United Strand milyoner mi? Man Utd taraftarı Frank Ilett, viral saç uzatma gösterisinden elde ettiği kazançlar hakkında konuştu.

United Strand'ın bu eylemi, Red Devils'ın son bir yıldır gösterdiği tutarsız performansın bir sonucu olarak başladı. Ekim 2024'te, United beş maç üst üste kazanana kadar saçını kesmeyeceğine söz verdi ve bu süre zarfında sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Favori takımı sahada zorlanırken, saçının durumuyla ilgili güncellemeler paylaştı.

Eski teknik direktör Ruben Amorim, takımını istikrarlı bir sonuç serisi elde ettiremedi ve en uzun galibiyet serisi iki ayrı üç maçlık dönemden ibaretti. Bu yılın Ocak ayında görevinden alındı ve Darren Fletcher birkaç maçı geçici teknik direktör olarak yönettikten sonra Michael Carrick sezon sonuna kadar kulübün geçici teknik direktörü olarak atandı.

Carrick, dört maçlık galibiyet serisi yakaladı. İlk iki maçında Manchester City ve Arsenal'i mağlup eden Carrick, ardından Fulham'ı 3-2'lik dramatik bir skorla yendi ve Cristian Romero'nun kırmızı kart görmesinin ardından Tottenham Hotspur'u 2-0'lık net bir skorla mağlup etti. United, Salı gecesi Londra Stadyumu'nda West Ham United ile karşılaşacak ve galibiyet, ünlü taraftarının 15 aydan fazla bir süredir ilk kez saçını kestirmesini sağlayacak.