmam bir şans, çünkü çerçeve saçlarımı biraz yukarı kaldırıyor. Artık çoğu zaman neredeyse hiçbir şey göremiyorum. Bu durumun düzelmesi gerekiyor."
Çocuklara yardım amaçlı bağış kampanyası düzenlenecek
Ilett ayrıca, çocuklara yardım kuruluşu Little Princess Trust'ın, şu ana kadar topladığı bağışlardan bir kısmını alacağını açıkladı. Bu yardım kuruluşu, kanser tedavisi veya diğer nedenlerle saçlarını kaybeden çocuklara ve gençlere ücretsiz gerçek saç peruklar sağlıyor.
Frank, "Onlar için bir bağış kampanyası da düzenliyorum. Şu ana kadar yaklaşık 6.000 sterlin topladık. Gerçekten harika bir yardım kuruluşu ve orada da harika insanlar var. Saçlarımın uzunluğu şu anda 25 cm, neyse ki bağış yapabilecek kadar uzun." dedi.
Ayrıca içerik üretmeye devam etmeyi planlıyor ve FourFourTwo'ya şunları söyledi: "Belki her gün ya da sık sık değil. Ama evet, futbolla ilgili içerikler üretmeye devam edeceğim ve muhtemelen başka konulara da biraz yöneleceğim."
Manchester United, West Ham karşısında üst üste beşinci galibiyetini hedefliyor
Bu başarı, Salı gecesi United'ın West Ham ile karşılaşacağı maçta nihayet sona erebilir. Carrick'in gelişinden bu yana Red Devils harika bir formda olsa da, Hammers da iyi bir performans sergiliyor. Nuno Espirito Santo'nun takımı, son dört Premier League maçından üçünü kazanarak 17. sıradaki Nottingham Forest'a üç puan yaklaşırken, Crysencio Summerville tüm turnuvalarda üst üste beş maçta attığı gollerle özellikle etkileyici bir performans sergiledi.
Kırmızı Şeytanlar, beşinci galibiyetle United Strand'ın berber randevusunu garantileyebilirse, Çarşamba günü Unai Emery'nin takımı Brighton and Hove Albion ile karşılaşmadan önce, gol farkıyla Aston Villa'nın üzerine çıkarak üçüncü sıraya yükselecek.
